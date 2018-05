Fakta i frågan: Har skolan fått mer resurser?

År 2016 kostade den svenska grundskolan 104 miljarder kronor. Det motsvarar 103 600 kronor per elev. Gymnasieskolan kostade 39 miljarder kronor. Det är 116 500 kronor per elev, alltså något mer.

Över hälften av kostnaderna avser undervisningen. I den kostnadskategorin ingår löner till skolpersonalen:

Den genomsnittliga kostnaden per elev är högre nu än tidigare. Mellan 1992 och 2016 ökade denna kostnad (när den justeras för förändringen i konsumentprisindex) med 59 procent i grundskolan och 50 procent i gymnasieskolan:

Kostnaderna i ovanstående graf är justerade för den allmänna prisökningen i samhället enligt konsumentprisindex. Det är den metod som oftast används för att ta hänsyn till inflationen när man vill jämföra utgifter eller inkomster mellan olika år.

Det kan emellertid vara missvisande att göra sådana omräkningar med hjälp av konsumentprisindex om pris- och kostnadsförändringarna på ett visst område avviker mycket från den allmänna konsumentprisutvecklingen. Så är fallet just för skolan därför att en mycket stor del av dess utgifter är löner. Lönerna ökar generellt mer än priserna. Det gör att ovanstående graf överdriver skolans resursförstärkning.

Så finns det andra sätt att räkna? Ett sätt är att justera kostnaderna med ett annat index. DN har använt ett index för pris- och löneutvecklingen i hela kommunsektorn eftersom lönerna där, precis som på skolorna, utgör en stor del av kostnaderna. Om vi gör detta har kostnaden per elev utvecklats på ett annat sätt:

I diagrammet ovan framträder en annan bild:

* Kostnaden per elev i grundskolan ökade mellan 1998 och 2010. Sedan minskade den marginellt fram till 2015. År 2016 ökade den något igen.

* Kostnaden per elev i gymnasieskolan minskade mellan 2001 och 2007. Därefter ökade den fram till 2013. Nivån har sedan legat i stort sett oförändrad.

En tredje metod är att ställa kostnaden per elev i skolan i relation till BNP per capita. En sådan beräkning visar att kostnaden per elev i förhållande till BNP per capita har ökat något i både grund- och gymnasieskolan sedan 2007:

De olika metoderna ger olika bilder av satsningarna på skolan, i synnerhet mellan åren 1992 och 2006. Jämförelsen med BNP per capita visar till skillnad från de andra graferna på en kraftig minskning under perioden.

Av betydelse i sammanhanget är att lönerna långsiktigt ökat långsammare för lärare än för de flesta andra yrkesgrupper. Mellan 1994 och 2016 ökade en högstadielärares lön med 95 procent. Det kan jämföras med 110 procents ökning för en löntagare i genomsnitt. Särskilt tydlig var eftersläpningen av lärarnas löner fram till 2011.

Men sedan 2013 har lärarlönerna ökat i betydligt snabbare takt än den allmänna lönenivån på arbetsmarknaden. En högstadielärare har ökat sin lön i genomsnitt med 4,8 procent per år - löntagarna i allmänhet med 2,4 procent per år. Det är därför rimligt att anta att en stor del av de senaste årens medelstillskott i skolan har gått till ökade lärarlöner.

Under samma period har nämligen lärartätheten legat i stort sett oförändrad i grundskolan. I gymnasieskolan har den förbättrats något - från 12,7 elever per lärare år 2009 till 11,7 år 2017:

Det är emellertid inte så enkelt som att oförändrad lärartäthet innebär oförändrad undervisningskvalitet. Den beror förstås också på effektiviteten i undervisningen. På sikt kan högre löner för lärare i förhållande till andra grupper antas leda till att mer kvalificerade personer väljer lärarbanan, vilket bör öka undervisningens kvalitet och förbättra elevernas prestationer.

Det är stora skillnader mellan olika kommuner, både i fråga om lärartäthet och i fråga om kostnader för skolan per elev. I Pajala kostade grundskolan 159 700 kronor per elev, i Hallsberg 86 900 per elev.

Så har resurserna någon betydelse? Det finns inget samband mellan hur mycket pengar som en kommun i genomsnitt lägger per elev och niondeklassarnas slutbetyg. Nedanstående graf visar de båda värdena som ett spridningsdiagram där betygen är justerade för socioekonomiska aspekter.

Sverige ligger över genomsnittet jämfört med de andra rika länder som ingår i samarbetsorganisationen OECD om vi mäter andel av BNP som satsas på grundskolan. Det finns emellertid inte något samband mellan hur stor andel av BNP ett land lägger på grundskolan och elevernas prestationer. Nedanstående graf visar hur stor andel av BNP som läggs på grundskolan i olika OECD-länder, och dessas Pisa-poäng i matematik. Pisa mäter niondeklassares kunskapsresultat i olika länder.