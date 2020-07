DN/Ipsos: Så lyckades S lyfta i opinionen

Första halvåret 2020 har inneburit dramatiska rörelser i den svenska opinionen. Ipsos har för DN:s räkning analyserat hur väljarströmmarna sett ut under det halvår då coronapandemin slog sina klor i Sverige.

I början av året låg Sverigedemokraterna jämsides med S i kampen om att ha störst väljarstöd, runt 24–25 procent. När allt fokus hamnade på pandemin bröts SD:s stadiga uppgång och partiets väljarstöd dalade. Samtidigt sköt S opinionssiffror i höjden. I DN/Ipsos mätningar i maj och juni var avståndet mellan partierna cirka 11 procentenheter, med SD kring 20 och S kring 31 procent. Samtidigt har Liberalerna och Miljöpartiet hamnat i ett allt mer utsatt läge i opinionen, med flera noteringar under riksdagsspärren.

S har vuxit på bred front under våren, konstaterar Ipsos opinionsanalytiker Nicklas Källebring.

– Alla partier har ett ökat flöde av väljare till Socialdemokraterna. Men den huvudsakliga förklaringen är att S vinner tillbaka väljare från soffan, sådana som 2018 röstade partiet men sedan har övergett det. Man har aktiverat sina soffliggare, säger han.

Relativt sett är det regeringspartnern MP som har förlorat mest till S under våren. Av dem som röstade på MP i valet 2018 uppgav knappt 1 av 10 i januari att de skulle rösta på S. I juni hade den andelen vuxit till närmare 4 av 10.

L har haft svårast att behålla väljare som röstade på partiet 2018. I juni var det bara kring 40 procent av L-väljarna i senaste valet som fortfarande stödde partiet. Det är tio procentenheter mindre än i januari och lägst andel av alla partier. Tappet under våren har varit störst till S, därefter till Centern.

Näst sämst på att behålla väljare är MP som lyckats hålla kvar hälften av men samtidigt förlorat lika stor andel som L under våren. Mest trofasta väljare har SD, 9 av 10 från valet 2018 finns kvar i juni, bara några procentenheter mindre än i januari. S har nästan lika goda siffror som SD efter att många väljare återvänt till partiet från sofflocket.

Nicklas Källebring konstaterar att Centern inte har straffats särskilt hårt av väljarna för att man valde att ingå ett samarbete med S-MP-regeringen.

– Trots att Centern har lämnat Alliansen lyckas partiet behålla 7 av 10 väljare. Det är lika mycket som Moderaterna som inte på samma sätt gått in i ett nytt samarbete, säger Nicklas Källebring.

Ipsos har också för DN:s räkning jämfört väljarströmmarna nu med hur det sett ut under tidigare mandatperioder. Andra kvartalet 2020 har ställts mot samma kvartal 2016 respektive 2012, alltså knappt två år efter närmast föregående val.

Under de här åren har den traditionella blockpolitiken spruckit upp. Den borgerliga alliansen, som styrde Sverige i åtta år, har splittrats. C och L har istället gått in i ett budgetsamarbete med S och MP som i sin tur har sagt adjö till sin förra budgetpartner V. Samtidigt har M och KD på olika sätt närmat sig SD som under perioden vuxit kraftigt.

Nicklas Källebring på Ipsos beskriver analysens resultat som förvånande.

– Trots väldigt stora förändringar i partikonstellationerna ser väljarströmmarna ungefär likadana ut, säger han.

Det syns ingen tydlig tendens till att partibytena i större utsträckning skulle ske mellan M, KD och SD nu jämfört med tidigare, även om sådana väljarströmmar förstås finns. Inte heller går det att slå fast med säkerhet några ökade väljarrörelser mellan partierna bakom Januariavtalet (S, MP, C och L). Väljarna rör sig i ungefär samma utsträckning som tidigare inom de traditionella blocken, det borgerliga respektive det rödgröna.

Nicklas Källebring påpekar att på andra sätt går det att spåra nya väljarkoalitioner.

– Vi kan se i andra mätningar som vi har gjort att det finns en stor åsiktsgemenskap framför allt mellan dem som röstar på KD och SD och i viss mån M.

Det handlar bland annat om synen på migration, brottslighet, mångkultur, vilka partier man kan tänka sig samarbete med och var väljarna placerar sig själva på höger-vänsterskalan. Här har ett tydligt avstånd uppstått mellan de forna allianspartierna, med C- och L-väljare i ett kluster och M+KD i ett annat närmare SD.

