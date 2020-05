DN/Ipsos: Äldreomsorgen får underkänt i coronakrisen

Så gjordes undersökningen

Ipsos har under perioden 12–24 maj intervjuat 1 205 röstberättigade väljare, varav 378 som kom från ett slumpmässigt urval har svarat via SMS-länk. 827 personer som var ett kvoturval från en slumpmässigt rekryterad webbpanel svarade via digitala intervjuer.

Frågorna som ställdes var:

Vilket hot anser du att Corona-viruset utgör...?

Vilket förtroende har du för... förmåga att hantera en större spridning av Coronaviruset i Sverige?

Vilken oro känner Du för Corona-smittan när det gäller följande:....

Hur tycker du att .... har hanterat Corona-utbrottet?

