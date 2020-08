Efter krismöte: Göteborgs 400-årsjubileum kan senareläggas

Den informationen fick gruppledarna för de olika partierna i Göteborgs stad under ett sammanträde på onsdagen. Till mötet hade kommunstyrelsens ordförande Axel Josefson (M) även bjudit in styrelsen för Göteborg & Co, kommunens bolag för besöksnäringen.

– Som en grund för mötet finns ett brev som Visita (restaurang- och besöksnäringens intresseorganisation, DN:s anm) där de önskar att Göteborg skjuter på jubileet, säger Josefson.

Kommunen beslöt för ett par år sedan att avsätta 100 miljoner kronor för ett ambitiöst firande av att staden 2021 fyller 400 år. Nu har Göteborg & Co:s ledning har tagit fram tre olika scenarier för att hantera ett osäkert pandemiläge.

– I grunden har vi den så kallade 50-regeln som förstås gör det svårt att genomföra många aktiviteter, det blir svårare att få internationella besök och så vidare. Här finns också ett stort planeringsansvar. En sådan här apparat är svår att ställa om på dagen, säger Axel Josefson.

Kommunstyrelsens ordförande i Göteborg, Axel Josefsson (M). Foto: Tomas Ohlsson

De tre scenarierna är 1) att fortsätta planen som den ligger, 2) att genomföra jubileet nästa år men utifrån vad 50-personersgränsen innebär i justeringar eller 3) att genomföra en del 2021 och en annan del 2023 – det år då Liseberg för övrigt firar 100-årsjubileum.

– Vi behöver ta ett beslut under september för att ändra planen. Och det kräver ett fullmäktigebeslut, säger Josefson.

Under onsdagens möte ställdes frågor om vad en delning av jubileet i två skulle innebära när det gäller kommunens kostnader.

– Det finns sannolikt en kostnadsökning i ett sådant alternativ. Vi vill se den aspekten mer specificerad, säger Josefson.

Kommunstyrelsen vill också få ett bättre underlag för hur aktiviteterna skulle påverkas av pandemireglerna.

– Innan vi har svaren på de frågorna vill inte jag ta ställning. Det är också viktigt vad som sker nationellt med regelverket.

