Eva Nordmark: Ge anställda i äldreomsorgen fasta jobb och utbildning

Fyll på med kunskap och kompetens. Det var det råd arbetsmarknadsminister Eva Nordmark gav i Ekots lördagsintervju till de 172.000 personer som för närvarande är korttidspermitterade i Sverige.

– Många av jobben kommer att komma tillbaka, och då är det bra att ha en förbättrad kompetens. Vi vet inte hur länge krisen pågår.

Nordmark hotades i höstas av misstroendevotum på grund av omstruktureringen av Arbetsförmedlingen. Det ledde till att omstöpningen sköts på framtiden. Nordmark lovade att regeringen ska se till att myndigheten har förutsättningar att klara sitt uppdrag under det pressade krisläget. I veckan öronmärktes ytterligare 300 miljoner.

– Det är en tuff uppgift just nu.

Arbetsförmedlingen ska just nu prioritera att ta hand om alla dem som skrivs in under krisen och hantera alla varsel, menade Nordmark. Hon tyckte inte det var något avsteg från instruktionen att prioritera dem som riskerar att bli långvarigt arbetslösa.

– Även om många nu blir arbetslösa finns också många jobb att söka. Att matchningen funkar även i detta läge är viktigt. Vi får inte glömma dem som nu riskerar att bli av med sitt arbete.

– Fokus är på att rädda så många jobb och företag som möjligt nu. Därför har vi det här korttidspermitteringssystemet. Utan det hade hundratusentals fler varit varslade.

Eva Nordmark fick också frågor om arbetsmiljön i vården, där det larmats om brist på skyddsutrustning. Hon menade att det var fel att slopa beredskapslagren men framhöll samtidigt att problemet inte bara är en faktisk brist på materiel:

– Nej, jag har uppfattat att man inte tillräckligt säkrat den dialog om risk som behövs mellan arbetsgivaren och personalen, utifrån råden från Folkhälsomyndigheten.

– Det finns skyddsutrustning, men det har varit kort framförhållning när det gäller tillgången till den.

Arbetsmiljöverket har nu instruerats att skynda på godkännandet av nytt skyddsmaterial. Så sent som på fredagen godkändes en ansökan om leverans av en miljon visir, berättade ministern.

Eva Nordmark betonade även ett dilemma i äldreomsorgen:

– Det är viktigt att också lyfta fram villkoren för dem som jobbar i äldreomsorgen. Det är en väldig omsättning av personal. Det är dags för kommunerna att ta ansvar för att folk får jobba heltid, ha fasta anställningar och få ordentlig utbildning.