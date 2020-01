”Det har blivit normalt att bli spottad i ansiktet”

I oktober 2018 blir en 21-årig man knivhuggen i Nordstan i Göteborg. När gärningsmannen flyr från platsen kastar han sig på en spåvagn och hotar chauffören. Mannen har fortfarande kniven i handen när han till slut lämnar vagnen. Spårvagnschauffören har inte kunnat återvända till sitt arbete efter händelsen.

– Chaufförerna träffar samhällets bästa och värsta, säger Anna Skarsjö, ordförande för Kommunal Väst.

Under tisdagen blev en busschaufför knivskuren i ansiktet vid en hållplats i Angered. Enligt uppgifter från Kommunals huvudskyddsombud har antalet fall av hot och våld riktat mot chaufförer inom kollektivtrafiken ökat. Samtidigt har anmälningarna blivit färre.

– Våldet har blivit mer normaliserat, säger Anna Skarsjö, ordförande i Kommunal Väst.

Knivskärningen i Göteborg under tisdagen är ett exempel på våld som riktats mot chaufförer inom kollektivtrafiken. Anna Skarsjö, ordförande i Kommunal Väst, säger att situationen har förvärrats. Foto: Kommunal Väst

Även Västtrafiks säkerhetschef Fredrik Högbom upplever att det finns ett stort mörkertal.

– Det är otroligt viktigt att alla incidenter rapporteras in, säger han.

Antalet anmälningar om hot och våld mot Västtrafiks chaufförer Hot/ofredande/kränkning av förare: 2015: 209 2016: 184 2017: 204 2018: 190 2019: 207 Våld/misshandel av förare: 2015: 49 2016: 28 2017: 35 2018: 42 2019: 41 Källa: Västtrafiks register över anmälda hot och våldsdåd mot buss- och spårvagnschaufförer, 2015-2019. Visa mer

Martin Andreasson är skyddsombud på Kommunal och busschaufför i Kungsbacka kommun. Han upplever att samhället har blivit ”mer och mer stressat” och att det som händer i samhället i stort spiller över på kollektivtrafiken.

Enligt Martin Andreasson kan sådant som är utom chaufförernas kontroll – en trafikstockning eller ett stoppljus som får en resenär att missa sitt tåg – leda till verbala och fysiska påhopp.

– Det är idiotförklaringar, könsord, rasistiska påhopp, you name it. Folk behöver inte vara påverkade för att börja bråka, säger han.

Enligt Martin Andreasson finns en utbredd missuppfattning om att läget är värst i utsatta områden. Han säger att det mest ökända området bland chaufförer i Kungsbacka är det socioekonomiskt starka Kullavik. Här har chaufförer vid upprepade tillfällen blivit hotade och förolämpade och bussar har attackerats med ägg och stenar.

– Det som retar mig mest är när jag hör folk säga att det är invandrare som stökar till det. Svenska ungdomar i Kullavik har hotat mig till livet. Visst finns det problem i utsatta områden också, men den bilden måste nyanseras, säger han.

För att öka säkerheten ombord vill Martin Andreasson och Elsa Alm på Kommunal att förare slipper kontrollera resenärers färdbevis. Andris Zvejnieks på företaget Keolis, där chauffören som blev knivskuren under tisdagen är anställd, delar bilden av att kontrollen kan upplevas som riskfylld.

– Det är en av situationerna som återkommer när vi tittar på rapporter om upplevda hot, säger han.

Andra sätt att skapa trygghet är att inte ha kontanter ombord och att sätta upp kameror, enligt Andris Zvejnieks. Han säger att Keolis arbetar tillsammans med bland andra Västtrafik och SL i Stockholm för att skapa trygghet både för personal och för andra resenärer på kollektivtrafiken. Det som skedde i Göteborg under tisdagen har fått arbetet att intensifieras, säger Andris Zvejnieks.

– Vi ser väldigt allvarligt på det här. Det är inte acceptabelt att man ska behöva känna sig orolig för att utsättas för våld på jobbet.

Läs fler artiklar om Göteborg här