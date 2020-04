Ebba Busch: Socialdemokratin har svikit de äldre

Ebba Busch vill dra sitt strå till stacken. Det betyder att hon jobbar hemifrån, partiet styrs från en villa i Uppsala. Här släpps ingen utomstående över tröskeln, inte ens i trädgården får DN fotografera henne. Det vore ”typiskt sturska politiker att tro att de är immuna”.

– Vidrigt detta med högt tempo fast man sitter hemma, säger Ebba Busch, över telefon, naturligtvis.

Att dra sitt strå till stacken betyder också att kompromissa och väga politiska principer mot varandra. Kristdemokraterna och Moderaterna var på vippen att stoppa Socialdemokraternas förslag kring ändringar i smittskyddslagen, men gick med på en lag som ger regeringen långtgående befogenheter att snabbt fatta beslut som kan få stora konsekvenser för individens frihet.

– I allt annat är vår grundinställning att politiken ska ta sig så lite makt som möjligt. Men i det här fallet har politiken ett ansvar att göra det omvända, för det här är oförutsägbart och då måste man ha beredskap för ett kraftigt förvärrat läge, säger hon.

Efter onsdagens överenskommelse berömde statsminister Stefan Löfven (S) övriga partiledare för ”konstruktiva diskussioner”.

– Men ska det få full effekt så bygger det på att regeringen är intresserad av att förankra saker och ting innan man presenterar dem skarpt, säger Ebba Busch.

Dagarna innan påsk har statsepidemiolog Anders Tegnell försiktigt antytt att den kurva som används för att illustrera antalet smittade med covid-19 kan vara på väg att plana ut. Samtidigt ifrågasätts Folkhälsomyndighetens strategi.

I Stockholm är uppemot 40 procent av de avlidna i covid-19 personer som har fått vård eller annan service genom äldreomsorgen.

– Jag blir bedrövad när jag hör det. Det här är medborgare som jag menar att socialdemokratin har svikit och delar av Sverige som socialdemokratin har glömt i sin strävan efter makten, säger Ebba Busch.

De anställda inom välfärden kan snabbt bli ett slagträ.

– Nu är det välfärdssektorerna och de kvinnodominerade sektorerna som befinner sig i yttersta frontlinjen i kampen mot corona. De får betala priset för att Sverige inte tog höjd för en kraftigt förvärrad situation och inte hade större beredskap för att hantera det här svåra läget tidigare, säger KD-ledaren.

Vad du säger är att regeringen har handlat för långsamt?

– Jag säger att jag tycker att det är bra att regeringen nu tycks byta strategi. I stället för att göra minimum och ta ett steg i taget så skaffar man sig nu kraftigt ökade befogenheter trots att man inte vet om man kommer att behöva använda dem.

KD vill avveckla regionerna och förstatliga sjukvården. Ebba Busch anser att coronakrisen visar på vikten av att genomföra en sådan reform.

– Det är uppenbart att i en nationell kris så kan man inte förlita sig på att 21 olika regioner har krisberedskap. Då kan man som nationell ledare inte ta ansvar för helheten i landet. Det riskerar att få otroligt allvarliga konsekvenser, och det har det fått här, när regionerna inte har haft den typ av lager som de egentligen ska ha.

I dag handlar allt om att visa handlingskraft, men när krisen är över kommer ansvar att utkrävas. KD har riktat kritik mot regeringen i skrivelser som inte har kommunicerats offentligt. I framtiden kan det komma väl till pass att peka på dem.

Ebba Busch säger att det finns en styrka och nödvändighet i vad hon kallar dagens ”nationella samling”. Samtidigt tror hon att den polarisering som skett kring frågor som gängkriminalitet och sjukvård kan förvärras av krisen.

– Den diskussionen kommer att komma tillbaka med förnyad kraft, men därtill med en väldigt svår diskussion kring ekonomisk återhämtning och hur vi möjliggör för människor att kunna komma tillbaka i arbete.

Den 2 april publicerade Ebba Busch en debattartikel i Aftonbladet där hon uppmärksammade spridningen av covid-19 bland svensksomalier i Stockholm. Hon menar att situationen har förvärrats av kulturella skillnader och utbredd analfabetism.

Vad svarar du dem som säger att din text stigmatiserar somalier?

– Det gör mig berövad att den landade så hos en del läsare. Min intention var glasklar och viljan har varit att hjälpa en grupp som har drabbats extra hårt av corona, säger hon och fortsätter:

– Man är betydligt mer utsatt och har en mycket mer riskfylld boendesituation.

Men du fick kritik för att du pekar på etnicitet och kulturella skillnader och inte sociala faktorer?

– Precis, men det hänger ju ihop. Och det är ju ett enormt misslyckande att vi just nu ser att smittotalen, men också dödstalen, är betydligt högre i vissa bostadsområden än i andra. En del har verkligen gått in för att tolka min debattartikel illvilligt, men jag har lyssnat till den somaliska läkarföreningen som har konstaterat att just nu så sviker svensk coronahantering en mycket utsatt grupp i samhället.

