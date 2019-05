Fakta i frågan: Varför är det så svårt att åka tåg genom Europa?

Läs alla artiklar fram till EU-valet.

Prova DN digitalt gratis fram till 27 maj.

EU-valet 2019

Klimatfrågan har ökat intresset för att ta tåget utomlands. En flygresa tur och retur mellan Stockholm och Barcelona släpper ut 1.100 kilo koldioxid per person. Motsvarande tågresa släpper ut 190 kilo koldioxid per person. Klimatvinsten är alltså stor. Siffrorna kan jämföras med 1.000 kilo koldioxid som är det genomsnittliga årliga utsläppet (inklusive från allt annat som boende, klädinköp, matkonsumtion, övrigt resande och så vidare) per person i världen som vi behöver komma ner till år 2050 om målet om högst 1,5 graders global uppvärmning ska nås.

Men flygresan har andra fördelar: kortare restid, färre byten och enklare bokningssystem. En flygbiljett är bara några musklick bort, medan tågresan är betydligt krångligare att boka eller över huvud taget genomföra.

Det finns historiska förklaringar till dagens situation. När de första järnvägarna byggdes på 1800-talet var syftet att länka samman en liten stad med en annan liten stad oftast i form av godstransporter. Till en början drevs järnvägarna i huvudsak privat eller regionalt. Ingen trodde förmodligen att tåg kunde färdas så snabbt och så långt som i dag. Järnvägarna har utvecklats i respektive land med olika signalsystem, spårvidd, strömförsörjning och så vidare. Det finns både tekniska och byråkratiska hinder som försvårar de kontinentala resorna. Vi börjar med signalsystemen:

1. Signalsystem

För att framföra tåg i ett järnvägsnät krävs ett signalsystem så att trafiken kan ledas på ett säkert sätt utan att tågen krockar. Det är en central del av järnvägens infrastruktur. Längs järnvägsspåren ligger sändare som ger information till mottagare i loken om exempelvis högsta tillåtna hastighet och om huruvida det är tillåtet att köra eller inte.

Det finns omkring 30 olika signalsystem i EU och dessa är inte kompatibla med varandra. De flesta länder har sina egna signalsystem. I vissa länder finns det till och med flera olika system.

I Sverige och Norge kallas signalsystemet för Ebicab 700, i Danmark för ZUB 123 och i Tyskland för Indusi respektive LZB.

En lokförare måste vara utbildad och behörig att köra med det aktuella signalsystemet. Dessutom kräver många system att loket har en viss teknisk utrustning.

Lok som kör i både Danmark och Sverige (Öresundstågen, vissa X2000 och en del godstågslok) behöver ha både teknisk utrustning för de båda ländernas signalsystem och dubbelt utbildad personal.

För att ersätta dagens lapptäcke började den europeiska järnvägsbranschen att utveckla ett europeiskt system – ERTMS – i slutet på 1980- och början på 1990-talet. Utvecklingen har tagit lång tid. Mellan 2007 och 2013 satsade EU cirka 1,2 miljarder euro från sin budget på stöd till medlemsländerna för att använda det nya systemet. Målet är att ersätta alla befintliga signalsystem i EU. I Sverige används ERTMS på Botniabanan (i Ångermanland och Västerbotten), Haparandabanan (i Norrbotten) och Västerdalsbanan (i Dalarna). Trafikverket har en budget på cirka 30 miljarder kronor för att helt byta ut nuvarande system till ERTMS för hela Sverige och ersätta olika kringsystem. Men införandet i resten av Sverige och andra EU-länder går mycket trögt. Enligt en rapport från Europeiska revisionsrätten har projektet genomförts endast i begränsad omfattning. Rapporten har den talande rubriken ”Ett gemensamt europeiskt trafikstyrningssystem för järnväg - kommer det politiska beslutet någonsin att bli verklighet?”. Förseningen beror enligt den på att de som förvaltar järnvägsinfrastrukturen (i Sverige motsvarar det Trafikverket) och järnvägsföretagen har varit ovilliga att investera på grund av de kostnader det medför och bristen på egen affärsnytta.

Även trafikledning kan skilja sig åt mellan olika länder.

2. Spårvidden

Avståndet mellan järnvägsskenorna – spårvidden – är ytterligare ett hinder för de kontinentala tågresorna. Avståndet skiljer sig nämligen åt mellan olika länder.

På de flesta håll är spårvidden 143,5 centimeter, så kallat normalspår. I Finland, Ryssland och Baltikum är spåren bredare (152,0 till 152,4 centimeter). Spårvidden är ännu bredare i Spanien, Irland och Portugal (166,8-167,6 centimeter). Höghastighetsjärnvägar över hela världen byggs emellertid med 143,5 centimeters spårvidd vilket möjliggör internationell hopkoppling.

3. Elsystem

Länder använder dessutom olika elsystem. Sverige använder växelström med spänningen 15.000 volt och frekvensen 16,7 hertz. Det är samma som i Norge, Schweiz, Tyskland och Österrike.

I Danmark och flera andra europeiska länder är standarden 25.000 volt och 50 hertz. För att kunna köra mellan Sverige och de andra länderna behöver loken kunna hantera båda spänningarna.

Järnvägarna i Norge och Sverige har samma spårvidd, elsystem och signalsystem. Det är därför inga problem för tåg att rulla över denna gräns. Skyltar, regelverk och signaler ser emellertid helt annorlunda ut. Förarna måste alltså få utbildning för detta.

Vissa järnvägssträckor är fortfarande inte elektrifierade. En sådan är sträckan mellan Ringsted på Själland i Danmark och Lübeck i Tyskland. Detta försvårar tågtrafiken från Sverige till Tyskland. Tågvagnarna behöver då dras av diesellok.

4. Lastprofil

Varje bana är byggd för en viss lastprofil. Det handlar om utrymmet i sid- och höjdled som ett järnvägsfordon har att hålla sig inom för att inte riskera att krocka med något vid sidorna eller ovanför.

Man kan jämföra med de skyltar som brukar sitta vid vanliga vägtunnlar och som anger den maximala bredden:

På det svenska järnvägsnätet är den vanligaste begränsningen 3,4 meter på bredden. I de flesta andra europeiska länder är maxbredden mindre: 3,15 meter. I Storbritannien, med världens äldsta järnvägsnät, är bredden på lastprofilen så liten som 2,74 meter.

SJ:s personvagnar, i såväl natt- som dagtåg, är för breda för järnvägsspåren på kontinenten. Om SJ skulle vilja köra tåg ute i Europa behöver bolaget behöva investera i nya tågvagnar. Det finns i dagsläget begränsat med sådana i både Sverige och andra länder.

5. Byråkratiska hinder

Kontinental tågtrafik innebär en del byråkratiska hinder. Ett sådant är att en operatör måste skicka in en ansökan om att få sitt tåg godkänt i varje land. På Öresundsbron krävs det dessutom godkännande från två länder, både Danmark och Sverige. Även inom ett land kan det ibland vara svårt av kapacitetsskäl att få en ”lucka” godkänd i en tågplan, det vill säga boka en ledig tid i järnvägens eget schema. Svårigheterna blir förstås ännu mycket större om flera länder ska vara med och bestämma och alla tider ska synka. Godstrafiken fungerar väsentligt bättre för kontinentala resor än persontrafiken. Inom EU har det införts så kallade godskorridorer där förfarandet förenklats för långväga transporter.

Ett annat hinder är språkbarriären. Det finns inget standardiserat järnvägsspråk i Europa utan alla länder använder sina egna språk. I de skandinaviska länderna är detta inget större problem. Förare får helt enkelt genomgå lite språkträning och använda sig av en järnvägsordlista. De pratar sina egna språk, men långsamt och tydligt. Alla tal läses siffra för siffra.

6. Bokningskrångel

Inom flyget finns ett gemensamt biljettbokningssystem som flygbolag och resebyråer använder. Något liknande finns inte för tågen.

Det går visserligen att boka resor utomlands, men det är väsentligt krångligare eftersom resenären får vända sig till flera aktörer.

Så varför är det krångligare? Till skillnad från flyget har järnvägen i de flesta länder inte avreglerats i lika hög utsträckning. Sverige är faktiskt unikt med en av Europas mest avreglerade järnvägar. Tågbolagen och politiker har inte prioriterat samarbete över gränserna. Ytterligare en faktor är lågprisflyget som gjort det svårare för tågbolagen att konkurrera på längre avstånd. Efterfrågan på internationella tågresor har således minskat över tid. Fram till 2014 gick det att boka utländska tågresor genom SJ. Tjänsten lades ner på grund av låg efterfrågan och hög driftskostnad. Enligt SJ behövde bolaget ringa i genomsnitt nio telefonsamtal för varje såld utlandsresa.

Biljettsystemen är nationella eller till och med företagsspecifika. Det har inte funnits några ekonomiska incitament för standardiserade gemensamma biljettbokningssystem. Till exempel har SJ i Sverige valt att inte släppa in konkurrenten MTR Express i sin försäljningskanal. I Sverige finns systemet Resrobot för biljettbokning, men den är inte lika känd.

Det pågår ett projekt inom EU för att skapa en gemensam plattform för biljettförsäljning av tågbiljetter, men det ligger sannolikt långt fram i tiden.

Dessutom har många tågoperatörer i Europa inte börjat med digitala biljetter. Fusk med Interrail-kort har även fått flera bolag att kräva att kunden visar kortet personligen för att kunna köpa en platsreservation. Det försvårar möjligheten att boka en resa i förväg.

Många hinder försvårar europeiska tågresor. Foto: Magnus Hallgren

Sammanfattningsvis finns det alltså många hinder som kraftigt försvårar europeiska tågresor. Loken är oftast det största problemet eftersom de måste hantera olika signalsystem, elsystem och så vidare. Vagnar är i allmänhet mer standardiserade, i synnerhet godsvagnar eftersom de brukar gå långa sträckor. Det traditionella sättet att lösa gränsproblemen är att byta lok och personal. Så gör exempelvis Snälltåget som trafikerar sträckan Malmö till Berlin. I Sverige kör svenska lok med svensk personal. I Tyskland kör tyska lok med tysk personal. På liknande sätt löste SJ utlandsresorna förr i tiden. Före 1990-talet gick det nämligen direkttågvagnar från Stockholm och Göteborg till utlandet, bland annat till Hamburg, Berlin, Basel, Bryssel, Paris och Rom. De direkta vagnarna växlades över till lämpliga tågavgångar. De europeiska tågförbindelserna upphörde på grund av lönsamhetsproblem. Resorna tog lång tid och man hade svårt att konkurrera med lågprisflyget.

Tidigare fanns det personal som kunde hantera manuell omrangering (byta vagnar). Dessutom var bangårdarna dimensionerade för detta. Sådan personal och kostnadsmarginal finns inte i dag. Dessutom köps det inte längre särskilt många lok utan utvecklingen i många länder går mot motorvagnar (kombinerat lok och vagn). Då går det inte att byta lok vid gränsen. Moderna tåg utrustas ofta med flera elsystem, flera signalsystem och så vidare, men dessa är mycket dyra att montera in i äldre fordon.