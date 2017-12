Dokument: Ett av de värsta terrordåden i Sveriges historia

Drottninggatan, innan den kapade lastbilens brutala framfart: 37 lejon i betong vakade över den välbefolkade gågatan i syfte att förhindra obehörig biltrafik.

Drygt åtta månader senare markerar 54 betonglejon revir längs med shoppingstråket. De står utplacerade för att försvåra för terrorister i kapade lastbilar samtidigt som räddningsfordon och varuleveranser ska kunna ta sig fram.

Och fler lejon ska det bli, ytterligare 80 stycken är beställda, några tyngre än de ursprungliga som väger 900 kilo var.

Att terrorn slog till mot Drottninggatan i december 2010 och i april 2017 betyder inte att det är här den kommer att slå till nästa gång. Frågan är inte om det kommer att hända igen – utan när och var.

– Vi måste komma ihåg att det inte går att till hundra procent bygga bort, förebygga eller förbereda sig för ett terrorattentat, säger Ulf Leijon, Storstockholms brandförsvar som var skadeplatschef dagen då terrorn slog till på Drottninggatan.

Klockan var 14.53 den 7 april 2017. Polisen Erika Andersson hade precis börjat sitt kvällspass som ingripandepolis på Norrmalm i Stockholm.

På stationen hade man genomgång när larmet om en förmodad trafikolycka vid Åhléns, korsningen Mäster Samuelsgatan-Drottninggatan, gick. Skadeläget var oklart, men alla var snabbt på tå.

– Jag minns hur någon ropade: ”Tänk terror” när vi sprang ner i garaget, säger Erika Andersson när vi ses i december.

Någon extra skyddsutrustning fick inte Erika Andersson och hennes kollegor med sig, att snabbt komma till platsen prioriterades. Det var först när de var framme som de förstod att det var ett attentat det handlade om.

Insikten förändrade bedömningen av situationen på en millisekund. Handlade det om en brinnande lastbil eller en potentiell bomb? Hur många döda och skadade hade terroristen orsakat längs sin vansinnesfärd? Stämde ryktet att det pågick skottlossning inne på Åhléns?

Lägesbilden var, som Storstockholms brandförsvar, SSBF, efteråt beskrev det i sin erfarenhetsrapport "mycket fragmenterad och motsägelsefull”.

Erika Andersson beskriver situationen som ”dubbel”. Hon såg skadade och döda, i vissas ögon såg hon skräck och chock – medan andra stod och filmade den brinnande lastbilen med sina mobiler.

Erika Andersson, en av de ingripandepoliser som var först på plats. Foto: Magnus Hallgren

Hon hann tänka att hon inte var särskilt skyddad själv, men det hindrade henne inte från att fortsätta jobba genom att mota bort människor och uppmana dem att sätta sig i säkerhet. I efterhand har hon också tänkt att polisen – eller ja, alla – hade en hel del tur:

– Tur att det var så många poliser i tjänst just då och tur att så många ordningsvakter, väktare och civila var villiga att hjälpa till på skadeplatsen.

Även om lägesbilden var ”motsägelsefull” var den order som utfärdades till polisen kristallklar: ”oskadliggör gärningsmannen”.

– Sedan terrorattacken på Drottninggatan i december 2010 har vi tagit enorma kliv framåt när det gäller taktiken. Vi har ett helt annat ”mindset”, vi vet att insatshastigheten är enormt viktig, säger Tomas Koppelman Hellberg, regional insatsledare vid polisen i Stockholm och ansvarig för terrorutbildningen.

Där och då – och trots oklar lägesbild – beslutade sig sex poliser att gå in i det rökfyllda varuhuset. De utgick, som de ska, från det värsta tänkbara scenariot: att en eller flera tungt beväpnade attentatsmän befann sig där inne och att ytterligare attacker var att vänta.

De hade inte heller någon extra skyddsutrustning, inga förstärkningsvapen, inga skyddsmasker. De heller visste inte att det redan fanns rökdykare på plats på Åhléns. Bristen på samordning mellan de olika aktörer har i efterhand pekats ut som den största svagheten med räddningsinsatsen den 7 april.

Ett stycke i brandförsvarets erfarenhetsrapport lyder:

”På plats var många olika beväpnade personer i olika uniformer med olika uppmärkning som inte var känd för insatt personal. Vapen riktades direkt och indirekt mot brandmän (rökdykare) som befann sig i tänkbara eldområden. Enskild polis upplevdes inte ofta kunna redogöra för vad den egna personalen hade för planer. Ledningsambulansen var ibland svår att nå och det verkade som det fanns vissa friktioner mellan viss ambulanspersonal på plats.”

– Just situationen på Åhléns är en bra bild av hur kaotiskt läget var. Självklart skulle polisen och räddningstjänstens personal haft kännedom om vilka olika insatser som pågick. Brandförsvaret ville släcka en brand, vi ville oskadliggöra en eventuell gärningsman – i ett sådant läge måste man prioritera. Det ställer oerhörda krav på att samverkan fungerar på skadeplatsen, konstaterar Tomas Koppelman Hellgren, som sedan attentatet 2010 varit engagerad i vidareutbildningen av ledningsfunktioner och insatsstyrkor för både polis och räddningstjänst.

Satsningen på vidareutbildning fortgår, flera gemensamma övningar har genomförts under hösten och 3.000 paket med personligt anpassad skyddsutrustning för de patrullerande poliser som oftast är först på plats beställda – för att nämna några av de åtgärder som vidtagits sedan den 7 april.

Men trots att så väl räddningstjänst som polis beskriver det som att de var mentalt förberedda och snabba med att upprätta egna ledningsorganisationer så blev terrorattentatet ett slags uppvaknande som lett till många diskussioner och ändrade rutiner.

Av de offentliga rapporter som polisen och brandförsvaret publicerat framgår det till exempel att radiotrafiken var rörig, batterier i radioapparater tog slut och att det aldrig skickades ut något VMA, varningsmeddelande till allmänheten – trots att polisen beslutade om att så skulle ske. Polisen hade heller ingen koll på var den egna personalen befann sig, vilket ledde till att många av de hundratals larmsamtal som kom och handlade om ”beväpnade män”, inte direkt kunde avfärdas.

– Vi har inte direkt suttit och väntat på att ta in det vi lärde oss, säger Ulf Leijon på Storstockholms brandförsvar som likt polismyndigheten pekar på ständigt pågående förbättringar när det gäller ledning och kommunikation, säkerhetstänk för den egna personalen.

Tre framgångsfaktorer har lyfts fram efter insatsen:

1. Vid tiden för attentat hade ingripandepolisen och regionledningscentralerna dubbla turlag i tjänst.

2. Dådet identifierades väldigt tidigt som ett terrorattentat.

3. De många egna och snabba initiativ som togs av allmänhet (inte minst tipset som ledde till gripandet), väktare, ordningsvakter, polis, räddningspersonal.

– Vi hade otroligt bra förutsättningar, slumpen var en bidragande faktor. I Nice, där terroristen använde samma metod, dog 84 människor, konstaterar Tomas Koppelman Hellgren.

Andra faktorer – som att gärningsmannen var ensam och obeväpnad och valde att fly längs med en kameraövervakad väg – ”spelade polisen i händerna”, som Tomas Koppelman Hellgren uttrycker det.

– Min bedömning är att det var en till 70 procent väl genomförd insats. Sett till vårt huvudfokus – att rädda liv och gripa gärningsmannen – så gick det bra, säger Tomas Koppelman Hellgren.

Tillbaka på Drottninggatan i december. Erika Andersson ska för dagen ingå i en insats mot fickstölder längs med shoppingstråket.

– Det är fortfarande en speciell känsla att vara här, även om det mesta är tillbaka till vardag. Man går vidare, med mer erfarenhet och vaksamhet, säger hon.

I minnet har hon också folkets enorma tacksamhet som sköljde över polisen dagar och veckor efter dådet. Tacksamheten, och känslan av solidaritet och medmänsklighet, kom snart att överskugga känslan av terrorhot.

Shilan Ramzi kramar om en polis för att tacka för den omfattande trygghetsinsatsen som polisen genomförde efter attentatet. Foto: Lotta Härdelin

Det hjälpte förmodligen också många av dem som drabbades; skadades eller på annat sätt traumatiserades av dådet att komma vidare, tror psykologen Per Calleberg. I sitt arbete som krishanterare mötte han många av dem som behövde stöd efteråt.

Det handlar om flera hundra personer, förbipasserande vittnen och personer som har sina arbetsplatser längs Drottninggatan. Det handlar om ett drygt 60-tal butiker och lika många kontor som har sina adresser längs med den 450 meter sträcka som den kapade lastbilen framfördes.

– Många drabbades av akuta stressreaktioner som oro, ångest, sömnstörningar och koncentrationssvårigheter. I krisskedet handlade det mest för oss psykologer att bekräfta för de drabbade att de reagerade normalt. Majoriteten har också kunnat bearbeta sina upplevelser, säger Per Calleberg.

Psykologen Per Calleberg mötte många av dem som behövde stöd efteråt. Foto: Magnus Hallgren

Attentatet satte många arbetsgivares krisplaner på prov. Från att ha varit dokument i pärmar skulle de omsättas i verkligheten. På tolv dagar fick Per Calleberg och hans kolleger lika många krishanteringsuppdrag som de normalt får på ett halvår.

I spåren av dådet har han sett många med posttraumatiska stressymptom, panikattacker, ångest, depressioner och undvikandebeteenden. Han har mött människor som fortfarande får svettningar och hjärtklappning när de närmar sig Drottninggatan, människor som drömmer mardrömmar och som har så hög vaksamhetsnivå att de har svårt att koncentrera sig på jobbet.

– Även för dem som inte återhämtar sig finns det behandling som fungerar, evidensbaserad, traumafokuserad psykoterapi, säger han.

Julia Bergqvist, 29, från Nacka är en av dem som fortfarande mår väldigt dåligt. Hon befann sig ett kvarter från Åhlénsvaruhuset och hörde smällen, kände lukten av rök, olja. Hon upplevde en dov, intensiv känsla av panik. Hon drabbades av både panikångest och depression efteråt. Chocken etsade sig fast, liksom minnena av att hon i paniken inte ens visste vart hon skulle ta vägen.

Hon stryker fortfarande längs med väggarna när hon måste gå på Drottninggatan och skulle aldrig ha musik i öronen.

– Jag letar hela tiden efter suspekta saker eller människor, är extremt misstänksam. Så fort jag hör ett avvikande ljud rycker jag till.

Julia Bergqvist mår fortfarande dåligt av att vistas på Drottninggatan. Foto: Ulrika By

Per Calleberg känner igen det Julia Bergqvist beskriver:

– Många blev exponerade för konsekvenserna även om de inte själva såg. Vissa matades med bilder från medierna och traumatiserades av det, andra fick stresspåslag av att de mötte poliser som skrek i panik att de skulle springa för livet, konstaterar han.

För landstinget – som är huvudman för både sjukvården och kollektivtrafiken som stängdes ner – blev attacken också en prövning. Precis som polisen konstaterade man när insatsen utvärderades att den innebar en stor påfrestning – men att man klarade det, inte minst tack vare många enskildas initiativ.

Av de 150 brottsoffer som identifierats – alltså personer som befann sig i livsfara under attacken – omkom fem och femton skadades allvarligt. På många sätt liknade det en allvarligare trafikolycka, så frågan om den katastrofmedicinska beredskapen sattes på något verkligt prov har väckts.

Beslutet av polisen att stänga hela tunnelbanan och alla citybussar i tre och en halv timme och samtidigt uppmana alla att lämna innerstaden fick också allvarliga konsekvenser. De utomstående expertutredarna har uppmanat landstinget att utreda alternativa sätt att utrymma staden – men det har ännu inte gjorts.

Västerbron, timmarna efter terrorattacken. Foto: Arkivbild DN

Enligt terrorforskaren Magnus Ranstorp på Försvarshögskolan har relativt få konkreta saker, förutom betongsuggorna då, de facto hunnit förändras sedan den 7 april.

Han delar bilden av att polis och räddningstjänst redan efter attentatet 2010 vässat sig betydligt vad gäller insatsberedskapen – men drar slutsatsen att slumpen sedan avgjorde att insatsen blev ”lyckad”.

I hans värld är den största förändringen att diskussionen kring det växande skuggsamhället (personer som lever i Sverige utan tillstånd, som den snart åtalade terroristen Rakhmat Akilov) blev mindre naiv och mer verklighetsförankrad.

– Responsen efter attacken där samhället manifesterade solidaritet var väldigt fin, men den kan urholkas ganska snabbt. En serie attacker kommer öka invandrarfientligheten, islamofobin och polariseringen i samhället – fenomen som redan växer, konstaterar han.

Han ser vidare en fara i att vi i Sverige tittar på vad enskilda aktörer gör – men att vi glömmer bort helheten.

– Vi kommer fortfarande inte åt de miljöer där extremismen får näring. Det brottsförebyggande arbetet haltar och Sverige är fortfarande ett ekobrottsparadis för terrorister, anser Ranstorp och ger några exempel: här är det lätt att kapa åt sig ett id, fixa ett personnummer, starta företag, få bidrag och begå ekobrott.

Det finns heller ingen diskussion kring den utländska finansieringen av moskéer. Och lagstiftningen när det gäller finansiering av terrororganisationer har släpat efter.

– Vårt handikapp är att vi tassat kring den heta gröten utan att vilja bränna oss för länge, fortsätter Ranstorp.

På Drottninggatan går livet vidare. Skulle psykologen Per Calleberg ge något råd skulle det bli detta: Blanda inte ihop konsekvens och risk. Alla vet att konsekvensen av ett terrordåd kan bli fruktansvärd, men risken för att den ska inträffa just där du är, är väldigt liten. Att använda sig av strategier som att vara medveten om sin omgivning eller att faktiskt ta reda på var var det finns en reträttväg om det skulle hända något kan fungera lugnande.