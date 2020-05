Europa öppnar för turister – men alla länder välkomnar inte svenskar

Suget efter att få resa utomlands igen är stort efter månader i karantän i många länder. Coronapandemin har slagit hårt mot resebranschen som kämpar för att komma på fötter igen.

Allt fler länder i Europa börjar nu gradvis öppna sina gränser för kommersiell flyg-, båt-, tåg- och biltrafik igen. Men fortfarande gäller restriktioner och på vissa håll tillåts bara resenärer från utvalda länder. När till exempel Grekland listade 29 länder fanns först inte Sverige med på grund av vårt höga dödstal i covid-19.

Grekland hade utgått från den europeiska flygsäkerhetsmyndigheten EASA:s lista över flygplatser med hög risk för smitta, skriver AFP.

För svenskar är myndigheternas rekommendation att undvika utlandsresor fram till 15 juli. Den som ändå åker iväg har inte samma rätt till hjälp av UD eller stöd i försäkringsärenden.

Här är en sammanställning över vilka länder man kan resa till, och i vilka man kan stoppas i dagsläget. Tänk på att resebegränsningar ständigt förändras, kontrollera därför vilka regler som gäller för landet.

För hela EU gäller, generellt, att inresor från resten av världen är blockerade för icke EU-medborgare åtminstone fram till den 15 juni.

Albanien

Öppnar för internationell turism den 1 juni, men vissa hotell, stränder och butiker öppnar först den 15 juni och framåt. Stora folksamlingar är förbjudna liksom att åka kollektivt. Det är inte tillåtet att lämna fyra röda zoner, där huvudstaden Tirana ingår.

Belgien

Planerar att öppna gränsen för internationell turism den 15 juni. Viss flygtrafik är igång för nödvändiga resor. Tågen har kraftigt reducerad service, i kollektivtrafiken är det krav på munskydd. Butiker och museum är igång och den 8 juni öppnar kaféer, restauranger och vissa turistattraktioner. Mindre utomhusarrangemang är tillåtna, medan större event får vänta till augusti. För närvarande måste alla inresande självisolera i 14 dagar.

Bulgarien

Gränsen kommer öppnas för besökare från Serbien och Grekland den 1 juni. Därefter för turister från övriga medlemsländer i EU utom de åtta med högst dödstal. Där gäller karantän i 14 dagar för inresande. Länderna är: Italien, Spanien, Portugal, Belgien, Irland, Malta, Storbritannien – och Sverige. Några hotell är öppna, liksom marknader och matställen utomhus. Att besöka nationalparker är tillåtet.

Cypern

Från och med den 9 juni öppnar Cypern för turister från länder i Europa, men i två steg. Cypriotiska myndigheter har gjort ett urval utifrån smittspridningsstatistiken i olika länder – Sverige har inte kommit med. Steg ett omfattar Grekland, Malta, Bulgarien, Norge, Österrike, Finland, Slovenien, Ungern, Israel, Danmark, Tyskland, Slovakien and Litauen. Den 20 juni tillåts turister från Schweiz, Polen, Rumänien, Kroatien, Estland och Tjeckien. Folksamlingar på högst tio personer är tillåtna.

Landet ger dessutom en speciell garanti: Om en utländsk resenär blir smittad av coronaviruset under vistelsen lovar Cypern att stå för semesterkostnaderna. Ett sjukhus har öronmärkts för den som insjuknar, med ett tillhörande annex för patientens familj och nära kontakter.

Den 15 juni väntas besked om svenskar är välkomna till Danmark. Foto: Jannike Kihlberg

Danmark

Gränsen öppnar för Norge, Tyskland och Island den 15 juni. För övriga nordiska länder väntas besked samma dag. Utlänningar som äger sommarställen i Danmark är redan välkomna. Danmark öppnar också för transit till och från Sverige för svenska turister på väg söderut men också för tyska turister på väg till Sverige.

Affärer, hotell, matställen, kaféer är öppna och kollektivtrafiken är igång. Den 8 juni ska motionsanläggningar, teatrar och biografer öppna då folksamlingar på max tio personer tillåts.

Estland, Lettland och Litauen

Länderna har redan öppnat sina gränser, men bara mot varandra i en slags ”resebubbla” inom vilken man kan röra sig helt fritt. Resanden utifrån måste sitta i karantän i 14 dagar – det gäller även andra EU-medborgare.

Finland

Finland har ännu inte meddelat när de ska öppna gränsen för turism. Sedan den 14 maj får endast personer med giltigt skäl, som arbete, från EU/Schengen komma in i landet. Kryssningsfärjorna har delvis öppnat för passagerartrafik till Åland och Estland, däremot inte till Sverige.

Offentliga lokaler, restauranger och kaféer öppnar den 1 juni men med begränsningar. Folksamlingar och evenemang på max 50 personer är tillåtet från 1 juni. För evenemang med över 500 deltagare råder förbud till den 31 juli.

Frankrike

Frankrike planerar att öppna sin gräns för turister från andra europeiska länder den 15 juni. Men Macron har varnat för att Frankrikes gränser kan förbli stängda ända fram till september om coronasmittan inte lägger sig.

Paris-Orly flygplatsen kommer att börja med kommersiell flygtrafik igen den 26 juni. I nuläget gäller obligatorisk karantän i 14 dagar för resenärer utanför EU/Schengen. Från den 25 maj krävs också ett hälsointyg.

Sedan den 11 maj är det tillåtet att röra sig inom en radie av 100 kilometer från hemmet inom landet. För resor med kollektivtrafik samt tåg krävs munskydd, liksom på alla flygplatser. Affärer, matställen, museum och publika stränder öppnar den 1–2 juni. Louvren öppnar den 6 juli. Inom den hårt virusdrabbade Parisregionen kommer endast uteserveringar att tillåtas inledningsvis.

Grekland öppnar nu upp även för svenskar – men under vissa villkor. Foto: Björn Nordström

Grekland

Premiärminister Kyriakos Mitsotakis har meddelat att Greklands turistsäsong startar den 15 juni. Då öppnar flygplatserna i Aten och Thessaloniki för internationella resor från 29 länder. Till en början ingick inte Sverige men enligt nya riktlinjer är svenskar välkomna. Den som flyger från Stockholm och andra hårt drabbade regioner måste dock sitta i karantän i sju dagar även om personen testar negativt för covid-19. Om personen testar positivt gäller två veckors karantän under bevakning.

Färjetrafiken till de grekiska öarna är igång men munskydd krävs för alla publika resor samt inne i affärer. Under juni kommer fler hotell, gallerior, biografer, nöjesparker och motionsanläggningar att öppna. Max två personer får åka i en taxi. Evenemang för stora folksamlingar kommer inte att tillåtas.

Island

Önationen ska öppna för turister den 15 juni. Men alla ankommande kommer att testas för covid-19, och de som testas positivt måste isolera sig i 14 dagar. Inresande måste troligen även ladda ner landets spårningsapp för coronaviruset. De flesta hotell, turistattraktioner, restauranger, nattklubbar, gym och butiker är öppna. Offentliga sammankomster på upp till 200 personer är tillåtna med social distansering.

Irland

Irland kommer inte att öppna sin gräns för utländska turister förrän den 10 augusti. Kaféer och restauranger planeras att öppna den 29 juni medan museer, gallerier och hotell öppnas först den 20 juli. Pubar får vänta till den 10 augusti.

Italien

Den 3 juni får resenärer från EU, Storbritannien, Andorra, Monaco, San Marino och Vatikanstaten komma in utan att behöva gå i karantän. Under maj har museer och Peterskyrkan i Vatikanen successivt öppnat men med regler om social distansering. På barer och restauranger gäller minskat antal gäster. Tåglinjen Orientexpressen till Venedig startar den 8 juli. På ön Sicilien försöker man locka tillbaka inhemska och internationella besökare med subventionerade priser, som en fri övernattning. I helgen öppnade det lutande tornet i Pisa. Max 15 personer åt gången släpps in.

Italien är ett av de länder i världen som drabbats hårdast av coronapandemin, med drygt 230.000 bekräftade fall och över 33.000 döda.

Venedig. Foto: Peter Loewe

Kroatien

Landet har redan öppnat för internationella turister, och bara förra helgen slog drygt 130 hotell och runt 65 campingar upp portarna inför semestersäsongen. Utrikesflygen förväntas komma igång alltmer i juli. Sedan restriktionerna lättade har turisterna till största delen kommit från Slovenien. Nu väntas de mestadels komma med bil från närliggande länder som Ungern, Österrike, Tjeckien, Slovakien, Polen och Tyskland.

Luxemburg

Gränsen mellan Luxemburg och Tyskland är redan öppen men det är oklart när landet öppnar för övriga länder. Luxemburg är beroende av dagpendlande arbetskraft från såväl Tyskland som Frankrike. Restauranger, affärer och hotell började öppna den 25 maj. Munskydd krävs i butiker och kollektivtrafiken.

Malta

Inreseförbud gäller fram till 15 juni, vad som sker därefter för utländsk turism är oklart. I nuläget måste ankommande isolera sig i 14 dagar. Munskydd krävs i kollektivtrafiken och affärer.

Nederländerna

Den 15 jun planerar landet att öppna gränsen för resande från EU/Schengen. Hotell och affärer har redan börjat öppna. Från 1 juni är det krav på munskydd i kollektivtrafiken.

Utomhusrestauranger och barer ska öppna den 1 juni, liksom teatrar, museer och biografer men med social distansering. Campingplatser och semesteranläggningar öppnar 1 juli. Evenemang, som konserter och festivaler, med mer än 100 personer ska tillåtas först den 1 september.

Norge

Norge öppnar sin gräns för turister den 15 juni, men endast från Danmark. Övriga nordiska länder samt vissa andra EU-länder kan släppas in den 20 juli. För övriga länder kommer troligen inreseförbudet att ligga kvar till augusti. Alla inresanden måste i nuläget isolera sig i tio dagar.

Organiserade sammankomster med personer upp till 50 personer är tillåtet, vilket gör att nöjesparker, musikarrangemang och andra kulturella aktiviteter får starta den 15 juni.

Foto: Terje Pedersen/TT

Polen

Den 13 juni planerar landet att öppna gränsen för internationella turister. Polen har gradvis lyft sina restriktioner sedan den 4 maj och inrikesresor till nationalparker, stränder och städer är åter tillåtna. Hotell, matställen, museum och affärer har också öppnat. Munskydd krävs för resor med kollektivtrafik.

Portugal

Portugal har redan öppnat gränserna för turister från övriga EU, medan övriga länder får vänta. Enligt utrikesminister Augusto Santos Silva väntar hälsokontroller på flygplatser, men inga besökare måste sitta i karantän. Madeira och Porto Santo planerar för internationell turism från den 1 juli. Publika stränder, hotell och matställen är redan igång men med begränsad kapacitet och restriktioner.

Rumänien

Gränsen är öppen för turister från Ungern och vissa andra närliggande länder. Hotell, vissa affärer, museum och restauranger är öppna. Ansiktsmask krävs i kollektivtrafiken och slutna allmänna utrymmen.

Schweiz

Gränsen mot Tyskland, Frankrike och Österrike ska öppnas för turister den 15 juni, och för övriga länder inom EU/Schengen den 6 juli. Turister från övriga länder kan släppas in senare i juli.

Hotell, matställen och affärer är öppna. Utomhusaktiviteter med högst fem personer är tillåtet. Den juni får teatrar, museum, biografer, bad och andra fritidsaktiviteter dra igång verksamheten.

Slovakien

Slovakien har öppnat sin gräns mot Ungern och Tjeckien med vissa restriktioner. Landet har inte meddelat något datum för när turister från andra länder släpps in igen. För besök kortare än 48 timmar krävs ingen karantän. Munskydd krävs på offentliga platser.

Slovenien

Trots att nya fall av smittade fortfarande rapporteras förklarade Sloveniens regering att coronapandemin i landet har upphört och öppnade sin gräns för EU-resenärer den 15 maj. Samtidigt har restriktionerna för landets turistsektor börjat dras tillbaka stegvis.

Affärer, gallerier och hotell är öppna och vissa turistattraktioner likaså. Bergsklättring och fjällstugor förblir stängda. Större folksamlingar kommer fortsatt vara förbjudna. Munskydd är obligatoriskt i kollektivtrafiken och i taxi.

Spanien

Från den 1 juli kan det åter bli möjligt att besöka landet för EU-medborgare utan krav på självisolering i 14 dagar. Länder utanför EU är i nuläget under diskussion men det kan upprättas ”resebubblor” till närliggande destinationer.

För närvarande råder krav på munskydd för alla över sex år på offentliga platser såväl utomhus som inomhus där det inte går att hålla avstånd till andra personer.

Hotellverksamheten har börjat komma igång. Publika stränder och matställen kan öppna med restriktioner. Kanarieöarna tillåter åter besökare på semesterorterna, och karantänreglerna ska hävas den 8 juni. I samarbete med WHO ska Kanarieöarna som första område i världen testa digitala hälsointyg när de öppnar för internationella turister i juli, enligt Guardian.

Kryssning bland Kanarieöarna. Foto: Gunilla Eldh

Storbritannien

Utländska resenärer får komma in i landet från 8 juni, men alla måste isolera sig i 14 dagar. Den som bryter mot bestämmelsen kan få böter. Campingplatser, hotell, semesteranläggningar och turistattraktioner ska starta 4 juli. På vissa hotell kommer gästerna behöva ta tempen och sprita händerna vid incheckning.

Tjeckien

Har öppnat gränsen mot Österrike, Tyskland, Ungern och Slovkakien för turister. Övriga inresande från EU tillåts endast om det gäller arbete, att besöka släktingar eller för universitetsstudier. Alla måste visa ett intyg att de har testats negativt för covid-19 vid ankomst.

Sammankomster med upp till 100 personer är tillåtna och flera affärer, hotell och matställen är öppna. Krav på munskydd har börjat trappas ner.

Turkiet

Regeringen planerar att öppna landet för internationell turism i mitten av juni, men bara för vissa länder i Asien, som Kina och Sydkorea, i ett första steg. Landet har fastställt nya riktlinjer för hotell och semesteranläggningar, som temperaturkontroll vid ankomst och minst 12 timmars vädring efter utcheckning. Gästerna måste bära munskydd och upprätthålla social distans.

Den 1 juni hävs restriktionerna för inrikesresor och restauranger, kaféer, nöjesparker, idrottsanläggningar, stränder samt museer får öppna. Även Istanbuls Grand Bazaar, en av världens största marknader, får starta efter två månader.

Tyskland

Tyskland har öppnat sina gränser mot flera grannländer och planerar att öppna för turister från övriga EU-länder den 15 juni. Även Schweiz, Liechtenstein, Island, Norge och Storbritannien ingår så länge smittspridningen inte flammar upp igen. Ankommande utanför EU/Schengen kan tvingas att isolera sig under 14 dagar.

Hotell och matställen har börjat öppna under maj månad. Färjetrafiken mellan Tyskland och Sverige är igång men i mindre omfattning, liksom tåg-, och flygtrafiken.

Högst tio personer får träffas på allmän plats. Munskydd ska bäras på resor med kollektivtrafik och i butiker. Restriktionerna gäller åtminstone till den 29 juni. Stora folksamlingar är fortsatt förbjudna och evenemang, till exempel festivaler, kan komma igång tidigast i höst.

Foto: Ernst Brunner, Ernst Brunner

Ungern

Landet planerar att öppna gränsen för turism mot Österrike den 15 juni. Gränserna är redan öppna mot Rumänien, Slovakien, Tjeckien, Slovenien och Serbien, men med begränsningar. Gränserna till Kroatien är öppen för dem med semesterbokningar.

I Budapest är affärer, hotell och matställen öppna. Ansiktsmask krävs i butiker och i kollektivtrafiken samt taxi i hela landet.

Österrike

Den 15 juni öppnar landet sin gräns mot Tyskland och andra närliggande länder som haft goda resultat för smittspridningen av coronaviruset, som Tjeckien, Schweiz, Liechtenstein, Ungern och Slovakien. Fram till dess krävs hälsointyg vid inresan, personer utan intyg måste isolera sig i 14 dagar. Tester finns att köpa på Wiens flygplats för 190 euro.

Restauranger barer och hotell öppnade 29 maj. Ansiktsmask är obligatoriskt i kollektivtrafik och butiker. Inga stora evenemang tillåts förrän tidigast i juni.

Läs mer: EU: Kan bli möjligt att turista i Europa i sommar