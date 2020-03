Droghandeln på darknet omsatte miljoner

Klockan var efter tio på kvällen när polisen slog till mot ett oansenligt bostadshus i utkanten av Lund. De hade haft ögonen på det länge, i nästan ett år hade förundersökningen pågått med telefonavlyssning, spaning och digital övervakning. Men det hade blivit bråttom: Enligt uppgift var mannen de skulle gripa, som de misstänkte var hjärnan bakom ett jättelikt system för narkotikahandel på nätet, nära att lämna Sverige för Dubai. Så de slog till. Han hann hoppa ut genom ett fönster, men greps snabbt.

Scenen som mötte poliserna var bekant för utredare av it-brottslighet. Hårddiskar låg spridda över golvet. Under ett stökigt svart skrivbord en dator utan chassi så elektroniken blottades och fläktens surr hördes i rummet. På skrivbordet: En burk Joltcola, läsken som har blivit ikonisk bland dator och tv-spelsentusiaster. Bredvid en slarvigt vikt femhundralapp. Hemmet ser vanligt ut, men fynden stack ut: Champagneflaskor för långt över tusenlappen, flera klockor. Ett par knallröda Louis Vuitton-skor, med kvittot från en Londonbutik kvar. Pris: över 7.000 kronor.

Röda sneakers från Louis Vuitton, som tros ha kostat över 7.000 kronor. Foto: Polisen

I rummet låg också en svart väska med sedelbuntar som hölls ihop med gummiband. När allt var beslagtaget summerades kontanterna till 462.000 kronor. Det är ändå en liten summa jämfört med vad som figurerar i utredningen.

● ● ●

På måndag inleds rättegången mot den 27-årige man som enligt åtalet under mer än tre år drev Flugsvamp 2.0, ett köp- och säljforum för illegala droger på det så kallade darknet. Skyddade av kryptering och anonymiseringsfunktioner kunde köpare där komma i kontakt med säljare av en mängd sorters droger. Betalningen skedde med den digitala valutan bitcoin och leveranserna gick mestadels med posten.

Enligt utredningen var verksamheten enorm: 600 säljare. 17.000 köpare. Sammanlagt 324.000 överlåtelser till ett värde av över 377 miljoner kronor.

Tillslaget i Lund föregicks av en lång, tekniskt komplicerad och internationell utredning. Operationen gick under namnet Kinopio. Polis i 25 länder ska ha bidragit, samt Europols avdelning specialiserad på darknetfall.

Sajten drevs strikt affärsmässigt, finansierad genom kommission på varje transaktion – 3 procent av varje överföring. Vad betydde det för hur mycket den, eller de, som drev sajten bör ha tjänat? Det beror lite på hur man räknar, eftersom värdet på bitcoin har varierat dramatiskt. Räknat på värdet när varje enskild drogaffär genomfördes blir det drygt 11 miljoner kronor. Men eftersom värdet på bitcoin har stigit kraftigt motsvarar det med dagens kurs nära 140 miljoner kronor. Allt enligt polisens summering.

Väskan med hundratusentals kronor, i flera valutor, hittades hemma hos den misstänkte. Foto: Polisen

En stor del av förundersökningen, som består av många tusen sidor, är därför inriktad på att följa pengaflödena.

– Stora delar av bevisningen består av bitcoinspårning, hur man har flyttat pengar. Vi ser kopplingar mellan administratören och marknadsplatsen, sa kriminalinspektör Björn Eriksson till DN i samband med att åtal väcktes.

Bitcoin kan skickas blixtsnabbt världen över utan att vare sig avsändare eller mottagare behöver avslöja sin riktiga identitet. Men för att omsätta dem till vanliga pengar, särskilt om man är ute efter kontanter, krävs mer. I spaningen mot 27-åringen finns en stor mängd kontantuttag dokumenterade. Enligt åtalet följer de ett mönster: Bitcoin växlas mot en konventionell valuta. Dessa sätts in på ett utländskt konto, varpå den misstänkte reser till landet där banken hör hemma och tar ut kontanter.

Vid en sådan resa fångades allt av en övervakningskamera. Det var i januari 2018 och bitcoin för motsvarande 261.000 kronor hade just växlats till Hongkongdollar och satts in på ett konto den misstänkte hade i Bank of China. Kort därefter dök han upp på bankkontoret för att hämta ut en del, motsvarande runt 40.000 kronor, i kontanter.

Bilder som hittades i den misstänktes mobil visar jättelika mängder kontanter. Foto: Polisen

Det var ändå inte något stort uttag i sammanhanget. I materialet beskrivs hur över 90.000 euro – nära en miljon svenska kronor – plockas ut i sedlar vid ett enda tillfälle. De stora kontantmängderna finns också dokumenterade med fotografier i mannens egen mobiltelefon. Vissa tycks vara tagna som skryt, för att skicka till bekanta. En sådan visar sedelbunt, omkring 10 centimeter tjock, av vad som ser ut som 500-lappar. Pengarna syns ligga i en plastpåse.

Men utredningen lägger också stor vikt vid att kartlägga extrem lyxkonsumtion som knyts till 27-åringen.

Sommaren 2018 tog mannen kontakt med en återförsäljare av Lamborghini i Förenade Arabemiraten, där Dubai ligger. Han förhör sig om att köpa en ny Lamborghini Huracán Performante, en supersportbil i tremiljonerkronorsklassen. I chattmeddelanden mellan en försäljare och mannen, som polisen har kommit åt, syns hur han frågar efter den mest exklusiva utrustningen.

Han frågade också om han kunde betala handpenningen, motsvarande ungefär 600.000 kronor, med kontanter. Utan omsvep eller motfrågor accepterar försäljaren det: ”Vad gäller betalningen så kan du göra det kontant i Dubai”, skriver han. 27-åringen tycks inte ha haft svårt att ordna dessa pengar. Däremot hade han inte körkort. I chatloggarna framgår att han parallellt med att förbereda sportbilsköpet bokade in de första körlektionerna.

Bilen skulle levereras i Dubai tidigt 2019. Då skulle han redan ha flyttat. Men i september 2018 gjorde polisen sitt tillslag mot huset i Lund och grep honom. Sedan dess har han suttit frihetsberövad. Som häktad har han genomgått en lång rad förhör. Ju längre tiden går desto mindre säger han. Svar som ”vill inte kommentera just nu” återkommer hundratals gånger i förhören.

Foto: Polisen

27-åringen själv nekar till brott. Enligt hans försvarsadvokat Thomas Bodström har han bara handlat med kryptovalutor som bitcoin men säger sig inte ha drivit handelsplatsen. Däremot kan han ovetandes ha handlat bitcoin med någon som har det, menar Thomas Bodström.

– Han kommer kunna visa att det är omöjligt att en person kan ha gjort det som polis och åklagare tror. För det andra kommer han kunna visa att han har hållit på med helt andra saker, nämligen valutahandel med bitcoin, har han sagt till DN tidigare.

Att marknadsplatsen kallades Flugsvamp 2.0 har en logisk förklaring. Den föregicks av en drogsajt som bara hette Flugsvamp och fungerade på ett likartat sätt. 2014 stängdes den efter ett samarbete mellan svensk polis, FBI och Europol.

När Flugsvamp 2.0 några år senare försvann, ja då tog en med namnet Flugsvamp 3.0 snart dess plats.

Vad säger det om effektiviteten i att ta ner en enskild sajt?

– Vi tror att den nya kan ha påbörjats redan innan den här togs ner, men det är ett problem. Vi kommer fortsätta jobba hårt för att ta ner även den, säger Björn Eriksson.

27-åringen misstänks för bland annat synnerligen grovt narkotikabrott och dopningsbrott för att ha drivit Flugsvamp 2.0. Rättegången äger rum i Stockholms tingsrätt och väntas pågå ända in i juni. 44 dagars förhandlingar är planerade.

Förutom den huvudmisstänkte så åtalas fyra personer för relaterade brott, bland annat penningtvättsbrott.