Dömd för förberedelse till terrorbrott släppt ur häkte

Frisläppandet tyder på att 46-åringen kan komma att frikännas från misstankarna om förberedelse till terroristbrott. Varken hovrättslagmannen eller åklagaren Per Lindqvist vill dock kommentera beslutet innan dom faller den 12 juni.

Mannen dömdes i mars i år, både för förberedelse till terroristbrott och för finansiering av särskilt allvarligt brottslighet. Mannen är dock, enligt hans advokat Thomas Olsson, inte är på fri fot, utan togs omedelbart i förvar av Säkerhetspolisen. Även den 39-åring och den 30-åring som tidigare friats från misstankar i målet sitter i förvar.

Thomas Olsson, känner inte till skälen för att hans togs i förvar av Säkerhetspolisen. Först på måndag ska han delges en förklaring, säger han till DN.

– Men naturligtvis är frisläppandet ur häktet en indikation på att han kommer att frikännas från förberedelse till terroristbrott, fortsätter Thomas Olsson som under processen gång varit starkt kritiskt och ställt sig frågande till den bevisning som åklagaren presenterat i målet.

Sammantaget åtalades sex personer i terrormålet. Tre av dem åtalades för förberedelse till terroristbrott, samtliga sex åtalades för brott mot lagen för finansiering av ”särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall” – det vill säga terrorfinansiering.

Tingsrätten dömde den nu släppte 46-åringen till sju års fängelse, övriga två friades från misstankar om förberedelse till terroristbrott.

När det gällde terrorfinansiering dömdes fyra av de åtalade till mellan fyra och sex månaders fängelse, två av dem frikändes.

Domen överklagades till hovrätten av både åklagaren och de dömda. Förhandlingen i hovrätten avslutades i måndags.

Ärendet började med ett tillslag mot en lägenhet i Akalla och en fastighet i Strömsund för snart ett år sedan. När åtal väcktes i slutet av december stod det klart att polis och åklagare är övertygade om att de sex åtalade, fem av dem medborgare i Uzbekistan, den sjätte i Kirgizistan, hade långt framskridna planer på att utföra attentat som allvarligt skulle skada Sverige.

Deras avsikt var enligt åklagaren att ”genom mord, grov misshandel, grov skadegörelse och allmänfarlig ödeläggelse beröva andra livet, tillfoga andra svåra kroppsskador, framkalla fara för annans liv eller hälsa samt omfattande förstörelse av annans egendom”.

Bevisen bestod enligt åklagaren av en stor mängd chattar där man diskuterar olika pengaöverföringar, men där man också, enligt Säkerhetspolisen, använt sig av olika kodord när man planerat att genomföra attentaten. Bland annat diskuterade männen hur det skulle ”genomföra bröllop” – vilket enligt Säkerhetspolisen skulle betyda just att planera ett attentat.

I de åtalades telefoner hittade man också bilder på platser i och runt Stockholm där åklagaren menar att de misstänkta terroristerna skulle slå till. Bland annat handlade det om Mall of Scandinavia, Cityterminalen och T-centralen. I mobilerna hittades också IS-propaganda, i form av bland annat filmer samt konversationer med en person som utpekades som ”IS-medlem”.

Vidare beslagtogs en stor mängd kemikalier i en fastighet i Strömsund. Enligt åklagaren skulle de kunna användas till att tillverka bomber.

De sex åtalade har hela tiden nekat till anklagelserna och deras advokater har varit starkt kritiska till både hur förundersökningen genomfördes och till hur själva åtalet var utformat.

Advokaterna har under hela processen också starkt ifrågasatt åklagarsidans bevisning. Bilderna på tänkbara attentatsplatser beskrivs av försvararsidan som vanliga ”turistfoton av intressant arkitektur”, kopplingarna till IS beskrivs som svaga och i den mån man hyst eventuella sympatier för terrorsekten så utgör just sympatier inte några bevis för att man planerat terrorattentat.

Även beslaget av kemikalier avfärdades av advokaterna under rättegången. Under rättegången framkom det också att den dunk som påstods innehålla väteperoxid, som till exempel användes i terrordåden i London, istället innehöll rester av diesel.

– Min klient köpte ett konkurslager av färg för 200 kronor. Han fick kemikalierna på köpet och har aldrig haft något intresse för dem. Han försökte bevisligen sälja dem till kommunen, som hade kunnat använda dem till att rengöra pooler, sa den nu släppte mannens försvarare Thomas Olsson under en av förhandlingsdagarna i tingsrätten.

Han menade också under sin slutplädering i tingsrätten att åklagaren i sin gärningsbeskrivning av förberedelsebrotten inte ens lyckats förklara hur dessa förberedelser ska ha gått till.

Dom i hovrätten faller den 12 juni.