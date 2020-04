”Djur som är sjuka ska inte ut och träffa andra djur”

I Sverige finns ännu inga kända fall av smittade husdjur, men internationellt har det rapporterats om ett fåtal djur som misstänks ha smittats med nya coronaviruset, bland annat en katt i Belgien och några hundar i Hongkong.

I veckan kom rapporter om att två katter i New York hade konstaterats smittade med sars-CoV-2, viruset som orsakar covid-19 hos människor. Det är första gången som sällskapsdjur konstateras smittade i USA, skriver CNN.

Troligen har katterna fått viruset av personer i hushållet eller av grannar, enligt det amerikanska Jordbruksverket, U.S. Department of Agriculture and the federal Centers for Disease Control and Prevention (CDC).

De två katterna bor i olika delar av delstaten New York och har sannolikt inte smittat varandra. Den första katten blev sjuk ungefär en vecka efter att en person i familjen uppvisat förkylningssymtom, men som inte var covid-19. Eftersom det är en utekatt tror CDC att den har kommit i kontakt med en smittad person i sitt kvarter.

Den andra kattens ägare testades positiv för covid-19 innan katten blev sjuk. I hemmet finns ytterligare en katt som inte har visat några tecken på sjukdom, rapporterar CNN.

Katterna uppvisar bara milda symtom från luftvägarna och kommer med all sannolikhet överleva sjukdomen, enligt veterinärerna.

Även fyra tigrar och tre afrikanska lejon på Bronx zoo bekräftades på onsdagen bära på det nya coronaviruset, uppger Wildlife Conservation Society som driver anläggningen i New York. Djuren tros ha fått coronasmittan från en anställd, men det är inte belagt. Bronx zoo har varit stängt sedan 16 mars då en första tiger, Nadia, testades positiv för coronaviruset.

Trots fynden hos djuren säger epidemiologer i USA att det inte finns anledning till oro hos djurägare och att det inte är motiverat att börja testa sina djur i stor skala. Enligt de amerikanska myndigheterna verkar viruset kunna överföras från människor till djur som de lever nära, men djur kan inte smitta människor, skriver Los Angeles Times. CDC råder ändå folk att avhålla sina katter och hundar från att träffa andra djur eller obekanta personer och att hålla dem inomhus i möjligaste mån.

Statsepizootolog Karl Ståhl på SVA, djurens motsvarighet till Folkhälsomyndighetens Anders Tegnell, säger att de får mejl och samtal från djurägare med frågor om coronaviruset och hur de ska tänka, till exempel om de själva tror sig vara sjuka eller om hunden hostar.

Att sättas i karantän och hålla social distans – till människor eller andra djur – ser Karl Ståhl inte som nödvändigt för de svenska sällskapsdjuren om de är friska.

– De flesta personer som är smittade i Sverige vet förmodligen inte om det och kanske bara har haft något slags symtom på covid-19. Att då säga från myndigheter att man inte ska umgås med sina djur eller hålla dem inomhus riskerar att skapa onödig oro hos folk utan att bidra till minskad smittspridning, säger han.

Eftersom inget tyder på att djuren bidrar till smittspridning i samhället anser SVA att det heller inte finns anledning att börja testa djur för nya coronaviruset i någon större skala. Och kring detta råder det samsyn mellan veterinärmyndigheter inom EU och internationellt.

– Det finns experimentella studier som visar att katt kan sprida virus vidare till en annan katt. Så teoretiskt kan viss smittspridning ske. Men generellt krävs nog en relativt hög virusdos och väldigt nära kontakt mellan djuren för att kunna bli smittade, precis som för människor, säger Karl Ståhl.

Det är troligen vad som har skett i de aktuella fallen där djur och människor lever tillsammans i ett hushåll.

Djurägare som upplever att djur är sjuka och kan ha symtom på covid-19 bör kontakta en veterinär. Vid misstanke om att det kan vara sjukdomen ska veterinären i sin tur höra av sig till SVA för att utreda om man ska genomföra en provtagning efter att andra sjukdomssymptom har uteslutits.

– Det är så vi vill att det ska ske, säger Karl Ståhl.

Det allmänna rådet från SVA när det gäller det nya coronaviruset är att hålla god hygien och att tvätta händerna ofta.

– Folkhälsomyndighetens råd är ett bra förhållningssätt som även gäller i förhållande till djuren, säger Karl Ståhl.

