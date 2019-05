Fakta i frågan: Har Sverige tjänat ekonomiskt på att vara med i EU?

Läs alla artiklar fram till EU-valet.

I höst är det exakt 25 år sedan en knapp majoritet av väljarna röstade ja till ett svenskt medlemskap i EU.

Har beslutet varit bra eller dåligt för Sverige? Frågan är svår att besvara. Det går visserligen att ta fram flera bra mått på den ekonomiska utvecklingen men vi vet inte vad som beror på just EU-inträdet. Vi har ingen säker kunskap om hur det skulle ha gått om vi stod utanför. Forskare brukar kalla detta för att vi inte känner till den kontrafaktiska utvecklingen, den ”alternativa” utvecklingen. En metod vore att jämföra Sveriges utveckling med ett icke-EU-land för att se vem som klarat sig bäst. Helst skulle man vilja hitta ett land med liknande förhållanden: tio miljoner invånare, ungefär 50 procents exportandel, geografisk närhet till Tyskland, jämförbar befolkningssammansättning och så vidare. Något perfekt sådant jämförelseland finns inte. Därför måste man vid jämförelser på statistisk väg försöka ta hänsyn till de skillnader som finns, vilket är svårt.

Vi ska strax ändå göra ett försök att reda ut om Sverige på olika sätt har tjänat på EU-medlemskapet. Vi fokuserar främst på ett antal samhällsekonomiska konsekvenserna. Men först en kort bakgrund:

Den svenska EU-folkomröstningen hölls i november 1994. Två månader senare, i januari 1995, blev Sverige medlem. Redan år 1994 hade vi dock mjukstartat. Då anslöt sig Sverige till EU:s inre marknad med fri rörlighet för varor, tjänster, kapital och personer.

Finland, Island, Liechtenstein, Norge och Österrike anslöt sig samtidigt men valde olika vägar. Finland och Österrike gick precis som Sverige med i EU år 1995. Norge, Island och Liechtenstein valde att stanna utanför – och är än i dag inte medlemmar i EU. Dessa länder är dock med i den inre marknaden genom det så kallade EES-avtalet. EES står för Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. I det ingår alla EU-länder samt Island, Liechtenstein och Norge.

Foto: Jessica Gow/TT

Den inre marknaden och EU:s tullunion ger företag möjlighet att exportera varor och tjänster inom hela EU utan att hindras av tullar, avgifter eller olika nationella krav. Ett tillverkningsföretag kan därmed producera en vara för hela EU i stället för att producera olika varor som måste anpassas till skilda regler i respektive medlemsland gällande exempelvis produktegenskaper, märkningar och utformning av förpackningar.

Det finns flera skillnader mellan den norska modellen att enbart vara med i den inre marknaden och att vara ”fullständig” EU-medlem:

■ Mer byråkrati. Både den som importerar varor från och den som exporterar varor till Norge måste fylla i en tulldeklaration. Det behöver inte ett svenskt företag som handlar med säg Tyskland göra. Ett bolag inom EU som importerar produkter från Norge måste dessutom betala importmoms. Norge ingår inte i EU:s tullunion. Dessa omständigheter ger Norge konkurrensnackdelar från handelssynpunkt jämfört med andra länder.

■ Begränsad tullfrihet. Det så kallade EES-avtalet, som Norge omfattas av, gäller inte alla varor. Det gäller till exempel inte för livsmedelsprodukter som därmed inte heller är tullfria.

■ Betalar EU-avgift men den är lägre. För att få tillgång till den inre marknaden betalar Norge en EU-avgift. Den är på mellan 8 och 10 miljarder kronor per år (motsvarande 1.500-1-900 kronor per invånare), beroende på hur man räknar. Sveriges nettoavgift var ifjol 23 miljarder kronor (motsvarande 2.300 kronor per invånare.

■ Får inte vara med och bestämma. Norge behöver regelbundet anpassa sin lagstiftning i enlighet med EU:s regler, men får som icke-medlem inte vara med och påverka dessas utformning.

Utrikeshandeln är viktig för ett lands ekonomi. Exportens andel av BNP i Sverige har ökat sedan anslutningen till EU – från 38 procent av BNP år 1995 till 47 procent av BNP år 2018. Utvecklingen följer en internationell trend. Exportandelen har ökat även i de övriga EU-länderna och i OECD-länderna (en grupp bestående av 36 av världens ekonomiskt mest utvecklade länder).

Den svenska exportandelen ökade som mest mellan 1992 och 1995 (från 27 till 38 procent), det vill säga åren före EU-anslutningen. En starkt bidragande faktor var återhämtningen från 1990-talskrisen som hade slagit hårt mot Sveriges utrikeshandel. Även mellan 1995 och 2008 utvecklades handeln i en starkare takt än under 1960-, 1970- och 1980-talen. En viktig förklaring är globaliseringen som inneburit att företag i allt större utsträckning flyttat produktion utomlands och förlitar sig på längre internationella värdekedjor (att produktionen av varor och tjänster delas upp i arbetsmoment som utförs i olika delar av världen). Det har varit möjligt på grund av generellt minskade handelshinder, fallande transportkostnader och digitalisering.

Efter finanskrisen 2008 har den svenska exportandelen dock fallit tillbaka något.

Som jämförelse har Norges export som andel av BNP varit i stort sett oförändrad sedan 1995. År 1995 var exporten 37 procent, år 2017 var den 36 procent – alltså en minskning med en procentenhet. I Sverige ökade den med sju procentenheter, i Finland med tre procentenheter och i Österrike med hela 20 procentenheter.

Det är vanskligt att göra denna typ av jämförelser eftersom det är så stora skillnader mellan ländernas ekonomier. Norges export domineras av råolja och naturgas, Sveriges av industrivaror.

Europa är en viktig marknad för Sverige. Ungefär 60 procent av Sveriges export sker till andra EU-länder. Det vore önskvärt att analysera hur utrikeshandelns fördelning mellan EU och övriga världen har utvecklats sedan EU-inträdet. Dessvärre går det inte att säga eftersom det saknas tillräckligt bra data för handeln av tjänsteprodukter fördelade per land åren före 2004. Just tjänsteexporten har blivit allt viktigare. Även om det skulle ha gått att jämföra utvecklingen mellan EU och övriga världen skulle det av flera skäl vara svårt att dra några slutsatser:

■ Den globala handeln har ökat, inte minst sedan bildandet av Världshandelsorganisationen (WTO). Organisationen bildades 1995, samma år som Sverige gick med i EU.

■ Dessutom syftar EU:s handelspolitik inte enbart till att öka handeln inom unionen. EU har tecknat flera frihandelsavtal med länder utanför EU och har därmed underlättat handeln även med dem.

■ Ytterligare en faktor är att den ekonomiska tillväxten har varit betydligt starkare utanför (Kina, Indien, Brasilien, med flera) än inom EU.

Exporten bidrar till att svensk ekonomi växer, men vi behöver också importera sådant som vi inte producerar själva eller som skulle vara mycket dyrt att producera. Importen utgjorde 32 procent av BNP år 1995 och 44 procent år 2018. Eftersom både importen och exporten har ökat kan man säga att Sveriges öppenhet mot omvärlden från handelssynpunkt har ökat.

Sveriges ekonomi har vuxit sedan 1990-talet. Följande graf visar hur BNP per capita, det vill säga landets sammanlagda produktion per invånare, har utvecklats. Mellan 1995 och 2017 ökade den med 50 procent i fasta priser. Sverige har haft en starkare utveckling av BNP per capita än Norge, Danmark och EU som helhet. I Finland ökade den med 49 procent, alltså i nivå med Sveriges ökning:

Så beror den starka exportutvecklingen och den starka tillväxten av BNP per capita på EU-inträdet? Med andra ord: var det bra för Sveriges ekonomi att gå med i EU?

Forskare har försökt be räkna effekten genom att simulera Sveriges utveckling utan EU genom en metod som kallas för ”synthetic counterfactuals method”. Den bygger på en statistisk modell av flera icke-EU-länder som hade en liknande ekonomisk utveckling som Sverige åren före EU-inträdet 1995. En sådan studie gjordes år 2014 av nationalekonomerna Nauro Campos (professor vid Brunel University i London), Fabrizio Coricelli (professor vid Paris School of Economics) och Luigi Moretti (forskarassistent vid Centre d'Economie de la Sorbonne i Paris). Enligt studien var Sveriges faktiska BNP per capita år 2008 5,6 procent högre än vad den skulle ha varit utan EU-medlemskapet.

För Sveriges del handlar det enligt studien om en skillnad år 2008 på 1.973 dollar per person eller 18 miljarder dollar för hela Sverige.

Sverige är emellertid enligt studien ett av de EU-länder vars BNP per capita har vunnit minst på medlemskapet av de länder som anslöt 1995. I både Österrike och Finland var effekterna av EU-inträdet enligt den större.

En annan studie på området gjordes år 2005 av professor Fritz Breuss vid Vienna University of Economics and Business. Studien fokuserade också på de tre länder som anslöt sig år 1995. Beräkningarna gav vid handen att Finland tjänat mest på EU-medlemskapet (0,7 procentenheter högre årlig BNP-tillväxt per år), följt av Österrike (0,4 procentenheter) och Sverige (0,3 procentenheter).

EU:s verksamhet finansieras genom att Sverige och de andra medlemsländerna betalar en årlig avgift. Avgiften beror bland annat på landets bruttonationalinkomst. Sverige är nettobetalare. Det innebär att Sverige betalar mer i avgift till EU än vad som kommer tillbaka som återflöde i form av bidrag.

Förra året betalade Sverige 35,0 miljarder kronor och fick tillbaka 12,4 miljarder kronor. Det ger en nettokostnad på 22,6 miljarder kronor (35,0 minus 12,4). Nettokostnaden varierar rejält från år till år. De senaste fem åren har nettoavgiften legat på mellan 13 och 43 miljarder kronor.

EU-medlemskapet handlar inte enbart om BNP och utrikeshandel. Det finns många ytterligare ekonomiska aspekter - arbetsmarknad, inkomstklyftor, och så vidare.

Invandringen av medborgare från andra EU-länder har ökat under de senaste 15 åren. Störst var invandringen förra året från Polen (3.800 personer), i huvudsak arbetskraftsinvandring inte minst till byggbranschen. Inför EU:s utvidgningar 2004 och 2007 fanns en oro för att medborgare från de nya medlemsstaterna skulle massmigrera till de äldre medlemsstaterna, däribland Sverige, i syfte att utnyttja de generösa välfärdssystemen.

Flera studier har granskat om medborgare från andra EU-länder är överrepresenterade som mottagare av välfärdsstöd i Sverige. Nationalekonomen Joakim Ruist vid Göteborgs universitet visade i en studie år 2014 att dessa medborgare tvärtom genererade en - liten men ändå - signifikant nettovinst för de offentliga finanserna. Ett skäl till detta är att EU-migrationen i hög utsträckning är arbetskraftsinvandring.

Många från Polen arbetskraftsinvandrar för att jobba i byggbranschen. Foto: Samuel Pettersson/TT

I en annan rapport kunde Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU) år 2013 visa att löneinkomsterna i områden i södra Sverige med direkta färjelinjer till Baltikum och Polen (och därför sannolikt med särskilt stor arbetskraftsinvandring därifrån) minskade med en procent åren efter utvidgningen jämfört med andra områden. Effekterna var tydligare för unga, lågutbildade och utlandsfödda samt i branscher där inflödet av utländsk arbetskraft varit högre eller där gränsöverskridande konkurrens sannolikt varit vanligare.

Vissa utländska studier tyder på att det kan finnas positiva effekter av ett inflöde av lågkvalificerad arbetskraft även för lågutbildade inrikes födda eftersom dessa då söker sig till mer kvalificerade jobb. Annan utländsk forskning pekar vidare på att effekterna på sysselsättning och löner för dem som redan finns i landet blir små eller obefintliga vid ökad arbetskraftsinvandring.

Inget annat EU-land har under 2000-talet haft en så hög sysselsättningsgrad (andel av befolkningen som har jobb) som Sverige har nu. Reallöneökningen har dessutom varit stark.

EU påverkar Sverige inom de flesta samhällsområden. Vad som är bra eller dåligt är ytterst en subjektiv fråga. Numera kan till exempel en person studera på ett universitet i ett annat EU-land utan att betala höga terminsavgifter. Tack vare EU behöver man inte betala höga roamingavgifter vid utlandsresor. EU-parlamentet har röstat för att slopa omställningen till sommartid. En person som hittar kärleken på kontinenten kan flytta utan att byta medborgarskap. Schengensamarbetet har gjort det lättare att resa och därigenom uppleva andra kulturer. Handeln med utsläppsrätter innebär ett effektivare sätt att begränsa koldioxidutsläppen än om länderna skulle agera var för sig.

Vidare har den svenska riksdagen gett makt till EU att stifta lagar inom vissa områden. Cirka 37 procent av de svenska lagarna har sitt ursprung i EU-beslut.