DN/ Ipsos: Rekordlågt stöd för Socialdemokraterna

Socialdemokraterna får i januarimätningen sin sämsta notering i väljarbarometerns drygt 40-åriga historia. Enligt DN/Ipsos samlar S nu ett väljarstöd på 23 procent – en nedgång med 1,5 procentenheter sedan december.

Förändringen är inte statistiskt säkerställd men följer den trend som S haft i de senaste mätningarna. Sedan valet i september 2018 har S tappat cirka fem procentenheter. När januariavtalet ingicks för ett år sedan hade S 30 procents stöd i DN/Ipsos väljarbarometer.

Ewa Stenberg: Januariavtalet får arbetarväljarna att fortsätta fly från S

– Utvecklingen för Socialdemokraterna har varit enormt dramatisk det senaste året. S har tappat sju procentenheter sedan januariavtalet slöts, säger Nicklas Källebring, opinionsanalytiker på Ipsos.

Han framhåller att man måste gå tillbaka till början av förra seklet för att hitta så lågt stöd för Socialdemokraterna. Bottennoteringen i väljarbarometern noterades i samband med att Håkan Juholt avgick 2012.

– Hela den uppgång som sedan kom med Stefan Löfven är nu utraderad. Det är häpnadsväckande, säger Nicklas Källebring.

Nedgången för S kommer efter en period med omfattande inrikespolitisk turbulens. Så sent som i förra veckan lade oppositionen fram en extra ändringsbudget för att tvinga fram mer pengar till välfärden. Därutöver har debatten bland annat handlat om vårdkris, återkommande bombdåd och kärnkraftens framtid.

S har tappat stort bland LO-väljare men enligt Nicklas Källebring är det svårt att peka ut någon enskild förklaring till S kräftgång i opinionen.

– Vi noterar att under tre av de fyra senaste månaderna är det första gången som inget av riksdagspartierna når upp till 25 procents stöd. Det är en historisk förändring och ett tecken på väljarnas ökade rörlighet och ett allt mer fragmentiserat röstande.

Sverigedemokraterna tappar marginellt stöd i januarimätningen men blir ändå största parti med 24 procents stöd. Skillnaden mellan SD och S är därmed en knapp procentenhet, vilket gör att det inte med statistisk säkerhet går att fastställa vilket parti som är störst. Ända sedan i höstas har SD legat stabilt mellan 23 och 25 procent.

– Sverigedemokraterna har etablerat sig på en högre nivå, konstaterar Nicklas Källebring.

Samtidigt går det trögt för flera av partierna bakom januariavtalet. Både Liberalerna och Miljöpartiet får stöd av fyra procent av väljarna i den senaste väljarbarometern, medan Centern noterar en uppgång inom felmarginalen till nio procent.

Det samlade stödet för januaripartierna S, MP, C och L är nu nere på bottennivå. Gapet till oppositionspartierna Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna är rekordhöga åtta procentenheter.

– Samtidigt måste man hålla i huvudet att styrkeförhållandena i riksdagen inte har påverkats. Partierna har de mandat de har. Men indirekt har naturligtvis dåliga opinionssiffror betydelse för partiernas beteende, säger Nicklas Källebring.

Vänsterpartiet har varit drivande i flera attacker mot regeringen den senaste tiden, som extra pengar till välfärden och Arbetsförmedlingen. V ökar marginellt till elva procent i den senaste väljarbarometern och är fjärde största parti.

– Vi kan konstatera att V i alla fall inte har förlorat på att ta fajten med januaripartierna. Det är de partier som skulle uteslutas från inflytande i och med januariavtalet som är de stora opinionsvinnarna det senaste året, säger Nicklas Källebring.

För både Moderaterna och Kristdemokraterna är förändringarna små jämfört med decembermätningen. M ökar från 16 till 17 procent och KD ökar från 6 till 7 procent.

DN/ Ipsos mätning bygger på 1.528 intervjuer (350 via talad telefoni, 370 via sms och 808 via en slumpmässigt rekryterad webbpanel) under perioden 14–27 januari 2020.