Under min uppväxt var min närmaste vän en jämnårig tjej som bodde i lägenheten under oss. Vi gjorde allt tillsammans under många år. Vi träffades varje dag, sov över hos varandra, drack ur samma vattenflaskor, använde samma lypsyl. När vi blev äldre reste vi tillsammans, bodde tillsammans, hånglade med samma killar på en charter-ö där vi säsongade tillsammans.

Hon hade ständigt återkommande problem med munsår, jag blev aldrig smittad. Jag minns att jag kände mig ganska mallig över detta. Som om det var en bedrift jag uppnått med egen kraft.

När den första blåsan en månad in på år 2019 spricker ovanför min överläpp och bildar ett illrött, svidande sår, tar den mig därför fullständigt på sängen. Jag förstår inte för mitt liv vad det kan vara, men förutsätter att det är något förskolevirus.

Läs fler krönikor och texter av Emma Bouvin

Svinkoppor, kanske? Höstblåsor? Mul- och klövsjuka? Försöker erinra mig vad för virus som informerats om på förskolans dörr på sistone, men kommer bara ihåg löss och kräksjuka.

Ringer 1177 (obs, detta var innan Computer Sweden avslöjade att jag lika gärna kunde ställt mig på Sergels torg och ropat ut mina intima sjukdomsmisstankar). Drar mina symptom för en vänlig sjuksköterska, är tydlig med att jag troligen blivit smittad av ett barn. Sjuksköterskan ställer lite kompletterande frågor. Har jag känt någon annan sjukdomskänsla? Ja, lite som en begynnande förkylning har det faktiskt känts som.

– Jaha, det låter som herpes, slår hon fast.

Jag blir ställd, förvånad, upprörd men mest kränkt.

– Herpes? Jag kan inte ha herpes. Jag är gift! häver jag ur mig.

Innan jag hinner stoppa mig själv tillägger jag:

– Och min man har DISKBRÅCK.

Samtidigt som jag yttrar orden hör jag hur sinnesförvirrad jag låter. Jag hör också hur sjuksköterskan bara genom sin andning i luren förmedlar just det.

– Jag kan ju inte SE dig, så jag kan naturligtvis inte veta säkert att det ÄR herpes. Men på det du har beskrivit låter det som det, säger hon, långsamt, som att hon talar till en idiot.

Jag messar min man att jag tyvärr har fått herpes. ”Jaha. Kan du köpa med dig mjölk hem?” svarar han.

Jag får tips om receptfria salvor, en uppmaning om att söka vård om det skulle bli värre (oklart om det är blåsorna eller mitt psykiska allmäntillstånd hon menar) och försöker acceptera diagnosen.

Orkar inte uppsöka en läkare för att få samma besked levererat till mitt ansikte. Bättre att bara börja leva med min kroniska, smittsamma sjukdom.

Som ett steg i acceptansen messar jag min man att jag tyvärr har fått herpes.

”Jaha. Kan du köpa med dig mjölk hem?” svarar han. Som om min olycka inte berör honom.

Messar även min nyförlösta vän för att få stöd.

”Du pussade väl inte min bebis i helgen?!?!” svarar hon snabbt.

”Herpes är en sjukdom som kan sätta sig var som helst på ansikte och kropp. DET ÄR EN SJUKDOM SOM DRABBAR SVENSKAR PGA PROMISKUITET” slår hon fast i nästa sms och man vet aldrig med henne, hon kanske skojar till viss del, men hon kan lika gärna vara dödligt allvarlig.

Jag blir stött. Påpekar att jag faktiskt inte kunde förutspå att jag skulle drabbas av munsår ett par dagar efter att jag träffade hennes bebis.

”Jaja, borde inte vara någon fara. Bara det att herpes kan vara livsfarligt för bebisar. Du får se det positivt: med den kroppen tittar ingen dig i ansiktet”, blir hennes trösterika svar.

Blir lite upplyft av hennes indirekta berömmande av min kropp. Mår dock fortfarande dåligt av att gå runt i världen och sprida obehagliga vibbar.

Försöker undvika att äta tillsammans med människor för att bespara dem att tappa aptiten. Håller en hand framför munnen så ofta jag kan. Minns hur jag själv tidigare tänkt om folk med svåra munsår – att de borde täcka över dem för min skull – och skäms. Köper alla receptfria salvor som finns på apoteket och inser att ingen av dem fungerar. Köper också en slags plåster för munsår, som inte heller fungerar, men som min dotter tycker ser väldigt roliga ut.

– Va GÖR du mamma? Har du slagit dej? säger hon 193 gånger i timmen, pekar på min läpp och skrattar gott.

Lägger ut en sorgsen bild på Instagram. Nu syns väl inte munsåret så mycket längre.

Men så kommer ett sms från min herpeserfarna barndomskompis.

”Välkommen till klubben!” skriver hon.

Emma Bouvin Emma Bouvin började som reporter på Dagens Nyheter 2009. Hon bor i ett radhus i södra Stockholm. Jobbar med granskande journalistik till vardags och har fått höra att hon borde sprudla mer. Hon skriver krönika i DN Lördag varannan vecka. Visa mer

Läs fler texter av Emma Bouvin