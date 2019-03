Fästingsäsongen har börjat – dags att vaccinera sig

Trots att vintern knappt har släppt sitt grepp så har fästingarna börjat vakna till liv. När det blir varmt kommer de upp ur marken, där de annars ligger i dvala, och sätter sig och väntar på att någon ska komma gående. På en sydsluttning där solen ligger på kan de väckas upp tidigare om det bildas varmare mikroklimat.

– Fästingar har ingen almanacka utan går på temperaturen. Man brukar säga att det ska ligga runt fem plusgrader för att de ska bli aktiva. Om blir för kallt eller för torrt söker de sig ner under marken igen, säger Lars Lundqvist, biolog och expert på fästingar vid Lunds universitet.

I takt med att vi söker oss ut i naturen mer på våren ökar risken för att drabbas av de sjukdomar som en del av fästingarna överför. Den största risken är att få borrelia, TBE, är fortfarande en ganska ovanlig sjukdom men det fästingburna viruset har ökat stadigt under 2000-talet och drabbar runt 300 personer varje år, enligt Folkhälsomyndigheten.

För att få ett fullgott skydd mot den allvarliga sjukdomen måste man vaccinera sig. Det krävs tre doser och det är bra att ta den första sprutan tidigt på året. Vanligtvis börjar TBE-säsongen i april och kan pågå ända till december.

– Om man är känslig och inte vill bli sjuk och vistas mycket i naturen kan finnas anledning att vaccinera sig, säger Lars Lundqvist.

Mot borrelia finns inget vaccin utan där behandlas den smittade med antibiotika.

Fästingar finns i nästan hela Sverige, men fästingar som bär på TBE–viruset är mest förekommande i Stockholms, Södermanlands, Uppsala och Västra Götalands län.

En fästing kan bli flera år gammal, vissa honor kan bli 5-6 år, och överlevnaden beror på hur klimatet har varit flera år tillbaka. En enstaka mild vinter ökar inte antalet fästingar, förklarar Lars Lundqvist.

– Det finns hela tiden ett kapital av fästingar som kan vara aktiva. Antalet är beroende på om de har fått mat och om det har varit lagom omständigheter under lång tid. De som vi uppfattar som mild vinter, när det ligger kring nollan, är den jobbigaste för fästingar för då kan det bilda iskristaller inne i kroppen och det är dödligt för dem.

– Däremot kan de tåla låga temperaturer om det är så under en lång period, och särskilt om det är mycket snö för då är temperaturen jämn under snötäcket och då får de lugnare förhållanden under marken, säger Lars Lundqvist.

Fästingar går på alla djur och kan klara sig i upp till ett år utan att suga blod. Rådjur hjälper till att sprida dem över landet vilket i sin tur ökar risken för att borrelia och TBE sprider sig till nya områden. Att hålla rådjursstammen nere skulle förhindra en del av smittspridningen, anser Lundqvist.

– Rådjuret blir allt fräckare, de kommer närmare människor och finns i villaträdgårdar där de släpper sina fästingar. Då kommer de in i städerna och därför träffar fler människor på fästingar.

Med färre rådjur skulle dessutom fästingar få svårare att föröka sig.

– Fästingen behöver tre mål mat i livet. De äter som larv, som nymf och som vuxen och om det då finns mycket rådjur, som är deras huvudsakliga källa för föda, kan de lägga ägg och föröka sig, säger Lundqvist.

Förutom fästingarna har också myror, humlor och de tidigaste fjärilarna börjat vakna till liv av den stigande temperaturen.