De vittnar om rasismen som många i Sverige inte vill se

Titus

Titus Murimi anar att det ska sluta illa när tulltjänstemännen ruskar honom ur sömnen på tåget från Köpenhamn. De civilklädda tullarna, två män och en kvinna, har en hetsig energi, tycker han.

Frågor smattrar.

– Var kommer du ifrån?

– Vad har du gjort i Köpenhamn?

Det är måndag den 26 augusti 2019. Titus är trött efter en lång arbetsdag i Danmark och har somnat med hörlurarna på, med musiken han brukar lyssna på strömmande rakt in i huvudet: r’n’b, hiphop och låtar på swahili med artister från Kenya och Tanzania.

På tåget mellan Köpenhamn och Malmö blir Titus Murimi utfrågad av två tulltjänstemän som sätter på honom handklovar och tar honom till ett fönsterlöst rum. Där händer något som Titus kommer ha svårt att glömma. Foto: Anders Hansson

Titus jobbar som elektriker på byggen i Köpenhamn, och pendlar över Öresundsbron. Tåget har just kommit till Hyllie, stationen på den svenska sidan om bron.

– Vi vill titta i din väska, säger en av tullarna.

Titus ser sig omkring. Tågvagnen är halvfull. Flera sällskap har stigit på tåget vid Kastrups flygplats med stora väskor. Själv har Titus en liten beige ryggsäck med sin kaffetermos, en flaska vatten, en laddningssladd till mobilen – saker han brukar ha på jobbet.

Han inser att han är den enda svarta resenären i vagnen. Varför har tulltjänstemännen valt ut just honom?

Titus är 40 år, en svensk medborgare med rötter i Kenya. Han har levt i Malmö i tio år och har hört snacket bland sina svarta kompisar: Se inte trött ut på tåget från Danmark, somna inte. Tullarna plockar in dig. De tänker att en trött svart man har varit i Christiania och rökt cannabis, och kanske köpt med sig lite hem.

Men Titus har bara jobbat, installerat elledningar på ett bygge. Det finns ingen anledning att misstänka honom, tycker han. Han svarar på ett par frågor, men tycker sen att det kan vara nog. Stämningen är fel, tycker han, för aggressiv.

Bäst att spela in detta, tänker Titus. Han plockar fram sin mobiltelefon. Trycker på ljudinspelningsknappen.

– Jag vill inte prata med er, säger han.

En av tullarna tar hans väska och hans mobiltelefon. En annan tar tag i Titus arm, vrider den bakom hans rygg.

När de drar honom av tåget och sätter på honom handklovar hoppas han att mobilen fortfarande spelar in.

● ● ●

Handklovarna sitter för hårt, särskilt om höger handled. Från perrongen för tullarna in honom i en hiss och åker uppåt.

De tar honom till ett fönsterlöst rum. Säger åt honom att ta av sig kläderna. Titus är rädd nu. Attityden han uppfattar från tulltjänstemännen är: Vi kan göra vad vi vill.

Kanske är det bäst, tänker Titus, att helt enkelt göra som tullarna säger.

Han börjar klä av sig. Skor, strumpor, jeans, t-shirt. Kalsongerna behåller han på. Tulltjänstemännen tar hans kläder och lämnar rummet. Nu har de alla mina saker, tänker Titus. En paniktanke: De kommer att lägga något i min väska eller byxor och säga att det låg där från början.

Två tulltjänstemän kommer in. En muskulös man i 40-årsåldern och en lite yngre kille. Senare ska han be om deras tjänstenummer. Han ska lära sig deras namn, och fundera på varför de gjorde som de gjorde.

Han ska komma att tänka på de två männen nästan varje dag.

Tulltjänstemännen ser på Titus där han står, i deras lokaler på Hyllie station. Om jag vore vit, tänker Titus, hade jag inte behövt stå här.

Efter tio år i Sverige vet han hur det känns när kassörskan på Ica inte ens säger hej, fast hon hälsat glatt på den vita kunden före. Att bli nekad att komma in på uteställen i Malmö för att han bär gymnastikskor, och se hur vita killar med gymnastikskor släpps in på samma klubb. Att ständigt behöva vara beredd på fientliga blickar från personer som inte känner dig.

Den äldre av tullarna vänder sig mot Titus.

– Ta av dig kalsongerna, säger han.

Personerna i reportaget

● ● ●

Den här sommaren sveper proteströrelsen Black lives matter över flera kontinenter. Ilskan och sorgen efter att 46-årige George Floyd dödades i Minneapolis ger rörelsen ny energi.

I åtta minuter och 46 sekunder låg George Floyd mot asfalten och bad för sitt liv, med polismannens knä mot halsen. ”Jag kan inte andas”, kved Floyd. Förbipasserande vädjade: ”Han är en människa!”

Det sista George Floyd gjorde innan han dog var att ropa efter sin mamma.

När filmklippet sprids leder det till demonstrationer över hela USA. Rörelsen Black lives matter har fötts sju år tidigare i protest mot att svarta amerikaner dödas i oproportionerligt stor utsträckning av poliser och väktare.

Utanför Vita huset i USA håller demonstranter upp en bild på George Floyd. Foto: Jacquelyn Martin/AP

Nu vinner Black lives matter fler anhängare. Även en klar majoritet av alla vita amerikaner stödjer numera rörelsen.

I Minneapolis beslutar politikerna att upplösa stadens polisväsende och bygga en ny polisorganisation.

I Belgien angriper demonstranter statyer av kung Leopold II, som härskade från 1865 till sin död 1909. Under de åren blev han envåldshärskare över Kongofristaten. Leopold II:s styre i Afrika var så brutalt att även andra kolonialmakter protesterade. Runt 10 miljoner kongoleser dog när kungens män bedrev en hänsynslös jakt på elfenben, naturgummi och andra naturresurser.

I New York har människor lagt sig ned på marken för att demonstrera mot polisvåldet och dödandet av George Floyd. Foto: Patrick Lantrip/Daily Memphian via AP

I Nederländerna hakar BLM-protesterna på en växande kritik mot den svarta karikatyrfiguren Zwarte Piet, den jultomtelika figuren Sinterklaas medhjälpare. Enligt den omhuldade traditionen klär människor ut sig till Zwarte Piet med svart färg i ansiktet, svart peruk och rödmålade läppar. Det är en form av blackface, en tradition där vita sminkar sig till rasistiska stereotyper av svarta människor.

Premiärminister Mark Rutte har försvarat traditionen med Zwarte Piet, och skojat om hur svårt det brukar vara för honom själv att få bort den svarta färgen när han klär ut sig till Piet. Nu, i samband med BLM-protesterna, ändrar sig Rutte och ser problem med Zwarte Piet-firandet. Rutte deklarerar även att han ser rasism som ett ”systemproblem” i det holländska samhället.

I början av juni samlades tusentals demonstranter på Sergels torg i Stockholm för att delta i en manifestation för Black lives matter. Foto: Roger Turesson

I Sverige demonstrerar tusentals i Stockholm, Göteborg och Malmö i solidaritet med George Floyd – och mot rasismen här i Sverige.

”Sverige är inte oskyldigt”, står det på flera plakat. Många som samlas är unga svenskar med afrikansk familjebakgrund. Flera går i sin första demonstration.

De talar med varandra om att alltid väljas ut för ”slumpmässig kontroll”, om att bli kallade för n-ordet, om att sorteras bort när man söker jobb, om rädslan för nazister och för rasistiska mördare som Anton Lundin Pettersson, Peter Mangs och John Ausonius.

Selektiv kontroll Titus Murimi i reportaget valdes av tulltjänstemännen ut för så kallad ”selektiv kontroll”. Kontroller vid inre gräns får inte ske stickprovsvis eller slumpmässigt, enligt §2 i den så kallade inregränslagen, utan måste vara selektiva. Ett selektivt urval görs på grundval av tulltjänstemannens erfarenhet och intuition, gjorda iakttagelser, underrättelser, tips, riskprofiler eller dylikt. Någon misstanke om brott behöver inte finnas. Ett selektivt urval kan exempelvis göras om någon verkar omotiverat nervös. Källa: Tullverket Visa mer

Jason

En av de 8.000 som demonstrerar i Stockholm är Jason Diakité, som med artistnamnet Timbuktu är en av Sveriges mest folkkära artister.

– Jag har själv blivit rasprofilerad många gånger, blivit stoppad av polisen massor av gånger. Jag tror att alla svarta och bruna människor i Sverige vet att det är så här. Du riskerar det i vilket möte med myndigheterna som helst och det finns en konstant förberedelse på att det kan hända, säger Jason Diakité.

Jason ”Timbuktu” Diakité har mött den svenska rasismen i hela sitt liv, hållit tal om den, skrivit till politiker och försökt förändra. Foto: Alexander Mahmoud

På BLM-manifestationen står han vid Sergels torg som en del av folkhavet, och han fylls av energi.

– Bara att se hur många svarta och bruna människor vi faktiskt är i Sverige. Men också vita och alla färger däremellan, som står i solidaritet.

Han beskriver Black lives matter som ”ett eko av en sång som har sjungits under lång tid”.

– Black lives matter är en ny textrad i den sången. Men sången är gammal, smärtsam och väldigt nödvändig.

Att säga Black lives matter betyder inte att man exkluderar andra liv. Jason erbjuder en liknelse: En fembarnsmamma med ett barn som är dödligt sjukt. Hon åker till akuten, ser till att barnet i fara överlever.

– Men ingenstans betyder det att mammans fyra andra barn inte är viktiga för henne.

Emily

Sverige var på flera sätt drömlandet för Emily Joof när hon och hennes man flyttade hit för tio år sedan. Hon var 26 år och hade levt i Frankrike, Gambia, Belgien, Nigeria och Storbritannien.

Bild 1 av 2 Emily Joof såg Sverige som ett föregångsland. Hon och hennes man flyttade hit, bildade familj, blev svenska medborgare. Nu funderar de på att lämna landet. Foto: Alexander Mahmoud Bild 2 av 2 Emily Joof såg Sverige som ett föregångsland. Hon och hennes man flyttade hit, bildade familj, blev svenska medborgare. Nu funderar de på att lämna landet. Foto: Alexander Mahmoud Bildspel

I de kretsar där Emily rörde sig sågs Sverige som ett föredöme. Ett mångkulturellt land där rättvisa inte bara var ett vackert ord.

– Vi ville bo i ett jämställt land där man kunde vara sig själv och leva nära naturen.

Tio år senare har Emily och hennes man blivit svenska medborgare. De har fått två barn, sexåriga Ella och treåriga Louis, och bor i en fin lägenhet med uteplats i södra Stockholm. Emily har ett bra jobb på en stor hjälporganisation.

Det låter hårt, men jag vill inte att mina barn ska växa upp under de förhållanden som råder här.

På ytan ser allt fint ut. Ändå funderar familjen på att lämna Sverige.

– Det låter hårt, men jag vill inte att mina barn ska växa upp under de förhållanden som råder här.

Orsaken är att Sverige, i Emilys ögon, genomsyras av strukturell rasism.

– Det tar tid innan man sätter ord på det. De första fem åren tänker man: Jag kan jobba hårdare, lära mig bättre svenska, kämpa mer.

Emily hade lätt att få jobb som barnskötare eller kökspersonal i Sverige. Det var okej i början, tyckte hon, medan hon lärde sig språket. Men hon hade ändå en avancerad universitetsutbildning, och hade haft projektledartjänster på FN och andra internationella organisationer.

– Under fem år i Sverige sökte jag 210 jobb som jag ansåg mig kvalificerad för. Jag blev kallad till en enda intervju.

Den tjänsten fick Emily.

– När jag efter fem år till slut fick ett jobb insåg jag: Det var faktiskt inte fel på mig.

Att det finns en tydlig diskriminering av afrosvenskar på den svenska arbetsmarknaden visade en undersökning från länsstyrelsen i Stockholm 2018. Afrosvenskar har exempelvis betydligt lägre lön än med den övriga svenska befolkningen med samma utbildningsnivå.

Sedan barnen kom har tanken på att lämna Sverige vuxit starkare. En dag hörde Emily sin dotter säga: ”Mamma, jag vill inte vara brun längre.”

– Barnen får höra saker som ”du är brun och ful” och annat som gör dem ledsna. Och om ett barn hör sånt, igen och igen – då händer något inuti barnet.

I Sverige känner man tyvärr hela tiden att man är annorlunda.

Emily har inget emot att vara en del av en minoritet i ett land, säger hon.

– Men det är skillnad på att vara i en minoritet och hela tiden känna att man är i en minoritet. Och i Sverige känner man tyvärr hela tiden att man är annorlunda.

Inget land är perfekt, betonar Emily Joof.

– Just nu funderar vi på Kanada.

”Under fem år i Sverige sökte jag 210 jobb som jag ansåg mig kvalificerad för. Jag blev kallad till en enda intervju”, säger Emily Joof. Foto: Alexander Mahmoud

Titus

Titus beskriver det som en brottningsmatch, inne i tullens fönsterlösa rum. Det är han, i kalsongerna, mot de två tulltjänstemännen som tillsammans försöker dra ner hans underkläder.

Den muskulöse tullaren i 40-årsåldern är drivande. Den yngre tullaren hjälper till – men verkar illa berörd, tycker Titus.

– Det är som att han tycker att det går för långt ibland. Men han säger inget. Han hjälper sin kollega.

Jason

Jason Diakité låter trött. Han är 45 år gammal och har mött den svenska rasismen i hela sitt liv, hållit tal om den, skrivit till politiker, försökt förändra.

Jason Diakité fick lära sig att inte acceptera särbehandling. Han blir upprörd när han tänker på att det än i dag pågår. Foto: Alexander Mahmoud

Ett av hans tidigaste minnen är från runt 1980, när han och hans pappa Madubuko Diakité stoppades i Malmö när de kommit tillbaka från Köpenhamn med flygbåtarna. Alla vita vinkades förbi, men femårige Jason såg sin pappa stoppas och tvingas visa pass.

Jason minns att tullaren frågade hans pappa om det verkligen var han på passbilden. Madubuko Diakité blev provocerad.

– ”No, it's my grandmother”, svarade pappa. Sedan konfronterade han tullaren: Är det för att jag är svart som du vill se på just mitt pass, men inte på de andras?

Av sin far lärde sig Jason att inte acceptera särbehandling.

– Jag kan känna mig så jävla arg, rasande, vid tanken på rasism. Att människor ska behöva vara med om det, fortfarande.

2009 avslöjade Sydsvenskan att Skånepolisen i en internutbildning döpt fiktiva personer i övningsexempel till namn som ”Oskar Neger” och ”Neger Niggersson”. Ett femtiotal poliser deltog, ingen sa något.

Samma år avslöjade samma tidning en film inifrån en polispiket på Rosengård där skånska poliser upphetsat sa saker som ”blattajävlar”, ”den lille jävla apejävelen” och ”han ska ha så duktigt med stryk att han knappt kan stå på benen sen”.

2013 avslöjade DN polisens olagliga massregistrering av romer – där nästan 4.700 individer, bland dem 1.320 barn, i hemlighet kartlagts. 2017 slog Svea hovrätt fast att registreringen skett på etnisk grund.

Och nu, sommaren 2020, avslöjar Aftonbladet att poliser i ett slutet Facebookforum hånar svarta svenskar och jämför Black lives matter-demonstranter med nazister.

”Jag kan känna mig så jävla arg, rasande, vid tanken på rasism.” Foto: Alexander Mahmoud

Jason Diakité är besviken på svenska politiker. När vice statsminister Isabella Lövin (MP) bekymrat kommenterar George Floyds död och rasismen i USA på Instagram, tar Jason till orda i kommentarsfältet. Visst är det bra med empati med George Floyd, skriver han, men också viktigt att regeringen talar om svensk rasism:

”Är alla svenskar VERKLIGEN behandlade likvärdigt? Prata med människor som vet. Empatin blir ihålig annars.”

Titus

Tulltjänstemän har rätt att beordra en resenär att ta av sig kläderna, om de misstänker att denne har något olagligt med sig. Eftersom Titus inte vill svara på frågor och även gör motstånd så finns det, enligt tulltjänstemännen, skäl att misstänka att han smugglar narkotika.

Och det är, enligt tullinspektörerna, viktigt att han klär av sig naken.

Men Titus gräns går där. Det han har varit med om är förnedrande nog, anser han.

Den tulltjänsteman som Titus beskriver som drivande ska själv använda ordet våld när han senare beskriver vad som händer i rummet:

”Jag och [namn på den andre tulltjänstemannen] fick med våld hjälpa Titus att ta av sig kalsongerna.”

Patience

Det är en tidig februarimorgon i Örebro och Patience Engberg är på väg till jobbet i Västerås, där hon jobbar som projektledare på ABB.

I vanliga fall lämnar hon barnen på förskolan, men nu är det sportlov och hennes lärarmake Patrik är ledig och kan ta ungarna. Skönt, tänker Patience som har ett viktigt Skypemöte med kolleger i USA på eftermiddagen och nu kan komma i väg tidigare och förbereda det.

Patience Engberg föddes i Liberia. Där träffade hennes pappa många svenska läkare och ingenjörer och föräldrarna började drömma om Sverige. ”Mina föräldrar beundrade Olof Palme. Han stod för solidaritet, sa alltid pappa. Att alla behandlades likvärdigt.” Foto: Alexander Mahmoud

Hon tar en stadsbuss till Örebro station för att sedan ta tåget vidare till Västerås. Den här månaden har Patience skaffat pendlarkort till Ludvika, där ABB också har kontor, men kortet gäller inte till Västerås där hon ska jobba denna dag.

Därför köper hon en tågbiljett i SJ-appen, som hon ofta gör. Tåget till Västerås går 07.03, enligt appen. Men på stationen blir Patience förvirrad. På skärmarna står att 07.03-tåget går till Eskilstuna och Stockholm – inget om Västerås.

Patience letar efter en tågvärd att fråga, men hittar ingen. Hon vågar inte hoppa på 07.03-tåget, utan bestämmer sig för att vänta in sitt vanliga pendlingståg till Västerås som går 07.57.

När Patience kliver på tåget småpratar hon med en man som också har biljett till en annan tågavgång. De slår sig ner i varsitt säte i samma vagn, med mittgången mellan sig.

När biljettkontrollanten kommer har Patience fällt upp sin laptop och börjat jobba. I ögonvrån ser hon kontrollanten som ber att få se mannens biljett. Hon hör mannen förklara att han har biljett till ett annat tåg. Det är okej, svarar kontrollanten, och hjälper mannen att boka om sin biljett i appen.

Jag säger till henne: Jag är i samma situation som mannen här. Men kontrollanten blir direkt aggressiv och säger: ”Vad menar du?”

När kontrollanten vänder sig mot Patience förändras tonläget.

– Jag säger till henne: Jag är i samma situation som mannen här. Men kontrollanten blir direkt aggressiv och säger: ”Vad menar du?”

Patience upplever att hon inte ges möjlighet att förklara sig. Kontrollanten kräver att Patience ska gå av tåget, annars ska polis tillkallas.

– Jag frågar: Varför är du så aggressiv mot mig, när du var så tillmötesgående och hjälpsam mot mannen här bredvid?

Kontrollanten svarar inte, utan går och hämtar en tågvärd. Han tittar först inte ens på Patiences biljett, säger bara argt att hon måste kliva av tåget.

Patience vägrar.

Ett tiotal resenärer sitter i vagnen. De glor. Tågvärden och kontrollanten vill se Patiences biljett igen. Patience visar den, och hoppas att de ska se att hon faktiskt har betalat, dessutom en extraavgift för ombokningsbar biljett.

– Men kontrollanten bara läser upp mitt namn, triumferande. Sen går hon iväg och kommer tillbaka. Då har hon googlat mig, hittat min adress, och vill visa: Vi vet vem du är, liksom.

Patience försöker hålla sig lugn. Hon intalar sig: Du har köpt biljett, du har inte gjort fel. Stå på dig. Men hon känner sig ynklig och ensam. Varför blir hon sämre behandlad än sin medresenär, mannen som nu sitter ett par meter ifrån henne, tyst och obekväm?

Det kan, i Patiences ögon, inte finnas någon vettig förklaring. Ingen annan än den vanliga, vill säga.

Den som hon tvingats vänja sig vid ändå sedan hon var liten flicka och växte upp i Lindesberg, som den enda svarta tjejen i klassen.

Patience Engberg blev tidigt utsatt för rasism och berättar om hur skolkamraterna mobbade henne. Än i dag märker hon av hur hon behandlas annorlunda på grund av sin hudfärg. ”Det spelar ingen roll att jag är en svennemamma som sliter och kämpar. Det skyddar mig inte.” Foto: Alexander Mahmoud

● ● ●

Patience föddes i Liberia och kom till Sverige när hon var fem år. Hennes pappa var röntgentekniker på ett sjukhus i Liberia som drevs av ett svenskägt gruvbolag, Lamco.

På jobbet träffade Patiences pappa svenska läkare och ingenjörer. Han och hans fru började beundra det avlägsna landet i norr.

– Framför allt beundrade de Olof Palme. Han stod för solidaritet, sa alltid pappa. Att alla behandlades likvärdigt.

I Sverige var ingen mer värd än någon annan, sa Patiences föräldrar. Samtidigt växte oron i Liberia. Inbördeskriget skulle snart bryta ut. Patience flyttade med sina föräldrar och syskon till Sverige, till Lindesberg.

Jag åkte buss till skolan. Varje dag på bussen så blev jag kallad för neger. Varje dag ett helt läsår, när jag gick i fyran.

I fjärde klass började mobbningen.

– Jag åkte buss till skolan. Varje dag på bussen så blev jag kallad för neger. Varje dag ett helt läsår, när jag gick i fyran.

Det var alltid samma pojkar som plågade henne, tre-fyra killar i sexan. Patience försökte göra sig osynlig, svarade sällan.

Tills en dag.

– De hade kastat saker på mig hela vägen på bussen och kallat mig för neger. Det var alltid det där ordet. Och... plötsligt var det som om något gick sönder i mig.

När Patience gått av bussen vände hon sig mot ledarkillen och slog ner honom.

– Jag slutade inte slå. Jag grät och grät och slog och slog. Till slut lyfte en vuxen bort mig.

När jag var femton år saktade en bil in när jag stod vid en busshållplats i Lindesberg. En kille kastade en banan på mig och skrek ”jävla apa!” Jag minns det så väl. Bananen träffade mig på kroppen.

Patience bytte skola. Vardagen blev bättre. Men rasismen fortsatte.

– När jag var femton år saktade en bil in när jag stod vid en busshållplats i Lindesberg. En kille kastade en banan på mig och skrek ”jävla apa!” Jag minns det så väl. Bananen träffade mig på kroppen.

Även Patiences bror, den tidigare allsvenske fotbollsspelaren Samuel Wowoah, har blivit måltavla för rasistiska attacker. När han spelade för IFK Göteborg mot Helsingborgs IF utstötte HIF-fansen apljud mot honom.

Föräldrarnas bild av Sverige förändrades.

– Samtidigt fortsatte de att betona att vi barn måste utbilda oss och bidra till det svenska samhället. För att vi hade Sverige att tacka för så mycket.

Patience har ännu sina föräldrars ord i huvudet. Hon utbildade sig till civilekonom. Blev en produktiv, hårt arbetande örebroare med gnällbältesdialekt.

Men den här februarimorgonen, när två svenska SJ-anställda skriker att hon ska kliva av det tåg som hon pendlat med hundratals gånger, har hon svårt att känna sig som en fullvärdig medlem av det svenska samhället.

– Det känns som när jag gick i fyran, på skolbussen.

När hon stigit av i Västerås bryter tårarna fram. Det spelar ingen roll, tänker Patience när hon går mot ABB:s kontor, att jag är välutbildad och tjänar bra.

– Det spelar ingen roll att jag är en svennemamma som sliter och kämpar. Det skyddar mig inte. Jag kommer inte undan min hudfärg.

Asiatou Touray, 26, Solna berättar även hon hur hon upplever rasismen i Sverige. ”Nyligen bokade jag och min man en taxi till oss och våra två barn. Vi var glada, vi skulle åka till vänner och fira avslutningen på fastemånaden ramadan. Men när chauffören kom kände jag direkt att något var fel. Det var så tydligt att han inte ville ha oss i bilen. Han var hetsig och arg, fast han aldrig träffat oss förr. När min sexåriga dotter Seynabou öppnade en bildörr och började klättra in i taxin exploderade chauffören. ’Rör inte min bil’, skrek han. Han kallade min dotter för jävla apa och en massa andra kränkande ord. Så bad han oss alla att dra hem till Afrika. ’Vad gör ni här era jävla apor?’ sa han. Sen körde han bara iväg från oss. Jag tror inte att Sverige eller svenskar i allmänhet förstår hur mycket skit vi får ta varje dag för att vi är afrosvenskar. Det känns som att många bara tycker att vi är jobbiga när vi pratar om det.” Foto: Alexander Mahmoud

Jag tror inte att Sverige eller svenskar i allmänhet förstår hur mycket skit vi får ta varje dag för att vi är afrosvenskar.

Titus

Brottningen håller på i flera minuter. Titus skriker på hjälp. De tre männen tumlar runt i rummet. Titus säger att om hans genitalier och anus ska undersökas, så vill han att en doktor ska göra undersökningen.

– Jag säger det säkert tio gånger. De struntar i det. Och när de börjar bli frustrerade och inte får av mig kalsongerna, så greppar han mig så här…

Titus visar med en hand mot skrevet. Han markerar att tulltjänstemannen tar tag runt penis och pung.

– Han tittar på mig när han gör det. Det är liksom: Jag ska lära dig en läxa. Så att när vi träffar dig nästa gång, så vet du din plats.

Det som händer i det här rummet är fortfarande, nästan ett år senare, omtvistat. Detta är Titus version.

Det är vändningen, när greppet kommer andra gången, hårt. Det gör ont. Jag tänker: Han är galen. Han gör vad som helst.

Först markerar tullaren bara greppet, enligt Titus, som för att visa: Jag kan göra så här. En stund senare klämmer han åt på riktigt. Då ger Titus upp.

– Det är vändningen, när greppet kommer andra gången, hårt. Det gör ont. Jag tänker: Han är galen. Han gör vad som helst.

Titus känner sina kalsonger dras ner till anklarna.

– Den ene håller fast mig i ett hårt grepp om halsen, och vänder upp mig så att den andre kan undersöka min... min rumpa.

Titus har ännu svårt att tala om det värsta som han menar sker i rummet. På läkares inrådan har han träffat psykolog. Fast just detta är plågsamt att prata om även hos psykologen. Det som sker, enligt Titus, är att den större av tulltjänstemännen känner mellan skinkorna på honom och sticker in sitt finger i hans analöppning, medan den andre håller fast honom. Sedan blir Titus, säger han, vänd åt ett annat håll medan tullaren undersöker området runt pung och penis.

– När det här sker tänker jag bara att jag vill därifrån.

Det är så tydligt att det inte handlar om droger, inte längre. De pratar engelska med mig och säger att jag har en ”big attitude”.

Efteråt slappnar tulltjänstemännen av. De skrattar och försöker skämta med Titus.

– Det är så tydligt att det inte handlar om droger, inte längre. De pratar engelska med mig och säger att jag har en ”big attitude”.

Titus berättar att den ene tullaren kommenterar storleken på hans penis, som ömmar efter det hårda greppet.

– Han säger att han sett större än min på svarta killar i filmer. Så säger han ”it doesn't match your attitude” – ”den matchar inte din attityd”.

Den andre tullaren håller sig i bakgrunden, enligt Titus.

– Jag tror han känner att det är fel.

Efter händelsen i det fönsterlösa rummet går Titus Murimi till vårdcentralen och får träffa en läkare. Där hjälper hon honom att få tid hos psykolog för att bearbeta det som hänt. Foto: Anders Hansson

● ● ●

När Titus får tillbaka kläder och mobiltelefon får han träffa tulltjänstemännens chef. Det verkar, tycker Titus, som om chefen förstått att något har gått fel inne i visitationsrummet. Han har säkert hört mina skrik, tänker han.

Tullchefen har en försonlig ton och vill prata. Titus vill bara därifrån. Han ber om tulltjänstemännens tjänstenummer – chefen skriver dem på en lapp – och lämnar kontoret.

– När jag kommer hem ser jag blodet och blåmärkena. Det gör ondare. Så jag går till vårdcentralen.

I journalen återger läkaren Titus berättelse om vad som skett. Inklusive den undersökning i anus – ”per rectumundersökning” på läkarspråk – som Titus säger att han utsatts för.

”Enligt egen uppgift sade han flera gånger att de fick visitera honom, men per rectumundersökning fick de inte göra. Han nämnde flera gånger att det är okej om en läkare gör det, men ville inte att [tulltjänstemännen] skulle göra det. Han kunde även tänka sig stanna över natten och de kunde ta avföringsprov och på det sättet kolla.”

Tullen genomför ändå undersökningen, berättar Titus för läkaren.

”Patienten uppger att han skrek flera gånger att de skulle sluta.”

Läkaren fotograferar såren och blåmärkena och förklarar att Titus kan få bilderna, som bevismaterial. Hon undersöker inte hans genitalier eller anus. I polisförhör ska läkaren senare säga att ”ett finger i analen ger inga skador, så jag hade inte sett någonting där ändå”.

Doktorn säger att jag har en chockreaktion. Hon tycker att jag bör polisanmäla tullen.

Läkaren hjälper Titus att få tid hos psykolog för att bearbeta traumat.

– Doktorn säger att jag har en chockreaktion. Hon tycker att jag bör polisanmäla tullen.

Läkaren skriver i Titus journal:

”Allmäntillstånd: Ledsen och upprörd. Vid inspektion hål i T-shirten på höger sida och blodfläckar på vänster sida. Sår på vänster axel, ungefär 1 ½ cm, glipande. På överarmen ses ett stort blåmärke med palpationsömhet. Ett flertal rivmärken på armbågarna bilateralt. Svårt lyfta armen över axelnivå. Känner sig illa behandlad och kränkt. Stressad, svårt att slappna av.”

Titus Murimi klarar inte av åka till arbetet efter det som hänt och han vågar inte berätta om det för sina arbetskamrater. Han är rädd för vad de ska säga. Foto: Anders Hansson

När Titus vaknar nästa dag ringer han sin chef i Danmark och sjukskriver sig. Han skäms över det som hänt och säger att han skadat sig på gymmet.

– Du vet, på byggen. Killarna som jobbar där, de skämtar hela tiden. De är bra killar, de kan ta dig på allvar. Men efter två-tre dagar så börjar de skämta. ”Du fick fingret i röven” och sånt. Det är inte illa menat. Men... det gjorde fortfarande ont när jag ringde chefen. Jag var inte redo att prata om det.

Titus stannar hemma tisdag, onsdag, torsdag. Det känns fel, han är rädd om sitt elektrikerjobb. En del av lönen skickar han varje månad hem till sina föräldrar i Sagana i Kenya.

– Jag skickar mellan 500 och 1.000 kronor i månaden till dem.

För länge sedan försökte sig Titus på en akademisk karriär. I Belgien läste han statistik. När han kom till Sverige 2009 skrev han in sig på en kurs i ekonomisk historia på Lunds universitet. Han kom in sent i kursen, halkade efter. När han skulle lämna in en hemuppgift hämtade han delar av texten från Wikipedia, utan att ange källa. Universitetet upptäckte plagiatet, och stängde av Titus i två månader.

– Det var dumt av mig. Jag borde bara lagt ner tiden på att skriva uppgiften ordentligt själv i stället.

Titus sadlade om, utbildade sig till elektriker. Insåg att han gillade praktiskt arbete, att vara ”en handyman”.

Man tvivlar när man mår dåligt. Kanske var det ändå mitt fel?

Men nu, dagarna efter tullens ingripande, kan han inte förmå sig att åka över bron och jobba. Han går hemma och grubblar över tullarnas budskap: Det som hände, det var ditt fel.

– Man tvivlar när man mår dåligt. Kanske var det ändå mitt fel?

I ett hörn i lägenheten ligger ett par trasiga kalsonger, en trasig t-shirt och en ryggsäck med hål i. De gick sönder hos tullen. Titus har inte vetat vad han ska göra med dem.

På fredagen, fyra dagar efter tullingripandet, tar han plaggen och går till en polisstation.

Patience

Anmäl, säger en jobbarkompis. SJ måste få veta. Patience skriver – och får ett mejl med en ursäkt.

”Vi ser mycket allvarligt på att du inte fick samma hjälp som den andra kunden av vår personal ombord”, skriver SJ:s kundtjänst. Kravet på 1.000 kronor i tilläggsavgift stryks. SJ avslutar med att ”än en gång be om ursäkt för vår personals agerande”.

Patience blir först glad – men inser sen att SJ inte skrivit en rad om rasism eller diskriminering. För Patience är det själva kärnan. Hon är övertygad om att hon särbehandlades på grund av sin hudfärg.

Hon skriver en anmälan till Diskrimineringsombudsmannen, DO.

”Även om denna händelse bara är en droppe i havet av all diskriminering som sker”, skriver Patience, ”så betyder det mycket för mig att markera med en anmälan att detta INTE är ok.”

Samuel Girma, 33, Hökarängen berättar om hur hans son har utsatts för rasism.”När min son vare sex år angreps han av en man i tunnelbanan, mellan Slussen och Medborgarplatsen. Han kallade min son för ’n-unge’ och sa att han hade ful frisyr. Jag blev som Hulken och krävde att mannen skulle be om ursäkt. Tunnelbanevagnen var full av folk, men ingen annan än jag sa nåt. Andra resenärer bara tillät detta. När vi klev av så åkte mannen vidare, som om inget hade hänt. I dag är min son elva, och har utsatts för rasism fler gånger. Att sådant hänt och fortsätter hända är inte min sons ansvar, och det är inte mitt. Det är vita svenskars ansvar att uppfostra sina barn så att de inte agerar rasistiskt. För många vita svenskar är det enklare att fokusera på det som händer i USA. När vi svarta i Sverige säger att vi upplever rasism här, så är det nästan som att vi får tillbaka ett narrativ där vi ska vara tacksamma att det inte är lika illa som där borta.” Foto: Alexander Mahmoud

För många vita svenskar är det enklare att fokusera på det som händer i USA.

Titus

Det känns bra hos polisen, tycker Titus, att få berätta och bli tagen på allvar. Att utan samtycke föra in ett finger i någons analöppning är enligt svensk lag att betrakta som våldtäkt, får han veta.

Han får ett målsägandebiträde, advokat Eva Bazo, som sitter med under ett två timmar långt förhör. I förhöret berättar Titus om sitt ”obehag och smärta när den muskulöse mannen tog sitt finger och pillade mig mellan skinkorna, han var även inne i min anusmynning, han tryckte upp ett finger i hålet!” Han pekar ut tulltjänstemännen och ger polisen deras tjänstenummer.

Ett par veckor senare lägger åklagaren ned förundersökningen.

– Jag blev jätteförvånad, säger Eva Bazo.

När advokaten inser att åklagaren inte ens förhört tulltjänstemännen blir hon upprörd.

– Jag har svårt att tro att man skulle göra så om en kvinna anmält en våldtäkt och hade haft en så sammanhängande och trovärdig berättelse som Titus har.

Eva Bazo blir Titus målsägarbiträde. Foto: Pressbild

Tre nivåer av tullens kroppsundersökning En kroppsvisitation är en kontroll av de kläder en person har på sig, och görs om det finns anledning att anta att det finns föremål i kläderna som kan tas i beslag. En ytlig kroppsbesiktning är en kontroll av den nakna kroppen. Den får göras av en tulltjänsteman – som dock inte får röra den nakna kroppen. Det är inte heller tillåtet att be den som kontrolleras att inta vissa ställningar. Kroppsbesiktning kallas tullens mest omfattande kontroll av kroppen. Vid en kroppsbesiktning röntgas eller undersöks till exempel inuti munnen eller andra ihåligheter på kroppen. För att få göra en kroppsbesiktning på en person krävs ett åklagarbeslut. Källa: Tullverket Visa mer

Eva Bazo begär överprövning av åklagarens nedläggningsbeslut, och vinner framgång. Förundersökningen återupptas. ”Det finns anledning att anta att i vart fall tjänstefel har förövats”, skriver överåklagaren.

Samtidigt har andra myndighetskvarnar börjat mala. Titus har anmält till JO och DO, som inleder granskningar och kräver att Tullverket svarar på frågor.

I januari 2020, nästan fem månader efter händelsen, skriver den tulltjänsteman som Titus pekar ut som drivande sin version av händelsen. Det blev tumult på perrongen, skriver han. Titus greps och belades med handklovar.

”I visitationsrummet förklarade jag för Titus att han kommer att få ta av sig alla sina kläder samt att jag inte kommer att röra honom utan bara kontrollera hans kläder. Titus tog av sig alla sina kläder förutom kalsongerna som han vägrade att ta av”, skriver tulltjänstemannen.

Han och kollegan fick ”med våld hjälpa Titus att ta av sig sina kalsonger”, fortsätter tulltjänstemannen i sitt PM.

Vid en så kallad ytlig kroppsbesiktning har tulltjänstemän rätt att titta på den nakna kroppen – däremot får den inte vidröras utan ett åklagarbeslut.

Tulltjänstemannen skriver:

”Ingen tog på Titus könsorgan eller körde in sina fingrar i hans anal. Inget övervåld brukades i visitationsrummet. Ingen i vår grupp skrattade åt Titus när han var naken eller skrek rasistiska saker åt honom.”

Tulltjänstemannens beskrivning blir till hela Tullverkets syn, när verket genom sin jurist svarar DO. Ingen brukade övervåld, slår Tullverket fast. Ingen berörde Titus könsdelar, ingen skämtade rasistiskt om hans penis.

Frågan är: Hur kan Tullverket som myndighet vara så säker på vad som hände i rummet?

När människor i Malmö samlades för att demonstrera för Black lives matter var Titus Murimi på plats. ”Jag tänker på det varje dag. För mig handlar Black lives matter om Sverige, inte om USA.” Foto: Anders Hansson

De båda två tulltjänstemännen avböjer att intervjuas av DN. Däremot får vi intervjua Viktoria Düring, biträdande chef för Tullverkets avdelning för brottsbekämpning.

Viktoria Düring, som arbetat på Tullverket i 22 år, förklarar att myndigheten litar på sina 2.000 tjänstemän – och att tjänstemännen aldrig gör fel.

– Vi utbildar vår personal i att ha en objektiv syn på dem som man ska kontrollera. Vi har en statlig värdegrund där man ska vara ansvarstagande och där man ska vara objektiv. Vi har också en egen värdegrund som innebär att man ska hantera människor på ett proffsigt sätt. Objektivitet och allas lika värde är ett rättesnöre för hela vår verksamhet.

Hur kan ni veta att det var ett rättesnöre även i just den här insatsen?

– För att vi har en hög tilltro till de tjänstemän som vi har i vår kontrollerande verksamhet, säger Viktoria Düring.

Hon talar länge om den höga kvaliteten på Tullverkets utbildningar och personal, och säger att rasism ”inte finns i vår katalog över huvud taget”.

Viktoria Düring, biträdande chef för Tullverkets avdelning för brottsbekämpning. Foto: Björn Roos/Tullverket

Hur kan Viktoria Düring veta att Titus inte mötte övervåld eller rasism? Hon får frågan flera gånger. Svaret förblir detsamma: För att Tullverkets personal är välutbildad och skolad i en korrekt värdegrund.

Vi gör inte fel.

Betyder det att Tullverkets tjänstemän aldrig gör fel?

– Ja, det skulle jag säga. Vi gör inte fel, säger Viktoria Düring.

Titus valdes inte ut på grund av sin hudfärg, enligt Viktoria Düring. Han satt först i tågvagnen och tullen avsåg att tala med alla resenärer. När Titus inte ville svara på tulltjänstemännens frågor beslutade de att genomföra en kontroll.

Jag påstår inte att jag vet vad som har hänt i det där rummet. Men ni, som myndighet, gör ju faktiskt det.

– Ja. Vi har det här som profession. Vi har väldigt många anställda som har det här som sin huvudsakliga arbetsuppgift. Vi gör otroligt många kontroller varje år, och har väldigt få klagomål.

Viktoria Düring säger att Tullverket i Skåne får ungefär 100 klagomål per år. Klagomålen följs upp och analyseras, för att se om det finns mönster.

– Ingen grupp eller individ är överrepresenterad eller sticker i väg i antal klagomål. Men uppföljningen är ändå viktig så att vi kan lära oss saker.

Tycker du att Tullverket har några problem alls med etnisk diskriminering?

– Nej. Jag har inte den uppfattningen över huvud taget, säger Viktoria Düring.

Patience Engberg upplever att många inte tar rasismen i Sverige på allvar. Foto: Alexander Mahmoud

Patience

Bland det jobbigaste Patience Engberg vet är när hon berättar om rasism – och människor bagatelliserar det som hänt. Som när hon på Facebook delade länsstyrelsens studie om diskriminering av afrosvenskar på arbetsmarknaden.

– Den var så klockren. Det var precis som att de skrev om mig.

Hon fick genast skeptisk respons från Facebookvänner.

– De skrev ungefär: ”Men kom igen nu Patience, är det inte lite överdrivet?” Jag blev förtvivlad: Men fattar ni inte, det här är ju forskning, det är inte bara någon som tycker någonting.

Kanske är diskriminering ett problem, medgav en kollega. Men inte på just deras företag.

– Det kändes som om vi levde i olika världar.

Det finns runt 350.000 afrosvenskar Afrosvenskar är en demografisk kategori som inkluderar alla invånare i Sverige med någon form av afrikanskt påbrå. Sverige har runt 350.000 invånare som kan betecknas som afrosvenskar eller svarta svenskar. Det innebär att Sverige är ett av de länder i Europa som har högst andel svarta invånare inom sin befolkning, tillsammans med Storbritannien, Frankrike, Nederländerna, Belgien, Portugal och Italien. Den afrosvenska minoriteten är generellt ung och koncentrerad till det urbana Sverige. Källa: Forum för levande historia samt Tobias Hübinette, docent och lektor vid Karlstads universitet och expert på minoritetsfrågor Visa mer

När Patience läser SJ:s svar på hennes DO-anmälan, skrivet av SJ:s chefsjurist, blir hon ledsen. ”Ord står mot ord”, konstaterar chefsjuristen, och ser inga skäl att ifrågasätta personalens redogörelser.

Enligt SJ behandlades Patience annorlunda än mannen för att hans biljett var till ett senare tåg, medan Patiences biljett var utgången.

En efterhandskonstruktion, anser Patience.

– SJ missar poängen: skillnaden i bemötande. Hon var så otroligt aggressiv mot mig.

DO utreder fortfarande ärendet. När DN ber om kontakt med kontrollanten svarar SJ:s presstjänst att man ”inte tänker låta en enskild medarbetare medverka när denne följt regelverket”. SJ betonar att rasism ”strider mot allt SJ står för”.

”Vi beklagar att hon kände sig illa behandlad, men vänder oss mot att detta har med rasism eller diskriminering att göra”, skriver SJ.

Det känns, tycker Patience, som om SJ utmålar henne som paranoid.

– ”Det här är bara något som du har fått för dig, det är inte på riktigt”, ungefär. Det är tyvärr samhällets vanliga reaktion på diskriminering. ”Nämen är det verkligen så där?” Ja. Det är precis så.

Black lives matter är befriande. Äntligen kommer det här upp till ytan. Jag har så många svarta vänner som är högutbildade men som har skitjobb och tjänar jättedåligt.

Patiences slutsats: Hon och andra afrosvenskar måste prata mer om vad de upplever.

– Black lives matter är befriande. Äntligen kommer det här upp till ytan. Jag har så många svarta vänner som är högutbildade men som har skitjobb och tjänar jättedåligt.

Ibland måste Patience påminna sig: Sverige är mitt land, jag har samma rättigheter som andra.

– Jag borde inte behöva oroa mig när jag åker tåg. Jag borde inte behöva få väktare på mig när jag går in i en flott butik. Ändå är det så.

Titus

Våren 2020 får Titus Murimi och hans advokat Eva Bazo beskedet att åklagarmyndigheten åter beslutat att lägga ner förundersökningen om vad som hände i Tullverkets visitationsrum i Hyllie den 26 augusti 2019.

Ord står mot ord, menar åklagaren, och det går inte att komma vidare.

Tulltjänstemännen har inte förhörts. Åklagaren har nöjt sig med Tullverkets skrivna redogörelser – skrivelser som skickats som svar på den DO-utredning som fortfarande pågår. Inklusive det PM där tulltjänstemannen medger att han ”med våld fick hjälpa Titus att ta av sig kalsongerna”.

– För mig är det ofattbart att åklagaren nöjer sig med en skrivelse som upprättats långt efteråt och där tulltjänstemannen förstås vet exakt vad han ska skriva. Att man inte ens vill fråga: Vad är det för slags våld ni har använt? säger Eva Bazo.

Chefsåklagaren som lade ned ärendet, Maria Sterup, säger att det inte funnits anledning att förhöra tulltjänstemännen eftersom det utifrån handlingarna ”framgick vad de hade gjort och vilken åsikt de hade om ärendet”.

– Utifrån de handlingarna så kunde jag inte föra upp dem som misstänkta för brott. Och då undrar jag: I vilken skepnad ska jag höra dem då? Det är faktiskt inte bara att höra folk.

Har du bedömt att han, Titus, inte är trovärdig?

– Nej. Jag har inte gjort någon sådan bedömning, om att någon inte talar sant eller så. Absolut inte, säger Maria Sterup.

● ● ●

Över tusen människor strömmar i den ljumma sommarkvällen genom Malmö, mot havet. Polisen har anvisat demonstranterna att samlas på ett stort gräsfält.

I början av sommaren deltog tusentals människor i den demonstrationen i Malmö för att protestera mot rasism och polisvåld. Foto: Anders Hansson

Demonstranterna skanderar George Floyds ord, när han inte fick luft under polismannens knä:

– I can't breathe! I can't breathe!

Titus ropar också.

– I can't breathe!

Han har just kommit med tåget över bron, från ett arbetspass i Köpenhamn. Han berättar att han ändrat sina pendlingsrutiner. Tar inte längre med sig väskan med kaffetermos och vattenflaska.

– Jag gör kaffe på jobbet i stället. Och försöker att inte somna på tåget.

För ett par dagar sedan fick Titus veta att hans och Eva Bazos sista begäran om överprövning av åklagarens beslut att lägga ned förundersökningen har avslagits. DO och JO utreder dock ännu.

Titus nickar mot Öresundsbron som syns ute i vattnet. Nära brofästet ligger Hyllie station, där två tulltjänstemän för snart ett år sedan med våld tvingade av honom kalsongerna.

– Jag tänker på det varje dag. För mig handlar Black lives matter om Sverige, inte om USA.

Filmklippet som visar hur George Floyd dödades har spridits världen över. Titus Murimi klarade inte av att titta på det. ”Jag blev sjuk när jag började se. Jag visste vad som hänt – han dog ju. Jag kunde inte se det, i nästan nio minuter. Det gick inte. ” Foto: Anders Hansson

Han ställer sig vid ett plakat med texten ”VARFÖR BLUNDAR VÅRA POLITIKER?”. Det känns rätt att stå här, tycker Titus, bland andra Malmöbor som vet hur det kan kännas.

– Folk är trötta på myndigheterna som döljer rasismen. När du anmäler något, om du är svart, så går det inte vidare. Det händer ingenting.

Titus har inte kunnat förmå sig att se hela filmklippet när George Floyd dör.

– Jag blev sjuk när jag började se. Jag visste vad som hänt – han dog ju. Jag kunde inte se det, i nästan nio minuter. Det gick inte.

Titus talar om vilket mäktigt redskap mobilinspelade filmer har blivit. Filmklippen kastar ljus på övergrepp som tidigare kunde tystas ner, och kan spridas snabbt. I USA har filmklippen förändrat den politiska spelplanen, och gett ny näring åt rättviserörelser.

– När jag ser George Floyd eller någon annan svart man eller kvinna som mördas eller trampas på eller förnedras... då ser jag mig själv.

Filmerna speglar rasismen som Titus upplever i sin vardag. I Danmark är rasismen mer öppen, tycker han. Han har träffat personer på danska byggen som stolt deklarerar att de inte vill jobba med svarta. I Sverige smyger människor mer med sin aversion, enligt Titus erfarenhet.

– Men efter ett tag blir det tydligt ändå. Så att se såna filmer, det är inget konstigt för mig. Det är... life.

”När jag ser George Floyd eller någon annan svart man eller kvinna som mördas eller trampas på eller förnedras... då ser jag mig själv.” Foto: Anders Hansson

Själv försökte han spela in ljud på tåget, innan tulltjänstemännen tog hans telefon. När han fick tillbaka den kunde han inte hitta ljudfilen. Han misstänker att den raderades av tulltjänstemännen (det förnekas av Tullverket).

– Jag önskar att det hade funnits en film från rummet hos tullen, säger Titus.

När de andra demonstranterna går ner på knä i gräset och höjer en knuten näve i luften, så gör Titus det också.

Först är det helt tyst. Sedan börjar talkören.

– Black lives matter! Black lives matter!

Titus öppnar munnen, fyller lungorna med sommarluft. I riktning mot Öresundsbron ropar han tillsammans med hundratals andra, igen och igen.