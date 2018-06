Fakta i frågan: Har barngrupperna i förskolan blivit större?

Barngruppernas storlek har betydelse för kvaliteten i förskolan enligt internationell forskning. När grupperna är för stora blir relationerna mellan förskollärare och barn svagare och konflikterna fler. Att öka antalet vuxna i stora grupper är inte lösningen. Det är överlag bättre med mindre grupper, även om det innebär färre vuxna per grupp.

Förra året bestod den genomsnittliga barngruppen i förskolan av 15,3 barn. Sedan 2014 har storleken minskat med nio procent efter att under flera år ha varit oförändrad.



Enligt skollagen ska barngrupperna ha ”en lämplig sammansättning och storlek”. Barngruppernas storlek är emellertid inte den enda faktorn som påverkar kvaliteten i förskolan. Till exempel lokalerna, miljöns utformning och personalens kompetens påverkar också hur många barn det kan vara i en grupp för att den ska fungera bra. Sedan 2016 har Skolverket vägledande riktmärken för barngruppernas storlek. Nivåerna bygger på en sammantagen bedömning utifrån tillgängliga forskningsstudier.

■ För små barn (0–3 år) bör varje grupp bestå av 6–12 barn.

■ För äldre barn (4–5 år) bör varje grupp bestå av 9–15 barn.

Situationen har visserligen förbättrats de senaste åren, men i fjol hade så många som över hälften av barngrupperna fler barn än enligt Skolverkets riktmärken.



Skolverket sätter likhetstecken mellan begreppen avdelning och barngrupp. Fokus ligger på den grupp som barnet huvudsakligen ingår i under större delen av sin dag på förskolan.

Vissa förskolor har emellertid en organisation som bygger på stora barnavdelningar som i sin tur delas in i mindre hemvister – alltså ”grupper i gruppen”. Det är vanligt att hemvisterna slås samman under delar av dagen, till exempel under utevistelser eller på morgonen och sent på eftermiddagen. Det finns således ett visst utrymme för förskolorna att själva tolka vad som är en barngrupp när data rapporteras till Skolverket. Det ökar osäkerheten i statistiken. I praktiken skulle alltså förskolegrupperna åtminstone under delar av dagen kunna vara mycket större än vad den officiella statistiken visar. Det motsatta kan förstås också gälla, även om man kan anta att det ligger i förskolornas intresse att ange den minsta storleken.

Skolverkets egna data väcker också frågor om kvaliteten i statistiken. DN har begärt ut uppgifter över barngrupper på förskolenivå och hittat flera avvikande siffror som är uppenbara felregistreringar. 30 förskolor har i genomsnitt färre än fem barn per grupp. Mariedals förskola i Lysekil uppges till exempel ha 72 barn på 30 avdelningar, trots att de egentligen har fyra avdelningar. Liknande avvikelser finns i Linköping.

År 2015 införde regeringen ett öronmärkt statsbidrag som ska få kommuner och andra huvudmän att minska barngrupperna. Den statliga ersättningen är 30.000 kronor per plats som en barngrupp minskas med. Sedan 2015 har 2,3 miljarder kronor betalats ut. Pengarna betalas ut i förskott och förskolorna måste sedan redovisa hur medlen har använts. Vid den senaste redovisningen, läsåret 2016/2017, fick 189 av 575 kommuner eller privata utförare helt eller delvis betala tillbaka den utbetalade ersättningen sedan de inte uppfyllt kraven. Sex procent av det årets utbetalade medel (62 av 970 miljoner kronor) återkrävdes.

En annan metod för att granska barngruppernas storlek är att studera hur personaltätheten har förändrats på förskolorna. Om barngrupperna minskar är det rimligt att anta att även antalet barn per förskoleanställd minskar. Så hur ser det ut? Förra året gick det i genomsnitt 5,1 barn per förskoleanställd. Sedan 2010 har det skett en mycket svag minskning.

Statistiken utgår från årsarbetskrafter (så kallade helårsekvivalenter). Det innebär att en person som jobbar halvtid räknas som ”en halv” (0,5) anställd:



Både barngrupperna och antalet barn per förskoleanställd har alltså minskat, även om den senare förändringen är mycket marginell.

Det finns emellertid ytterligare omständigheter som är viktiga att ta hänsyn till:

1. Höga sjukskrivningar

Förskolepersonal är sjukskrivna för psykiska besvär i betydligt högre utsträckning än de flesta andra yrkesgrupper. Endast personal på omsorgsboenden har en högre nivå.

Andelen sjukskrivningar med psykiska diagnoser bland förskolepersonal ökade med 66 procent mellan 2011 och 2016. År 2017 minskade den med 7 procent. Sjukskrivningarna med dessa diagnoser bland förskolepersonal följer utvecklingen på arbetsmarknaden som helhet, men nivån är alltså betydligt högre än för andra yrkesgrupper.



Även den totala andelen sjukskrivningarna är betydligt högre bland förskolepersonal än på den övriga arbetsmarknaden:



Ovanstående grafer har betydelse för hur den svaga förbättringen av personaltätheten ska tolkas. En trolig konsekvens av de höga sjukskrivningarna är att personalkontinuiteten i barngrupperna försämras eftersom vikarier får hoppa in. Dessutom kan den höga sjukskrivningsnivån antas avspegla hur man mår i personalgruppen.

2. Personal som saknar utbildning

Bristen på barnskötare och förskollärare är stor, särskilt i Stockholms län. Det gör att många förskollärare inte har utbildade kollegor i sitt arbetslag.

En allt större andel av personalen i förskolan saknar utbildning för arbete med barn, enligt statistik från Skolverket. Förra året saknade så många som 30 procent av förskolepersonalen sådan utbildning, till exempel förskollärarexamen, fritidspedagogexamen eller gymnasieutbildning för arbete med barn.



I fyra kommuner i Sverige (Arjeplog, Ydre, Vaxholm och Lidingö) saknar över hälften av personalen utbildning för arbete med barn.

3. Barnens vistelsetid

Statistiken om barngruppernas storlek säger ingenting om hur länge barnen i genomsnitt går på förskolan eller om det har förändrats över tid. De senaste undersökningarna om barnens vistelsetid i förskolan är från 2005 och 2012. Mellan dessa år ökade den genomsnittliga vistelsetiden från 29 till 31 timmar per vecka. Om vistelsetiderna har fortsatt att öka, vilket vi alltså inte vet, har det sannolikt betydelse för personalens arbetsbelastning (givet att personaltätheten inte ökar i motsvarande utsträckning).

I de flesta av landets kommuner får föräldraledigas barn ha äldre syskon i förskola som mest 15 timmar per vecka, men på allt fler håll införs generösare regler. Stockholms stad är en av de kommuner som har infört rätt till heltid. I januari 2017, strax före förändringen, hade 15 procent av barnen med nyfött syskon beviljats avsteg från de dåvarande reglerna och fått rätt till heltid. I mars 2018 hade 78 procent av barnen med nyfött syskon heltid i förskolan. Det är inte samma sak som att 78 procent av barnen de facto vistas åtta timmar per dag i förskolan, utan det innebär att föräldrarna har tecknat ett avtal med förskolan om rätt till heltid.