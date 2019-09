Fakta i frågan: Flödar skattepengar från Stockholm till Norrland?

Sveriges kommuner och regioner (de senare kallades tidigare landsting) måste enligt lag erbjuda likvärdig skola, vård, omsorg och annan service. Förutsättningarna för att klara av uppdragen skiljer sig dock åt.

Låt oss titta på några grafer för att förstå. Vi börjar med att rangordna Sveriges alla kommuner efter hur stor andel av invånarna som är 75 år eller äldre. Lägst är andelen i Knivsta, fem procent. Högst är andelen i Överkalix, 17 procent.

Varje stapel i ovanstående graf representerar en kommun. Ju längre åt höger stapeln ligger, desto större är andelen invånare som är 75 år eller äldre. Vi kan göra åtminstone följande två antaganden:

1. Kommunerna till höger i grafen har en större nota för äldreomsorg än kommunerna till vänster.

2. 75-plussare genererar dessutom i regel lägre skatteintäkter än personer i arbetsför ålder. Kommunerna till höger i grafen har därmed troligtvis lägre intäkter per invånare än kommunerna till vänster.

Med andra ord: kommuner drabbas ekonomiskt dubbelt av att ha en äldre befolkning – både högre kostnader och lägre intäkter. Det innebär påfrestningar på budgeten.

Det kommunala skatteutjämningssystemet ska kompensera för skillnaderna. Vi ska strax återkomma till det. Men först ytterligare en graf.

Ett annat sätt att åskådliggöra skillnaderna mellan olika delar av landet är genom att rangordna alla kommuner efter hur mycket invånarna där i genomsnitt tjänar – hur stor den genomsnittliga beskattningsbara förvärvsinkomsten är. Ett annat ord för det är kommunernas skattekraft. Lägst är den i Årjäng, 170 500 kronor per invånare. Högst är den i Danderyd – mer än det dubbla – 404 900 kronor per invånare.

Många kommuner är helt beroende av utjämningssystemet för att överleva. Åsele i Västerbottens län är ett exempel. År 2018 hade kommunen enligt sin årsredovisning 121 miljoner kronor i skatteintäkter och 225 miljoner kronor i kostnader. Trots att kommunen fick ett tillskott från utjämningssystemet på 87 miljoner kronor gick den med underskott på nästan 20 miljoner kronor.

Utjämningssystemet syftar till att sådana effekter inte ska uppstå.

Kommunala utjämningssystem har funnits i Sverige i olika former sedan början av 1900-talet. Syftet är att alla kommuner och regioner i landet ska kunna ge sina invånare samma samhällsservice oavsett egna skatteintäkter och andra ekonomiska förhållanden. Systemet kallas ibland för ”Robin Hood-skatten” och syftar förstås på legenden i Sherwoodskogen som med pilbåge tog från de rika och gav åt de fattiga.

Den kommunala skatteutjämningen har varit ett hett debattämne, inte minst den senaste tiden mot bakgrund av ett regeringsförslag om att förändra systemet. Kommuner och regioner som betalar mest i utjämningen har varit kritiska till förslaget och hävdat att de redan i dag betalar för mycket. Irene Svenonius (M), ordförande i Region Stockholm, sade att Stockholm har blivit ”landets bankomat”.

Så vad är fakta i frågan? Flödar skattepengar från Stockholm till Norrland?

Utjämningssystemet består i huvudsak av tre delar där beräkningarna görs oberoende av varandra:

■ Inkomstutjämningen syftar till att kompensera kommuner och regioner för olika skattekraft. Alla kommuner och regioner garanteras i stort sett lika stor skattekraft. Staten står för största delen av finansieringen.

■ Kostnadsutjämningen ska utjämna så kallade strukturella kostnadsskillnader beroende på demografi (exempelvis andelen äldre), invånarnas behov (exempelvis andel med ekonomiskt bistånd) och förutsättningar att erbjuda samhällsservice (exempelvis geografiska avstånd). Detta finansieras helt av kommunerna respektive regionerna sinsemellan.

■ Strukturbidraget syftar till att stärka kommuner och regioner som hade en liten befolkning eller problem på arbetsmarknaden i början av 2000-talet. Bidraget riktar sig också till dem som förlorade på övergången från riktade till generella statsbidrag i början av 1990-talet. Strukturbidraget finansieras helt av staten.

Vilka kommuner och regioner som ”vinner” respektive ”förlorar” skiljer sig mellan de olika delarna av utjämningssystemet:

Inkomstutjämningen

Inkomstutjämningen är den enskilt största delen i utjämningssystemet.

Här är skattekraften, alltså genomsnittet av alla invånares beskattningsbara förvärvsinkomst, och som beskrevs ovan, ett centralt begrepp. Det är på förvärvsinkomsten som det tas ut kommunalskatt vilken utgör kommuners och regioners största inkomstkälla.

Alla Sveriges kommuner och regioner garanteras en skattekraft på 115 procent av den genomsnittliga skattekraften i landet. Kommuner och regioner som inte når dit får bidrag genom inkomstutjämningssystemet.

Det är i huvudsak staten som finansierar inkomstutjämningen. Foto: Jessica Gow/TT

Ett räkneexempel: I år beräknas den genomsnittliga beskattningsbara förvärvsinkomsten i landet som helhet vara 230 700 kronor. 115 procent av det är 265 300 kronor. Det är alltså denna nivå som varje svensk kommun är garanterad. Ta Överkalix kommun som exempel. Där är den genomsnittliga förvärvsinkomsten 209 800 kronor. Det innebär att inkomstutjämningen träder in. Mellanskillnaden blir 55 500 kronor (265 300 minus 209 800 kronor). För varje invånare i kommunen får man ett bidrag som uppgår till den länsvisa skattesatsen (som i regel är någon procentenhet lägre än de vanliga skattesatserna) multiplicerad med mellanskillnaden på 55 500 kronor. Att länsvisa skattesatser används istället för de vanliga kommunalskatterna beror i huvudsak på att det inte ska gå att påverka utbetalningen genom att höja skatten för den egna kommunen. Länsvisa skattesatser är en schablon som endast används för att räkna fram detta bidrag.

Det är i huvudsak staten som finansierar inkomstutjämningen. Den utgör därför ett sätt att dela ut det generella statsbidraget till kommunerna. Kommuner som redan har en hög skattekraft – högre än 115 procent av medelskattekraften – får inget bidrag utan måste i stället betala en inkomstutjämningsavgift. Elva kommuner berörs: nio i Stockholms län (Danderyd, Ekerö, Lidingö, Nacka, Sollentuna, Solna, Stockholm, Täby och Vaxholm) och två i Skåne län (Lomma och Vellinge).

Dessa elva kommuner betalar i år sammanlagt 7,6 miljarder kronor, pengar som alltså slussas ut till övriga kommuner. Ytterligare inkomstutjämningsbidrag på 70,4 miljarder kronor finansieras över statsbudgeten.

Vilka kommuner som är störst bidragsmottagare beror på om vi räknar totalbidrag eller bidrag per invånare:

Den största mottagaren av inkomstutjämningsbidrag totalt sett är Malmö. Det beror dels på att kommunen har en stor befolkning, dels på att inkomsterna där i genomsnitt är låga. Skattekraften i Malmö är lägre än i glesbygdskommuner som Robertsfors, Sollefteå och Ånge.

För landets 21 regioner fungerar utjämningen på ungefär samma sätt som för kommuner. Alla regioner utom en är bidragsmottagare. Region Stockholm betalar i år 1,2 miljarder kronor medan staten bidrar med 33,4 miljarder kronor.

Räknat per invånare är Region Stockholms bidrag ganska litet – 500 kronor per person. De största bidragsmottagarna i förhållande till befolkningen är Region Gotland (6 100 kronor per invånare), Region Örebro (5 400 kronor per invånare) och Region Blekinge (5 300 kronor per invånare).

Kostnadsutjämningen

Kostnadsutjämningen utjämnar kostnadsskillnader som kommuner och regioner själva inte kan påverka, alltså sådana skillnader som beror på till exempel åldersstruktur, socioekonomiska förhållanden och geografi.

Kommuner och regioner som har ogynnsamma strukturer (till exempel många äldre) får ett bidrag. Kommuner och regioner med gynnsamma strukturer (till exempel få äldre) får i stället betala en avgift.

Kommuner och regioner som har ogynnsamma strukturer (till exempel många äldre) får ett bidrag. Foto: Pontus Lundahl/TT

Kostnadsutjämningen finansieras enbart genom omfördelning mellan kommuner respektive regioner sinsemellan. Staten går alltså, till skillnad från i inkomstutjämningen, inte in med några bidrag som finansieras över statsbudgeten.

Kostnadsutjämningen för kommuner sker inom ramen för tio olika delmodeller som bedöms var och en för sig. Dessa avser:

1. Förskoleverksamhet och fritidsverksamhet

2. Grundskola och förskoleklass

3. Gymnasieskola

4. Individ- och familjeomsorg

5. Äldreomsorg

6. Barn med utländsk bakgrund

7. Kollektivtrafik

8. Befolkningsförändring

9. Bebyggelsestruktur

10. Lönestruktur

För regioner används fyra delmodeller som precis som för kommunerna bedöms var för sig:

1. Hälso- och sjukvård (hänsyn tas till socioekonomiska skillnader som avser kön, ålder, civilstånd, sysselsättningsstatus, inkomst, boendetyp och förekomst av hiv). Det finns även ett glesbygdstillägg.

2. Befolkningstillväxt (regioner med stark befolkningstillväxt får extrapengar)

3. Lönestruktur

4. Kollektivtrafik

För varje delmodell finns mer eller mindre avancerade formler som räknar ut varje kommuns eller regions bidrag respektive avgift.

Utjämningen ska inte gå att påverka genom att till exempel vara mer eller mindre effektiv, ha mindre eller större serviceutbud eller genom att ta ut lägre eller högre brukaravgifter. Så här går det till: Algoritmerna på respektive område utgår från en så kallad standardkostnad som bygger på den genomsnittliga kostnaden i riket. För till exempel en grundskoleelev är standardkostnaden i år 99 100 kronor. Så mycket garanteras varje kommun alltså att få per elev. Beloppet multipliceras sedan med antalet elever.

Ett annat exempel: standardkostnaden för äldreomsorg beräknas utifrån antalet invånare som är gifta respektive inte gifta i åldersgrupperna 65–79, 80–89 samt 90 år och uppåt. En ogift 90-plussare ger kommunen 258 200 kronor.

Det är förstås omöjligt att göra kostnadsutjämningen så att alla uppfattar den som rättvis. Politiker och utredare ställs inför svåra val: Vilka parametrar ska ingå? Och hur ska de olika faktorerna viktas? De olika delmodellerna omfattar dessutom bara ett urval av kommunernas och regionernas alla verksamheter. Från och med 2020 ingår kommunal vuxenutbildning som en delmodell - något kostnadsutjämningen alltså tidigare inte tog hänsyn till.

Mest pengar per invånare i kostnadsutjämningen går i år till Dorotea, Bjurholm och Sorsele. De anses i modellerna ha mest ogynnsamma strukturella förhållanden. De fem kommunerna ”i toppen” ligger alla i Västerbottens län:

De kommuner som per invånare betalar mest till systemet för kostnadsutjämning är Solna, Umeå och Lund.

När det gäller regionerna så är Norrbotten, Västmanland och Södermanland de största mottagarna av bidrag i förhållande till befolkningen. Högst avgift per invånare betalar Kronoberg, Jönköping och Uppsala:

Region Stockholm tar i systemet för kostnadsutjämningen emot bidrag på 300 kronor per invånare. Det är den region som får mest pengar i absoluta tal, 591 miljoner kronor.

Strukturbidraget

Strukturbidraget stärker kommuner och regioner som har en liten befolkning eller problem på arbetsmarknaden. Staten betalar ut cirka 1,1 miljarder kronor till 61 kommuner. Cirka 540 miljoner kronor betalas ut till sex regioner.

Utöver ovanstående tre delar finns en regleringsavgift (eller ett regleringsbidrag). Om den summa som staten budgeterat för utjämningssystemet inte räcker till (eller om det blir pengar över) så betalar alla kommuner och regioner en jämnt fördelad avgift eller får ett jämnt fördelat bidrag som motsvarar mellanskillnaden. I år får varje kommun ett bidrag av staten: 702 kronor extra per invånare.

Så vad blir utjämningssystemets samlade fördelande effekt när vi summerar alla dess delar? Vi börjar med att analysera utfallet för kommunerna. Totalt sett är Malmö och Göteborg de största ”vinnarna”. De får i år tillskott på 5,5 respektive 2,4 miljarder kronor. I den andra änden finns Stockholms kommun som i år betalar en avgift på 4,1 miljarder kronor.

I förhållande till befolkningen får Åsele, Dorotea och Sorsele mest pengar. Nio kommuner betalar till systemet, samtliga i Stockholms län. Danderyd, Solna och Lidingö betalar mest i förhållande till befolkningen:

Om det inte fanns något utjämningssystem skulle Åsele och de andra kommunerna med svag skattekraft behöva höja skatten för att öka intäkterna. Det kommunala självstyret ger kommuner rätt att bestämma över sina skattesatser och ett relativt stort handlingsutrymme att variera kostnader för olika välfärdstjänster.

Åsele får i år 29 100 kronor per invånare i utjämningsbidrag. Den region, Västerbotten, som kommunen ligger i får 3 400 kronor per invånare. Utan dessa bidrag skulle den totala kommunalskatten (summan av skatt till kommun och region) i Åsele i teorin behöva öka från 34,45 till 51,52 procent. Men det skulle knappast fungera, eftersom många inkomsttagare då skulle välja att flytta från kommunen. Det skulle påverka skatteintäkterna negativt. Kommunen skulle hamna i en ond cirkel där skatten skulle behöva höjas ytterligare. Det skulle leda till ännu större utflyttning och så vidare.

Danderyd betalar i år 16 900 kronor per invånare i utjämningsavgift. Region Stockholm betalar 400 kronor per invånare. Utan dessa avgifter skulle den totala kommunalskatten i kommunen i teorin kunna sänkas från 29,63 till 25,30 procent. I praktiken skulle skatten kunna sänkas ännu mer, eftersom inflyttningen till Danderyd skulle öka och generera ytterligare skatteintäkter.

På ovanstående karta ser vi flera stora ”bidragskluster” i Norra Norrlands inland och fjälltrakter samt i Jämtland och Härjedalen. Men även vissa delar av södra Sverige sticker ut: Sydvästra Svealand, östra Småland och norra Skåne.

Låt oss i stället klustra kommunernas utfall i skatteutjämningen efter län:

Samtliga län får bidrag, även Stockholms län. Största bidragsmottagarna är sammantaget kommuner i Jämtland och Södermanland.

Så flödar skattepengar från Stockholm till Norrland? Nja. Visserligen används ”Stockholms-pengar” till att finansiera kommuner i Norrland. Nio kommuner i Stockholms län betalar en avgift, sammanlagt 6,5 miljarder kronor, som sprids ut över hela Sverige. Samtidigt får enbart Botkyrka, Haninge, Huddinge och Södertälje 4,7 miljarder kronor från utjämningssystemet. Totalt sett får kommunerna i Stockholms län ett bidrag på 1,7 miljarder kronor (motsvarande 700 kronor per person).

För regioner går mest pengar per invånare till Gotland (8 100 kronor per invånare), Jämtland (6 100 kronor per invånare) och Blekinge (5 800 kronor per invånare). Stockholm är den enda region som behöver betala (400 kronor per invånare).

Jämtland är en av de regioner där det går mest pengar per invånare. Foto: Anders Good/TT

Gynnar utjämningssystemet ineffektiva kommuner? Om en kommun eller region är effektiv och producerar den tjänst de är ålagda att göra till en lägre kostnad än andra straffas den inte genom ett lägre bidrag. Och det omvända förhållandet genererar inte en högre avgift. Utjämningssystemet är alltså konstruerat så att avgifter och bidrag bygger på befolkningsunderlaget snarare än faktiska intäkter och utgifter. Ur det perspektivet går det inte att påstå att utjämningssystemet gynnar eller ”bestraffar” ineffektiva kommuner. Ett undantag har dock gällt delmodellen i kostnadsutjämningen för individ- och familjeomsorg där en kommun förlorat bidrag om man minskat omfattningen av långvarigt ekonomiskt bistånd. Detta ska dock ändras från och med 2020.

Det finns emellertid en risk för bieffekter som minskar incitamenten att generera ekonomisk tillväxt. Om den egna skattekraften ökar innebär det nämligen samtidigt att kommunen genom utjämningen får mindre bidrag eller högre avgift. Inkomstökningen netto nästintill uteblir. Det kan försvaga en kommuns drivkrafter att försöka attrahera företag och arbetskraft genom att skapa ett bra företagsklimat (till exempel genom smidig byråkrati) och goda bostadsförhållanden.

Det är emellertid svårt att med säkerhet slå fast om detta enbart är en teoretisk risk eller om utjämningssystemet faktiskt är tillväxthämmande. År 2005 försökte Sven Siverbo, professor i företagsekonomi vid Högskolan Väst, studera just detta, men kunde inte hitta några belägg för att systemet var tillväxthämmande.

Samtidigt vore det troligtvis politiskt självmord för ett kommunalråd att arbeta för att det ska gå sämre för kommunen i syfte att vinna i utjämningssystemets matematik. Vidare finns det förstås många andra viktiga värden för en kommun eller region än just de ekonomiska. Till exempel kan en utveckling som innebär lägre skattekraft vara förenad med ökade sociala problem.

Utjämningssystemet utgör bara en av flera omfördelningar som totalt sett sker mellan olika kommuner och regioner. Som diskuterades ovan bidrar staten med över 100 miljarder kronor till inkomstutjämningen. Men också dessa pengar innebär omfördelningar mellan geografiska områden. Statens inkomster består i huvudsak av skatter på arbete, konsumtion (främst moms) och kapital. Statens skatteintäkter från olika delar av landet skiljer sig mycket åt.

Invånarna i Danderyd betalar i genomsnitt nio gånger så mycket statlig kapitalinkomstskatt som genomsnittssvensken. Foto: Fredrik Sandberg/TT

I kommuner med stor skattekraft har invånarna i regel höga inkomster. Då betalar de också mycket i statlig inkomstskatt (sådan utgår endast på förvärvsinkomster över 40 900 kronor i månaden). Höga inkomster genererar också hög konsumtion och därmed stora momsinbetalningar. Höga arbetsinkomster samvarierar också med höga kapitalinkomster. Så till exempel betalar invånarna i Danderyd i genomsnitt nio gånger så mycket statlig kapitalinkomstskatt som genomsnittssvensken.

Vissa områden betalar mer skatt till staten än som kommer tillbaka i form av transfereringar (a-kassa, barnbidrag, sjukpenning och så vidare). Även utgifter för infrastrukturinvesteringar och kollektiva statliga åtaganden som polis, rättsväsenden, försvar och så vidare kan antas innebära geografiska omfördelningar.

En fullständig analys av den offentliga sektorns omfördelning av inkomster mellan olika delar av landet måste också beakta bolagsskatten, det vill säga den statliga skatt som aktiebolag betalar på sin vinst. Beskattningen av vattenkraft är också av stor betydelse för en del kommuner. Här finns en statlig fastighetsskatt på 1 procent av taxeringsvärdet. I Jokkmokks kommun uppgår denna skatt i år till 51 900 kronor per invånare, vilket kan ställas i relation till de 17 200 kronor per invånare kommunen får i utjämningssystemet.

Det är alltså uppenbart att inkomstflödena inom det kommunala utjämningssystemet bara ger en liten del av bilden när det gäller vilka inkomstomfördelningar mellan olika delar av landet som den offentliga sektorn åstadkommer. En fullständig analys av det är en forskningsuppgift som ligger långt utanför vad som varit möjligt att göra här.

