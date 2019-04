Emma Bouvin: Min man tycker inte att pulsklockan ska styra mitt liv. Han har fel

Svetten lackar och hjärtat pumpar medan jag kämpar mig uppför Västerbron på min cykel. Jag tittar ner på min pulsklocka för att få bekräftat att jag verkligen tar i för kung och fosterland – och möts av en puls i viloläge.

Jag stannar genast trots att jag inte kommit upp hela vägen för backen. Benen skakar, näsan rinner, jag flåsar på ett mycket ovärdigt sätt. Men jag tränar alltså inte? Jag genomlider allt detta förgäves? Jag tar ut mig själv fullständigt och är inte i närheten av maxpuls?

Jag leder ilsket cykeln upp för resten av backen.

Man skulle, om man betraktade mig utifrån, kanske säga att pulsklockan har tagit över mitt liv. Sedan den landade på min arm i slutet av december förra året har jag undan för undan slutat känna efter så mycket, jag litar i stället blint på vad klockan säger.

Jag känner mig pigg när klockan visar att jag sovit över sju timmar en natt (mycket ovanligt) och jag känner mig stark när jag haft över en timmes ”aktiva minuter”, alltså utfört någon form av träning, en vanlig vardag. Jag bläddrar igenom alla mått på mitt liv flera gånger per dag och njuter av att ha överblick. Går ut på promenad efter nattning om jag inte fått ihop 10.000 steg en dag.

Det är oroväckande att jag så stenhårt tror på just denna manick.

Samtidigt kanske jag har lagt mitt liv lite väl mycket i händerna på en apparat. Mest anar jag det när jag sitter i en avgörande intervju, min pulsklocka vibrerar till och uppmanar ”Take me for a walk!” och jag diskret måste hålla i mig i bordet för att inte lyda den just där och då.

Jag brukar ägna mig åt att faktagranska mina vänner i realtid. Det innebär att jag regelmässigt ifrågasätter saker de säger och googlar för att motbevisa dem (testa inte detta, folk blir väldigt irriterade).

Därför är det oroväckande att jag så stenhårt tror på just denna manick. När den visar att jag pulsmässigt tränar intensivt medan jag i själva verket står still i parken och leker affär med barnen känner jag mig inte lurad, utan vältränad.

När jag går på spinning för att manuellt kunna registrera i klockan att jag har tränat, för att den i sin tur ska gratulera mig till att ha nått mitt träningsmål för veckan, får jag låna ett band att sätta runt bröstet. Med hjälp av det kan jag följa min puls på en stor skärm längst fram i träningssalen.

Foto: Henrik Montgomery/TT

Under passet tittar jag ner på min handled och noterar att pulsklockan och bröstbandet inte är överens – bröstbandet säger att jag är nära maxpuls medan pulsklockan tycker att jag på min höjd är ute och söndagspromenerar i samma takt som min tvååring.

Jag tappar fokus på cyklandet. Vad ska jag tro på? Klockan eller bandet? Hur mycket tar jag i? TAR JAG ENS I?

Berättar om det hela för min man efteråt. Han tittar på mig med den där forskande blicken han plockar fram med jämna mellanrum.

– Hur kändes det när du tränade? frågar han med sin mest terapeutiska röst.

– Kändes? Inte vet jag, det kändes väl som det brukar kännas, svarar jag upprört.

Jag gör som jag brukar göra när min man är orimlig – jag stänger av öronen.

Min mans forskande blick övergår till att vara helt oförstående.

– Men du känner väl om du tar i?

Jag gör som jag brukar göra när min man är orimlig – jag stänger av öronen.

Det var förstås ett misstag att ta upp frågan med honom från första början, han som springer utan musik i öronen för att han vill ”höra sina andetag”. Han som lämnar mobilen hemma för att vara ”ett med löpningen”. Hur vet han hur snabbt han springer? Eller hur långt? Det vet han inte, men han ”känner det, på ett ungefär”.

Skillnaden mellan oss är fundamental. Han: älskar att röra på sig. Lever för träning. Jag: hatar att röra på mig. Började träna enbart för att jag insåg att det var ett optimalt sätt att få egentid utan att min man skulle misstycka. Motiverar mig själv med att vinna mot mig själv, med att bli snabbare, starkare, uthålligare. Kan jag inte mäta det kan jag lika gärna lägga av.

Det enda som är uppenbart negativt med min pulsklocka är att den ibland spär på min allmänna dödsångest. Plötsligt, efter att ha legat på normal nivå i flera veckor, kan vilopulsen hoppa upp tio snäpp. TIO snäpp. Det är inte normalt, det förstår ju vilken lekman som helst.

Förutom min man. Om jag inte hade stängt av öronen i tid hade jag troligen hört honom säga något om att vilopulsen aldrig är ett problem när man lyssnar på sina andetag.

