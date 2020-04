Det här är regeringens räddningspaket

Anstånd med skatteinbetalningar:

Beslut fattat i riksdagen torsdagen den 26 mars – trädde i kraft måndagen 30 mars. Ansvarig myndighet: Skatteverket.

Lagen ger möjlighet för arbetsgivare att skjuta upp inbetalningar av en rad skatter och möjliggör att få tillbaka redan inbetalda skatter. Skatteverket debiterar ränta för lånet och pengarna ska betalas tillbaka till statskassan inom 12 månader.

Vem kan söka: Företag och individer med enskild firma.

Så mycket pengar kan du få: All inbetald skatt, arbetsgivaravgifter och moms under maximalt tre månader för perioden januari 2020 till september 2020.

Så mycket kostar paketet: Statens inkomster beräknas minska med 27 miljarder kronor 2020. För 2021 beräknas i stället inkomsterna öka med motsvarande belopp.

Redan innan lagen hade godkänts kom det in tusentals ansökningar till Skatteverket.

På kort tid skapade skatteverkets it-enhet en ny e-tjänst och sedan i måndags är det möjligt att göra ansökan digitalt på Skatteverkets sajt.

När lagen trädde i kraft den 30 mars fanns det redan 6.000 inkomna ansökningar. Hur mycket pengar dessa ansökningar omfattar är ännu oklart.

Skatteverket har fördubblat bemanningen och satt in 100 extra handläggare för att arbeta med ansökningarna. Totalt arbetar nu 200 personer med ansökningarna.

Stöd till korttidspermittering:

Beslut ska klubbas i riksdagen torsdag 2 april och träda i kraft 7 april, men gälla retroaktivt från den 16 mars. Ansvarig myndighet: Tillväxtverket.

Lagen gör det möjligt för arbetsgivare att låta personalen gå ner i arbetstid samtidigt som staten tar en del av lönekostnaden.

Vem kan söka: Företag och andra organisationer som är arbetsgivare kan söka stödet hos Tillväxtverket efter det att lagen trätt i kraft den 7 april.

Så mycket pengar kan du få: Som arbetstagare går man ner i arbetstid 20, 40 eller 60 procent beroende på vad arbetsgivare och den lokala fackklubben kommer överens om. För löner upp till 44 000 kronor går staten in och täcker tre fjärdedelar av kostnaden för att personal går ned i arbetstid.

Vid 80 procent arbetstid får den anställde behålla 96 procent av lönen.

Vid 60 procents arbetstid får den anställde behålla 94 procent av lönen.

Vid 40 procents arbetstid får den anställde behålla 92,5 procent av lönen.

Så mycket kostar paketet: Från början uppskattades kostnaden till 2,4 miljarder kronor för 2020 men nu är förväntningarna snarare 20 miljarder och det finns ingen övre begränsning för hur många som kan få så även den summan kan stiga kraftigt.

Syftet är att företag som drabbats ekonomiskt av det nya coronaviruset ska kunna behålla sin personal och växla upp snabbt igen när läget vänder. Men samtidigt har många företag gjort stora vinster under föregående år och när regeringens förslag behandlades i riksdagens finansutskott beslutades som tillägg till den nya lagen att företag som delar ut vinster inte samtidigt ska kunna få ta del av stödet.

Sänkt arbetsgivaravgift

Beslut ska fattas i riksdagen torsdagen den 2 april – lagen föreslås träda i kraft tisdagen den 7 april. Ansvarig myndighet: Skatteverket.

Arbetsgivaravgiften sänks för alla Sveriges företag under fyra månader, perioden mars till och med juni, med maximalt 5.300 kronor per anställd, upp till 30 anställda.

Arbetsgivare uppmanas vänta med deklarationen för mars till det att lagen är klubbad så att de kan få den sänkta avgiften. Den som redan har lämnat sin deklaration kan begära omprövning med en ny deklaration.

Vem kan söka: Företag, ideella föreningar och andra organisationer som är arbetsgivare.

För att få den sänkta avgiften ska arbetsgivare kryssa i en särskild ruta i arbetsgivardeklarationen. Skatteverket räknar sedan automatiskt ut beloppen.

Även personer med enskild firma utan anställda kommer att få sänkt avgift med upp till 18.700 kronor för 2020.

Så mycket pengar kan du få: Lagförslaget innebär sänkt arbetsgivaravgift för löner upp till 25.000 kronor. I praktiken innebär det sänkt skatt med upp till 5.300 kronor per anställd för maximalt 30 anställda per företag under tre månader.

Maximalt kan det handla om 159.000 kronor per månad och företag, totalt 636.000 kronor för hela perioden.

Så mycket kostar paketet: Regeringens beräkningar är 33 miljarder kronor.

Totalt omfattar stödet 1,44 miljoner anställningar och 250.000 enskilda firmor.

Tillfällig rabatt för fasta hyreskostnader

Inget beslut ännu fattat, regeringen räknar med att förordningen är på plats i början eller mitten av april. Ansvarig myndighet: Länsstyrelserna.

Förordningen ska innebära att en hyresvärd kan ansöka om stöd från staten om den samtidigt sänker hyran för en hyresgäst som drabbats ekonomiskt av coronapandemin. Stödet gäller hyressänkningar under perioden 1 april till 30 juni och söks i efterhand.

Vem kan söka: Regeringen har pekat ut branscher som hotell, restaurang och vissa butiker som de som ska gynnas av stödet, men det är hyresvärdarna som söker och beviljas ersättning.

Så mycket kan de få: Hyresvärdarna kan kompenseras med upp till 50 procent av den nedsatta fasta hyran, dock högst 25 procent av den ursprungliga hyran.

Så mycket kostar stödet: I regeringens extra ändringsbudget avsätts 5 miljarder kronor till hyresrabatten.

Eftersom det rör sig om statsstöd måste hyresrabatten godkännas av EU och regeringen arbetar fortfarande med att ta fram ett regelverk. Länsstyrelserna har redan märkt av ett intresse men kan ännu inte ta emot eller hantera några ansökningar. Det återstår flera frågor att reda ut, som huruvida en hyresvärd kan sänka hyran och få ersättning för en restaurang eller butik som den själv äger.

Stöd till kultur och idrott

Beslut ännu inte fattat i riksdagen men väntas vara klart till mitten av april. Ansvarig myndighet: bidragsgivande myndigheter på kulturområdet och Riksidrottsförbundet.

En miljard kronor ska delas ut till kultur- och idrottsverksamheter som förlorar intäkter till följd av begränsningarna av offentliga verksamheter och Folkhälsomyndighetens riktlinjer.

Vem kan söka: Idrottsklubbar och arrangörer, kulturverksamheter som privata teatrar och andra. Organisationsform ska inte spela någon roll men statliga institutioner som museer omfattas inte.

Så mycket pengar kan de få: En halv miljard kronor går till kulturverksamheter medan Riksidrottsförbundet fördelar en halv miljard kronor till idrottsverksamheter.

Så mycket kostar stödet: Regeringen har sagt en miljard kronor i april 2020, men flera aktörer har redan sagt att det inte kommer att räcka.

Arbetet pågår fortfarande på regeringskansliet med att ta fram detaljerna för stödet. Bara Riksidrottsförbundet samlar cirka 19.000 idrottsföreningar och hur många av dessa som kan väntas få stöd, och hur mycket, är fortfarande oklart.

Tillfälligt slopat karensavdrag

Beslut fattas i riksdagen 2 april och ska gälla retroaktivt från den 11 mars till den 31 maj. Ansvarig myndighet: Försäkringskassan.

Det karensavdrag som vanligtvis gäller för den som är hemma från arbetet på grund av sjukdom ska tillfälligt tas bort, och det går att ansöka om ersättning från Försäkringskassan i efterhand. Syftet är att få människor med sjukdomssymtom att stanna hemma.

Vem kan söka: Anställda, arbetslösa och föräldralediga som blir sjuka. För egenföretagare gäller andra regler.

Så mycket pengar kan du få: Den som är anställd och där arbetsgivaren har dragit karens på sjuklönen, kommer kunna få ersättning med 700 kr. För övriga grupper kommer inget karensavdrag att dras från sjukpenningen.

Så mycket kostar paketet: Regeringen beräknar kostnaden till 1,8 miljarder kronor.

I och med regeringens olika stödpaket väntas Försäkringskassan få mycket mer att göra och därför får myndigheten ett utökat förvaltningsanslag på 130 miljoner kronor. Dessutom ökar resurserna för smittbärarpenning med 500 miljoner kronor.

Staten tar över sjuklöneansvaret

Beslut fattas i riksdagen 2 april och gäller från den 1 april till och med den 31 maj. Ansvarig myndighet: Försäkringskassan.

Vanligtvis betalar arbetsgivaren sjuklön de första 14 sjukdagarna, men stödet innebär att staten tar över den kostnaden under åtminstone april och maj och ersätter arbetsgivaren i efterhand.

Vem kan söka: Alla arbetsgivare. För egenföretagare utan aktiebolag gäller andra regler.

Så mycket pengar kan du få: Ersättning för hela beloppet av en anställds sjuklön.

Så mycket kostar paketet: Regeringen beräknar kostnaden till 6,85 miljarder kronor.

Samtidigt som staten tar över sjuklönen sänks kraven på den som blir sjukskriven, som kan vara hemma i 14 dagar utan läkarintyg. Några remissinstanser, däribland Arbetsgivarverket, påpekar att det därmed inte går att kontrollera om personen verkligen är sjuk. Regeringen anser att det ändå är motiverat för att minska smittspridningen.

Förstärkt arbetslöshetsförsäkring

Beslut ännu inte fattat i riksdagen men väntas vara klart till mitten av april.

Enklare att få a-kassa och höjda belopp för att hjälpa dem som förlorar jobben.

Vem kan söka: Förslaget gäller alla som är eller blir medlemmar i en a-kassa, ändringen gör att det räcker att ha varit medlem i a-kassan i tre månader för att få rätt till ersättning.

Så mycket pengar kan de få: Högsta dagpenning för arbetslösa höjs till 1200 kronor per dag – grundbeloppet höjs till 510 kronor per dag.

Så mycket kostar stödet: 5,3 miljarder enligt regeringens beräkningar

Även företagare ska få det lättare att få a-kassa, en annan del i förslaget är slopade karensdagar i början på arbetslösheten.

Läs mer: Så ska krispaketet rädda Sveriges ekonomi