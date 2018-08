Elchockvapen ska minska polisens skjutvapenanvändning

Sedan årsskiftet har 650 poliser i Sverige fått utbildning i användning av elchockvapen. Ett 70-tal vapen har köpts in och användningen testas nu på flera utvalda orter och enheter i landet.

Hittills har elchockvapen använts vid 196 tillfällen sedan januari 2018. Med används menas både faktisk användning, men också att man använt den varningsfunktion som finns på vapnet, en Taser X2, i avskräckande syfte.

– Det har använts i olika typer av situationer, våld mot polis, våld mot annan eller fall då man haft till exempel en kniv som utgjort en fara för personen själv eller för andra, säger Pär Wärdig, projektledare på Nationella operativa avdelningen (Noa).

Han bedömer att vid flera av de tillfällena skulle polisen kunna ha använt i skjutvapen i stället.

– Konkret innebär det att vi redan använt mindre våld än om man inte haft tillgång till elchockvapnet, fortsätter Wärdig.

Pär Wärdig, projektledare på Noa. Foto: Lotta Härdelin

Elchockvapnet används i dag på försök i Vällingby och på Södermalm i Stockholm, i Borås, Västervik och Piteå Älvdal. Dessutom får alla insatsgrupper tillgång till vapnet. De 70 vapen som finns tillängliga används dygnet runt, och tio nya är beställda.

– Vi kan också se att användningen av pepparspray gått ner i de områden där försöket med elchockvapen pågår. Min personliga åsikt är att det också är positivt, eftersom pepparspray är, för den som utsätts för det, betydligt värre, säger Pär Wärdig.

Försöket med elchockvapen ska utvärderas av Umeå universitet genom bland annat tre olika enkätundersökningar under försökets gång. Forskarna kommer till exempel att fråga om polisernas egna upplevelser kring användningen.

– Vi vill bland annat titta på om det finns en risk att man överanvänder vapnet eftersom man vet att konsekvenserna av användningen inte är lika ödesdigra som om man skulle använda sitt tjänstevapen, säger Jonas Hansson, en av forskarna vid polisutbildningen vid Umeå universitet.

Samtidigt understryker han att tillgången till ett vapen som inte dödar också kan minska polisernas stress, något som är avgörande för polisernas förmåga att fatta beslut i utsatta situationer.

– Mindre stress leder till mer relevanta beslut, menar Hansson.

Hittills visar – enligt Noa – forskning från Storbritannien att elchocksvapnet i sig har varit effektivt. Vapnet har en avskräckande effekt som minskar våldsanvändningen. I cirka 80-90 procent av fallen har det räckt med att aktivera eller visa vapnet för att få kontroll över en situation.

– Av det vi hittills sett sedan försöket drog i gång i januari så har vi haft flera tillfällen då det är uppenbart att polisen skulle kunna ha använt ett skjutvapen i stället, säger Jonas Hansson.

Polisens elchockvapen. Foto: Lotta Härdelin

Pär Wärdig menar att av det man hittills sett känner sig poliserna som ingår i försöket också mer trygga.

– Med elchockvapnet har de ett hjälpmedel som de kan använda i ett tidigare skede i en kritisk situation, säger han.

I majoriteten av de 196 fall som elchockvapnen hittills använts är det poliser i den så kallade ingripande verksamheten som använt dem. I ett 30-tal fall har de insatsstyrkor som har tillgång till vapnen också använt dem.

– Jag kan absolut förstå om människor ställer sig frågan om varför man under den tragiska händelse som inträffade natten till i går inte använde elchockvapen. Men det är nästan omöjligt att uttala sig i den frågan. Varje situation är unik, säger Pär Wärdig.

Han är mycket glad över att försöket ska utvärderas av Umeå universitet och inte av polisen självt.

– En oberoende, fullständig bild av om det är bra eller inte tror jag är en viktig framgångsfaktor innan polismyndigheten fattar några beslut, säger Pär Wärdig.