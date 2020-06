De valdes bort av vården – fast vårdplatser stod tomma

Gösta som kan fortsätta cykla

Gösta Andersson, 81, insjuknade i covid-19 och nekades intensivvård innan hans barn tog strid. Foto: Jonas Lindkvist

Beslutet: ”Noll intensivvård, noll hjärt-lungräddning, noll respirator”. Läkarna ville först inte ge Gösta Andersson, 81, intensivvård när han blev svårt sjuk i covid-19.

– Pappa ville prompt tävla upp för den jobbigaste toppen, och vann. Han har bättre grundfysik än jag, fastän han är är 30 år äldre, säger dottern Ulrica Stigberg.

Det var månaderna innan pandemin som Gösta Andersson, 81, vandrade i Alperna i österrikiska Saalbach med familjen.

Gösta har liksom aldrig kunnat sitta still. Präglad av arbetsmoralen under uppväxten på bondgården i Skåne, om han själv får gissa. Produktutvecklingschef inom Alfa Laval Agri, parerat med ständiga byggprojekt som fortsatt in i pension. Och varje juni de senaste 32 åren har han cyklat Vätternrundan.

Men i början av april blev han och hustrun Catharina febriga och hostiga. Den 7 april blev Gösta Andersson så dålig att han skickades i ambulans till Södertälje sjukhus, där han testades positivt för covid-19.

Tre dagar senare ringer en läkare till dottern Ulrica. Hon minns orden.

– Din pappa har blivit sämre. Ett beslut har tagits om att han inte ska få intensivvård.

Jag sa: Ni måste ge honom en chans

I journalen som DN tagit del av står: ”Ställningstagande till livsuppehållande behandling: noll intensivvård, noll hjärt-lungräddning, noll respirator”. Ulrica fick panik.

– Beslutet kändes så ogrundat och fel. Jag sa direkt: Pappa tränar till sin 33:e Vätternrunda, han har nyss vandrat i Alperna. Hans egen pappa blev 104. Ni måste ge honom en chans.

Familjen samlades hemma i den vita tegelvillan som Gösta byggt i Södertälje, och Ulrica och hennes bror ringde till läkare och ansvariga för att ödesbeslutet skulle ändras.

– Vi satt med två telefoner parallellt och väntade på samtal och ringde.

Tre timmar senare kom resultatet, som återges i journalen. På Södertälje var ”platssituationen svår”, men efter mycket ansträngning och konsultation fick Gösta plats på Iva på Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge.

Åtta dygn i respirator. Hemma efter totalt en månad.

Egentligen skulle jag ha varit död. Nu lever jag tack vare mina barns räddningsaktion

– När jag klev in genom dörren fick jag en klump i halsen. Egentligen skulle jag ha varit död. Nu lever jag tack vare mina barns räddningsaktion. För många är läkarens ord lag. Jag tänker på dem som inte har familj som kämpar för dem – hur många det är som fått lämna livet i onödan. Det här sker dagligen.

Gösta har just slipat teakmöbler i garaget och sitter i solen på altanen med en kopp kaffe, ombytt från arbetsstället eftersom DN skulle komma på besök. Frun Catharina klappar honom över bröstet.

Han vaknar tacksam varje morgon.

– Flera sjuksköterskor var upprörda: ”Det är ju förfärligt att de hade dömt ut dig”. Det går inte med ord att beskriva vad personalen betydde. Deras engagemang och uthållighet, jag glömmer dem aldrig.

Länder beräknar dödstalen i covid-19 olika, men Sverige verkar i tillgängliga jämförelser ha bland de högsta per capita i världen. Samtidigt uppges lediga platser finnas för covidpatienter i sjukvården. Bara inom intensivvården har Socialstyrelsen rapporterat om 30 procents överkapacitet under hela pandemin.

Enligt Socialstyrelsens nationella principer för prioriteringar inom intensivvården under extraordinära förhållanden, som kom i mars, ska alla ha vård på lika villkor, oavsett ålder.

Svenska Dagbladet har avslöjat hur andelen personer över 70 år som fått intensivvård minskat då trycket på vården ökat under pandemin, och att andelen är avsevärt lägre i Sverige jämfört med grannländerna. Prioriteringar inom intensivvården i Region Stockholm utreds nu av Ivo, Inspektionen för vård och omsorg.

Gösta Anderssons dotter Ulrica reflekterar över vad som hänt om det inte hade varit hon som fått läkarsamtalet.

– Mamma som också var sjuk hade inte haft kraft att argumentera mot beslutet. Det här är så långt ifrån det samhället vi vill ha, där alla ska få vård på lika villkor. Det ska inte hänga på familjens förmåga till strid.

Gösta upprepar en önskan om ändrade synsätt:

– Ändra reglerna. Åldern får inte avgöra möjligheterna att få vård.

Gösta Andersson beskriver hur han känner tacksamhet varje dag till barnen som kämpade för att han skulle få intensivvård – och till personalen på sjukhuset. Foto: Jonas Lindkvist

Av hänsyn till sekretess uttalar sig inte Södertälje sjukhus om enskilda fall, uppger chefläkare Lena Sunnermalm. Men generellt, betonar hon, grundas beslut om intensivvård på hälso- och sjukvårdslagen. Avgörande är förutsättningar för att bli frisk – tillståndets svårighetsgrad i kombination med redan befintlig sjuklighet.

”Patientens ålder, sociala situation eller ställning, om hen har en funktionsnedsättning eller själv kan ha bidragit till att orsaka sitt tillstånd får alltså inte påverka beslutet”, skriver hon i ett mejl till DN.

Anhörigas påtryckningar kan påverka. Sunnermalm uppger att man följer Patientlagen.

”Vi för en dialog och frågar efter patientens vilja, ibland behöver det ske genom närstående. Om det är möjligt och rimligt agerar vi i linje med den”.

Men att personer skulle få mer vård på grund av påstridiga anhöriga tror hon inte.

”Jag skulle se mycket allvarligt på det.”

Läkaren som stred för sin far

Foto: Beatrice Lundborg

Claes Hildebrand, 78, ordinerades morfin på äldreboendet för att mildra lidandet när han blev sjuk. Sonen Bengt fick höra att det var mot reglerna att skicka honom till sjukhus för att få vård.

– Hälsa pappa och säg att jag saknar honom, och att jag älskar honom mycket.

Bengt Hildebrand kommunicerar med sin pappa Claes, 78, via Skype med hjälp av äldreboendets personal.

Claes Hildebrand är trött nu, men överlevde covid-19, efter att sonen vädjat om att han skulle läggas in på geriatrisk klinik med dropp och syrgas.

I början av maj noterade Bengt, även då över Skype, hur pappan andades allt tyngre. Besöksförbud rådde, och han fick svävande svar om hur pappan mådde. Att komma i kontakt med läkaren tog flera dagar.

– Jag fick höra att det var emot reglerna att skicka in pappa till sjukhus och att han kunde få morfin för att han inte skulle lida – som om det är en behandling. Jag var otroligt orolig då att pappa skulle dö.

DN träffar distriktsläkaren Bengt Hildebrand på vårdcentralen på Östermalm där han är ledningsansvarig. Han tjänstgör även i stadsdelens covid-tält, och som jourläkare i ett vårdteam som besöker patienter i deras hem.

Claes Hildebrand, 78, smittades med covid-19 på det särskilda boendet men tillfrisknade efter att sonen Bengt tryckt på för att få honom inlagd på geriatriken. Foto: privat

Pappa har bott på särskilt boende i sex år – skulle detta vara år av livets slutskede?

Enligt regionens riktlinjer ska äldre på särskilt boende helst vårdas där. Äldre som inte klarar vardagen på egen hand ska inte prioriteras för att skickas till akutsjukhus, om det inte handlar om akuta kirurgiska ingrepp.

Bengt kallar skrivningen för en ”gummiparagraf”. Han har som jourläkare själv skickat in 85-åringar med covid-19 till sjukhus med ambulans, och de har överlevt.

– Min pappa har bott på särskilt boende i sex år – skulle detta vara år av livets slutskede? Livets slutskede handlar enligt min definition om dagar och timmar.

Med sin egen position inom sjukvården kunde han pressa på för att pappan skulle remitteras till en geriatrisk vårdavdelning, där det funnits lediga platser under pandemin. Han hämtade sig efter dropp, blodförtunnande läkemedel och syrgas. Det var inte respiratorvård han krävde för sin pappa.

– Det tror jag inte att han hade klarat. Jag har inte förväntat mig att han skulle läggas i Ecmo på NKS. När det går att göra skillnad med syrgas och dropp – varför ska man inte göra det?

Ur bokhyllan plockar han fram en saturationsmätare som kläms fast på fingret och som mäter syresättningen i blodet. Det fanns inte på äldreboendet på Stockholms sjukhem – Bengt erbjöd sig att köpa in och donera till verksamheten.

– Men de tackade nej, och sa ”Det här är ett boende, inget sjukhus”.

Stockholms sjukhems chefläkare Marianne Reimers skriver i ett mejl att det medicinska behovet av att remitteras till en högre vårdnivå bedöms av läkare i varje enskilt fall. Läkarna uppges ha saturationsmätare tillgängliga vid behov.

● ● ●

Pappan som inte var prioriterad

Hamed Fathi, 87, avled efter att äldreboendets ansvarige läkare uppgett att han inte var prioriterad för sjukhusvård. Foto: Privat

Sjukhusplatserna behövdes till andra, fick hans barn veta – av en läkare som jobbade hemifrån. Hamed Fathi, 87, var inte prioriterad.

– Läkaren träffade inte ens min pappa men läste journalen och prioriterade bort honom utifrån det.

Kambiz Falks föräldrar, Molouk Aslanisaghezi, 82, och Hamed Fathi, 87 år, bodde i lägenheterna intill varandra på ett äldreboende i Kista i norra Stockholm. Den 4 april blev mamman sjuk och testades positivt för covid-19. Dagen därpå hittades pappan avsvimmad av personalen. Han hade stora andningssvårigheter.

– Vi började ringa runt. Vi pratade med sjuksköterskan och försökte få tag på läkaren, säger han på telefon från Tyskland, där han delvis bor.

Dagen därpå meddelade läkaren på telefon: Pappan skulle inte skickas till sjukhus, utan få palliativ vård med morfinpreparat.

– Hon sa att han skulle prioriteras bort, och att man behövde platserna på sjukhuset till andra. Det var otroligt frustrerande för oss, att man inte ens skulle försöka ge syrgasbehandling eller liknande. Det är svårt att acceptera när läkaren jobbar hemifrån, säger Kambiz.

När syresättningen mättes av sjuksköterskan på tisdagen uppgick den till låga 85 procent, säger han.

Han och hans syster kontaktade 112, som meddelade att de inget kunde göra då läkaren är den som fattar beslut om sjukhusinläggning.

Kambiz Falk, vars pappa avled i covid-19. Foto: Privat

Att pappan var bortprioriterad bekräftas av en mejlväxling DN tagit del av. Eva Ingstrand, enhetschefen för vård- och omsorgsboendet på stadsdelsförvaltningen, skriver på onsdagen:

”Tyvärr är det som läkaren hade informerat er om, att din pappa inte tillhör en prioriterad grupp. De har överfullt på akutsjukhusen. Som jag skrev. Världen är i en fruktansvärd situation.”

Pappan avled på boendet samma dag. Även mamman ordinerades palliativ vård, men överlevde. Parallellt visades fältsjukhuset i Älvsjö upp, redo med syrgasförsedda vårdplatser.

Jag litar på att våra läkare gör rätt bedömning

När DN frågar Eva Ingstrand om uppgiften att det var fullt på akutsjukhusen, blir svaret:

– Det kanske var dumt att svara så, för det kanske var min personliga uppfattning. Kriterierna är ju sådana att de äldre ska vårdas på vård- och omsorgsboendet i första hand. Jag litar på att våra läkare gör rätt bedömning.

För läkarinsatserna på boendet svarar Capio Legevisitten, som ger läkarinsatser till 190 särskilda boenden i Region Stockholm. Läkaren Rita Hormiz vill inte uttala sig med hänvisning till sekretess.

– Vi har fått riktlinjer uppifrån, som gäller hela regionen.

Henrik Brehmer, bolagets kommunikationsdirektör, skriver i ett mejl att det är oerhört beklagligt när anhöriga inte känner sig trygga med en medicinsk bedömning i livets slutskede. Man har ”i linje med Socialstyrelsens rekommendationer” förlagt huvuddelen av läkarnas arbete på distans under pandemin.

Gällande prioritering av patienter hänvisar han till riktlinjer från Socialstyrelsen och regionen.

Familjen kommer att anmäla händelsen till Ivo.

Hamed Fathis kista. Sonen var fast i Tyskland och kunde inte vara med på begravningen. Foto: Privat

Björn Eriksson, hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Stockholm pekar på att vården för äldre byggts ut under pandemin för att kunna ske nära den äldre i det särskilda boendet, bland annat genom utökade uppdrag för avancerad hemsjukvård, ASIH, och den basala hemsjukvården.

– Vi har hela tiden haft plats för dem som behövt syrgas och vi har byggt ut geriatriken. Vi har inte behövt prioritera. I avtalen som regionen har med vårdbolag för läkarinsatser ingår rondliknande verksamhet på det särskilda boendet en gång i veckan. Så jag utgår från att man känner patienterna, säger Björn Eriksson och fortsätter:

– Men i enskilda fall har jag svårt att bedöma – om man upplever att man inte har blivit riktigt behandlad, så är det viktigt att man anmäler det, säger han.

