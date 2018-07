Detta har hänt: Thailändskt pojklag fastnade i grotta

23 juni: Efter en fotbollsträning går laget bestående av tolv pojkar och deras tränare in i kalkstensgrottan Tham Luang. Kraftiga monsunregn gör att delar av grottan översvämmas och fotbollslaget stängs in. Pojkarna i laget är mellan 11 och 16 år gamla, ledaren är 25 år. När de inte kommer tillbaka larmas polisen och en sökinsats sätts in.

26 juni: Fortsatta skyfall gör att vattnet fortsätter stiga i grottan. Helikoptrar söker igenom området för att hitta alternativa ingångar till grottan. Dykare hittar färska fotspår vilket ökar hoppet men trots det hittas inte pojkarna.

27 juni: Specialutbildade räddningsdykare från Storbritannien anländer för att hjälpa de thailändska dykarna i sökinsatsen. Räddningsarbetare börjar borra hål i den delen av grottan där pojkarna tros befinna sig. Omkring 1.000 räddningsarbetare befinner sig på platsen.

28 juni: Räddningsdykare från USA ansluter till insatsen. Dykarna har under dygnet tvingas avbryta sökinsatsen eftersom nya regn gjort det farligt att arbeta inne i grottan. Hundar söker efter möjliga vägar in i grottan.

29 juni: Man lyckas borra hål i grottan för att leda bort vatten. Flera vattenpumpar sätts in och fler är på väg.

30 juni: En hittills oupptäckt ingång till grottan hittas och ger nytt hopp om att finna fotbollslaget. Den nya öppningen ligger norr om grottsystemet och räddningsteamet beskriver ingången som den ”hittills mest lovande”.

Samtidigt tror dykarna att de har två till tre kilometer kvar till att de når laget. Experter från Australien och den kinesiska organisationen Beijing Peaceland Foundation ansluter till räddningsinsatsen.

1 juli: Dykarna lyckas ta sig förbi en punkt de tidigare tvingats vända tillbaka. Fortfarande är det inte exakt klart var pojkarna befinner sig.

2 juli: Det kraftiga regnandet har avtagit vilket har gjort att vattennivåerna har sjunkit inne i grottan. Dykarna har kunnat ta sig längre in och är nu bara 500 meter från Pattaya Beach där man tror gruppen befinner sig.

600 lufttuber har körts in till den tredje grottkammaren för att bistå dykarna. Där finns också ett sjukvårdsteam och elektricitet. Samtidigt upptäcker man en springa i berget där regnvatten forsat in, vattnet leds om och det tros minska vattnet som kommer in i grottan med 60 procent.

På kvällen hittas alla 13 personer vid liv. Nu återstår problemet att få ut laget från grottan.

3 juli: Fotbollslaget får näring i form av bland annat en näringsgel. Samtidigt konstateras att det kan ta veckor eller månader att få ut gruppen, en anledning är att inget av barnen kan simma eller dyka. 10.000 liter vatten i timmen pumpas ut ur grottan, vilket sänker vattennivån med en centimeter per timme.

4 juli: Nya regn väntas under veckan och Thailands inrikesminister säger att man vill få ut barnen innan dess. I ett videoklipp från thailändska marinen säger pojkarna att de är glada att de hittats och hälsar att de mår bra. Guvernören i provinsen berättar att gruppen har börjat träna med dykarmasker.

Under dagen kommer beskedet att thailändska myndigheter vill börja marknadsföra grottan som en turistattraktion.