Drickandet detsamma – men har flyttat hem

– Vi ser inte någon ökad alkoholkonsumtion under coronapandemin jämfört med samma period förra året. Det bekräftar den känsla man har haft kring det här, säger Björn Trolldal, utredare och forskare vid Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN).

Inköpen av alkohol sjönk med sju procent under mars och april jämfört med samma period förra året. Framför allt är det införseln vid resor och försäljningen på restauranger som har minskat. Samtidigt ökade Systembolagets försäljning.

Det visar mätningar som CAN gjort inom ramen för den stora befolkningsundersökningen Monitormätningarna, som pågår dagligen via telefon och mobilenkät. Mätningarna omfattar 18 000 svenskar per år och har pågått sedan år 2000.

– Det är en fördel att man kan använda den här typen av kontinuerliga undersökningar för att göra nedslag av det här slaget, säger Björn Trolldal.

De intervjuade personerna fick också frågor om hur mycket alkohol de druckit och konsumtionen ligger kvar på samma nivå som förra året. Under mars-april i år låg den självrapporterade konsumtionen på 60,7 centiliter och i fjol på 60,6 centiliter per invånare över 15 år.