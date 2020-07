DN:s kartläggning visar: Så gick dödsolyckan på Öland till

Larmsamtalet slås klockan 15.43 på onsdagen. Kort dessförinnan har en 55-årig man kört in på Joels väg i Mörbylånga kommun, en knappt fem meter bred och cirka 600 meter lång och rak väg längs Joels udde stugområde, en återvändsväg som slutar alldeles före Möllstorps campingplats.

Enligt samstämmiga vittnesuppgifter till den förundersökande åklagaren Kjell Janneson håller fordonet en betydligt högre hastighet än begränsningen som gäller på sträckan, 30 kilometer i timmen.

– Det finns ganska många vittnesuppgifter om att farten har varit ganska hög. Det är en smal, smal väg som är skyltad med 30 kilometer i timmen och här har hastigheten vid olyckan varit betydligt mycket högre än det, enligt samstämmiga uppgifter. Tillsammans med andra omständigheter gör det att vi bedömer brotten som grova, har Kjell Janneson tidigare sagt till DN.

Samtidigt har en familj från södra Sverige just cyklat till affären där de har varit och handlat livsmedel. Mamman, pappan och de två barnen som båda är under 15 år hade samma dag kommit till campingen nära brofästet på Öland med sin husbil som de är på väg tillbaka till.

Ungefär halvvägs in på vägen möter 55-åringen en kvinna på promenad med sitt ena barn i vagn och sina två andra barn i unga tonåren respektive något under tonåren. Mannen passerar med bara centimeter familjen som blir vettskrämd och kvinnan har i förhör sagt att hon tänkte ”hoppas att det inte händer något med de cyklande”.

Hon syftar på mannen och kvinnan på cykeltur med sina två barn som hon just har mött, men hennes hopp är förgäves.

– Någon skrek: ”Nej! Nej!” Jag var övertygad om att det var en hund som var överkörd. Men jag sprang bort till vägen och såg fyra cyklar som var överkörda, helt tillknycklade. Jag såg hur en man hade på påbörjat hjärt- och lungräddning. Det låg ägg och mjölk i en enda röra över gatan, berättade Jessica Falke som var en av de första på olycksplatsen.

55-åringen, hemmahörande i en ort utanför Kalmar, hade kört in i en lyktstolpe och ena hjulet hade vikt sig, vilket på något vis gjort att han förlorat kontroll över fordonet och kört in i familjen i höjd med en återvinningsstation för att först ta stopp vid ett staket intill vägkanten. Det som ser ut som ett uppemot 30 meter långt bromsspår vid platsen är i själva verket från det vikta hjulet.

– Först körde han på lyktstolpen och då vek sig ena framhjulet under bilen. Det gjorde ett långt spår i marken, efter det körde han in i familjen och nästan in i ett stugstaket, säger campingreceptionisten Hugo Landin.

Olycksplatsen där två personer omkom efter att en bil kört på cyklister på Öland. Foto: Louise Andersson

Mamman och sonen avlider på olycksplatsen, enligt åklagaren. Pappan skadas och den andra sonen klarar sig utan fysiska skador. 55-åringen stannar kvar tills polis och annan utryckningspersonal kommer, men han frihetsberövas inte förrän åklagaren tar över ärendet och anhåller honom på torsdagen.

– Nu vill jag inte recensera polisens arbete på det viset, men jag kan säga att vi blev ganska förvånade här på åklagarkammaren när personen inte var gripen under sådana omständigheter. Vid dödsolyckor är det faktiskt det vanliga att gripa den misstänkta måste jag säga, har Janneson sagt tidigare.

Åklagaren Kjell Janneson hade begärt mannen häktad misstänkt på sannolika skäl för grovt vållande till annans död i två fall, grovt vållande till kroppsskada, grov vårdslöshet i trafik samt framkallande av fara för annan i fem fall. Vid förhandlingen i Kalmar tingsrätt på söndagen beslutade rätten att det inte fanns tillräckliga grunder för en häktning och att mannen därför skulle försättas på fri fot.

Under förhandlingen i tingsrätten nekade mannen till brott. Misstankarna mot honom kvarstår dock.

Flera boende och besökande i området berättar hur tryckt stämningen varit i området sedan olyckan inträffade. I många år har samfällighetsföreningen Joels udde verkat för olika trygghets- och säkerhetsåtgärder och med anledning av dödsolyckan har nu så kallade betongsuggor ställts upp på vägen.

– Från campingen just har det inte varit så starka reaktioner, tycker jag, men jag har en mormor och morfar som bor i en stuga precis där det hände. Där har det varit betydligt fler reaktioner, säger Hugo Landin

Läs mer:

Misstänkt 55-åring släpps på fri fot

Åklagaren: Bilföraren centimeter från att köra på en familj till

Vittnen: Den misstänkte på Öland körde mycket fort

Bilföraren misstänks för grovt vållande till annans död

Fyra cyklister påkörda av bilist – två döda