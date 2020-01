Låtsades vara officer – fick toppjobb i försvaret

– Vi har alltså en person som inte är officer men som utger sig för att vara officer. Som har arbetat gentemot främmande makt i flera olika länder. Som har gjort det med lånta fjädrar, utifrån en ren lögn.

David Bergman sitter vid ett matbord i Enköping. Han är major i Försvarsmakten och utbildar blivande officerare. Framför honom på bordet ligger brev, intyg och tjänstgöringslistor från de senaste 20 åren. Han har precis tagit del av underlaget i Dagens Nyheters granskning.

Hur allvarligt är det?

– Jag har aldrig varit med om något liknande inom försvaret.

● ● ●

DN kan i dag avslöja att en falsk officer har fått ledande uppdrag i några av Sveriges farligaste och viktigaste utlandsinsatser i modern tid. Mannen har under flera år arbetat med Sveriges hemliga kryptonycklar vid den militära underrättelse- och säkerhetstjänsten, en av försvarets känsligaste verksamheter.

Den falske officeren är samma person som DN tidigare avslöjat med andra lögner på Kustbevakningen.

Frågar man Försvarsmaktens ledning, hans civila arbetsgivare och de som tjänstgjort vid hans sida så är mannen en officer som utbildats av det svenska försvaret. Det står också i Försvarsmaktens egna register.

Det är fel.

I en dator på Kustbevakningen finns ett bevis för mannens officersexamen.

Det är en förfalskning.

Försvarsmakten och dess ledning har fram tills nu inte haft en aning om att mannen fabricerat sin bakgrund, trots att han avslöjades som lögnare redan för 20 år sedan.

Den falske officeren har i många år haft tjänster inom Försvarsmakten, bland annat på Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten och i flera svenska utlandsinsatser. Fotografierna är från Försvarsmaktens minnesböcker från de olika utlandsmissionerna i Kosovo och Afghanistan, som finns arkiverade på Kungliga biblioteket. Foto: Alexander Mahmoud

● ● ●

När vi först kontaktar Försvarsmakten får vi svaret att mannen tog sin officersexamen vid Signaltruppernas officershögskola i Enköping sommaren 1999.

DN har granskat dokumentationen och varit i kontakt med flera personer med koppling till den dåvarande officersutbildningen, och kan bevisa att uppgifterna inte stämmer.

David Bergman var 19 år när han påbörjade en förberedande officerskurs 1999. På logementet i Enköping bodde han i samma rum som en kille som var några år äldre, och som också skulle börja utbildningen till att bli yrkesofficer efter sommaren. Båda kom från regementet i Boden och Bergman såg upp till sin äldre kurskamrat.

Han var den alla ville ha i fikarummet

– Det fanns nog ingen som han inte var tjenis med på regementet, från städerskan upp till regementschefen. Han var den alla ville ha i fikarummet, säger David Bergman.

Men kurskamraten påbörjade aldrig officersutbildningen med David Bergman och de andra. I personalhandlingar från augusti samma år står det i stället att han ”entledigas egen begäran” i augusti 1999.

För att bli behörig till officersutbildningen skulle mannen läsa upp sina ofullständiga gymnasiebetyg på komvux i Försvarsmaktens regi. Men i de gamla komvuxbetygen som DN tagit del av framgår att han underkändes i hälften av kurserna. David Bergman säger att han minns hur kurskamraten tvingades lämna utbildningen när det framgick att han lämnat felaktiga uppgifter om sina betyg.

David Bergman är major i Försvarsmakten och tidigare kurskamrat till den falske officeren. Foto: Alexander Mahmoud

Morgan Gustafsson, som var handledare för yngre befäl 1999, bekräftar uppgifterna.

– Han var inte ärlig så han avskildes från den tänkta militära utbildningen. Svårare än så är det inte. När vi började kontrollera honom så såg vi det att det här är absolut ingenting för Försvarsmakten, säger Morgan Gustafsson som i dag är chef för Försvarsmaktens vinterenhet i Boden.

Trots det har den falske officeren ett examensintyg för avlagd officersexamen vid Signaltruppernas officershögskola i Enköping 1999. Intyget är undertecknat överste Per Carlsson.

I och med att han står på en lögnplattform så är han väldigt lätt att påverka

– Det fanns ingen överste på Signaltruppernas officershögskola som hette Per Carlsson 1999. Det kan jag garantera, säger den pensionerade översten Jan Petersson, som vid den tiden var chef för Försvarsmaktens Ledningscentrum i Enköping som skolan låg under.

Efter att ha fått se DN:s underlag beskriver han den falske officeren som en säkerhetsrisk.

– I och med att han står på en lögnplattform så är han väldigt lätt att påverka. Att han då har jobbat med kryptosystem på Must… Det känns inte alls bra.

● ● ●

I stället för att lämna Försvarsmakten har mannen sedan 1999 stigit i graderna och fått allt större ansvar, säkerhetsklassade tjänster och tillgång till känslig information av betydelse för rikets säkerhet.

Det handlar inte om någon engångshändelse eller ett enskilt misstag. Dagens Nyheters granskning visar hur Försvarsmakten gång på gång misslyckats med att avslöja den falske officeren. Den första registrerade lögnen om examen som DN hittar är i ett cv från 2002.

Under åren har han arbetat som kapten i Kosovo och major i Afghanistan. I dessa insatser har han bland annat arbetslett soldater och ansvarat för informationssäkerhet.

Intyget om att mannen har officersexamen är förfalskat.Fotografierna är från Försvarsmaktens minnesböcker från de olika utlandsmissionerna i Kosovo och Afghanistan, som finns arkiverade på Kungliga biblioteket. Foto: Alexander Mahmoud

För att bli major som reservofficer krävs inte bara en reservofficersexamen, utan också en särskild utbildning vid Försvarshögskolan. Men inte heller det har mannen gjort.

– Han existerar inte på någon högre officersutbildning. Jag har tagit fram samtliga deltagarlistor från varje år från 2003 till år 2019 och gått igenom dem, både via dator och manuellt. Han finns inte på någon av listorna, säger Hans-Göran Olsson ansvarig för den högre militära utbildningen vid Försvarshögskolan mellan 2002–2018.

Trots att uppgiften är lätt att kontrollera har Försvarsmakten av allt att döma aldrig gjort det.

Hemma i Sverige har den falske officeren enligt egen utsago bland annat utbildat soldater för strid i bebyggelse. Han har själv rekryterat soldater till insatser i utlandet.

Jag hade inte trott det om honom. Det är lite märkvärdigt att han har kunnat gå den vägen

I Afghanistan satt han i förbandets ledningsgrupp och hade bland annat ansvar för informationssäkerhet och signalskydd. Claes-Göran Hallner arbetade med mannen i Afghanistan. I dag känner han sig lurad:

– Jag är jätteförvånad när du säger detta. Jag hade inte trott det om honom. Det är lite märkvärdigt att han har kunnat gå den vägen han har gått.

Genom åren har mannen fått goda vitsord från högt uppsatta officerare och försvarschefer. Bland dem som gett honom rekommendationer och varit hans referens finns Anders Löfberg, i dag brigadgeneral och chef för specialförbandsledningen. Han har inte svarat när DN sökt honom. Även Pia Gruvö, chef för krypto och it-säkerhet vid Must, finns bland dem som rekommenderat honom.

● ● ●

Efter flera utlandsmissioner rekryterades mannen till en civil tjänst på Must där han var anställd 2007–2010 och 2013.

Enligt ett tjänstgöringsbetyg från Must har han bland annat samordnat signalskyddstjänsten i både Sverige och utlandet, och utvecklat informationssystem för att administrera kryptonycklar. Han beskrivs som ”initiativrik och positiv och har utfört sina arbetsuppgifter med noggrannhet och ansvarskännande”.

Signalskyddstjänstens uppgift är att förhindra att obehöriga får insyn i eller kan påverka totalförsvarets telekommunikation och it-system. Det sker bland annat med hjälp av kryptonycklar, det vill säga att kommunikationen görs oläslig för till exempel utländsk signalspaning. Om de röjs riskerar den hemliga kommunikationen att avslöjas. Verksamheten, som då var placerad på Försvarets radioanstalts område på Lovön i Stockholm, är med andra ord ytterst känslig.

Must hemligstämplar vilka arbetsuppgifter mannen har haft. Vilken tillgång han hade och på vilket sätt han arbetade med kryptonycklar har DN inte kunnat slå fast.

I det här fallet har individen visat sig vara opålitlig vilket innebär att han inte har vare sig på Must eller i övriga Försvarsmakten att göra

– Ett av de viktigaste kriterierna för att arbeta på Must är pålitlighet. I det här fallet har individen visat sig vara opålitlig vilket innebär att han inte har vare sig på Must eller i övriga Försvarsmakten att göra. Jag vill dock framhålla att det inte finns något som tyder på att han har ställt till med någon skada under sina år på Must. Något som är bra att känna till är också att rutinerna kring säkerhetsprövningen har skärpts avsevärt under de sista tio åren, skriver Pia Gruvö, chef för krypto- och it-säkerhet vid Must i ett mejl till DN.

Jan Petersson var överste i Enköping där den falske officeren påstår att han tog sin examen. Foto: Alexander Mahmoud

● ● ●

Mannens militära bakgrund har även gett honom känsliga och ibland säkerhetsklassade jobb även utanför Försvarsmakten. Under 2010-talet har han arbetat flera år inom ett av försvarskoncernen Saabs bolag och haft bland annat Försvarets materielverk, FMV, som kund. Vid Försvarets materielverk arbetade han med system med högt skyddsvärde står det i ett cv som lämnats in till Försvarsmakten: ”Fokus på uppdrag inom metodutveckling, taktikutveckling och materielutveckling inom områden operativ ledning, cybersäkerhet och civilt försvar”.

Varken företaget eller dess ägare Saab vill kommentera uppgifterna. FMV har inte velat ställa upp på en intervju utan skriver i ett mejl till DN att det är arbetsgivarens ansvar att säkerhetspröva sina konsulter.

2016 rekryterades mannen till en operativ och säkerhetsklassad chefsbefattning på Kustbevakningen. Han angav då också falska uppgifter om att han hade en statsvetarexamen och körkort. När det uppdagades hösten 2018 stängdes mannen av och slutade, något som DN tidigare avslöjat.

Kustbevakningen uppger att man då informerade Försvarsmakten, Säpo och Regeringskansliet. Trots det handplockades mannen under 2019 till att bli stabschef för den svenska insatsen i Mali. Det är en av de högsta tjänsterna på plats, och placerad i säkerhetsklass. Insatsens chef Stefan Sahlström vill inte svara på hur det gick till när mannen rekryterades.

– Som du förstår vill jag inte kommentera det. Jag får hänvisa ärendet till Högkvarterets kommunikationsavdelning.

Mannen påbörjade sitt uppdrag inom FN-insatsen sommaren 2019 men har sedan dess stängts av från även den tjänsten. Han är nu arbetsbefriad med lön, en annan person har rekryterats som stabschef.

Mannen har inte velat ställa upp på en ny intervju. DN har skickat ett mejl med frågor om de uppgifter som publiceras i denna artikel. I sitt mejlsvar kommenterar han över huvud taget inte den påhittade officersexamen. Han skriver däremot: ”Ingen har hjälpt mig att få några uppdrag eller med min bakgrund” och ”Ingen utländsk myndighet eller aktör har bett mig lämna några uppgifter”. I en tidigare intervju, gällande lögnerna om hans akademiska meriter på Kustbevakningen, sa han:

– Det var en missriktad ambition att öka mina chanser att få jobbet helt enkelt.

Han medgav då att han ljugit tidigare.

– Ja, jag kan ha gjort det flera gånger. Svaret är att jag inte vet hur många gånger jag gjort det, och inte heller vilken gång som var första gången.