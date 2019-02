SMHI varnar för storm i norra Norrland, framför allt i fjällkedjan. Det är två lågtryck i tät följd som orsakar det mycket blåsiga vädret. Lågtrycken för mild luft med sig, vilket gör att det dessutom kan bli blixthalka på en del håll.

I norra Lapplandsfjällen blåser det redan under torsdagen upp till mycket hårda vindar på mellan 21 och 24 meter per sekund. Från i kväll tilltar vinden så att den når stormstyrka, upp till 30 meter per sekund. I byarna kan det bli orkanstyrka.

Längre söderut i fjällen, i Jämtland och Härjedalen, blir det något mindre dramatiskt natten till fredag med ”endast” mycket hård vind.

Samtidigt med stormvindarna väntas snöfall eller, i lägre terräng, regn. Regnet faller på kalla vägbanor. Därför har SMHI utfärdat en klass 1-varning för blixthalka i hela Norrbottens och Västerbottens län utom Lapplandsfjällen. Även Jämtlandsfjällen är med i den varningen.

På fredagsförmiddagen avtar vinden, men då väntar strax nästa oväder. När detta på lördag kommer in finns åter risk för västlig storm på minst 25 meter per sekund, och då gäller det hela fjällkedjan. Även för resten av norra Norrland finns risk för storm i vindbyarna på lördag.

Det berör exempelvis alpin-VM-orten Åre, som kan få vindproblem under damernas slalomfinal och herrarnas slalomkval.

I södra Sverige är vädret betydligt lugnare. Mycket milda vindar drar in bakom de ettriga lågtryck som ger storm i norr.

Vid Smålandskusten kan det bli över tio grader varmt under fredagen och lördagen. I början av helgen är dessutom solchanserna goda.