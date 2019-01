Enligt uppgifter till DN har kvinnorna – som är hemmahörande i Sörmland, Blekinge och Östergötland – utnyttjat sina barn i syfte att tjäna pengar.

Kammaråklagare Emelie Källfelt vill dock inte kommentera vilka de tio brottsutsatta barnen är:

– Kvinnorna haft tillgång till de här barnen, det är allt jag kan säga. Hur relationerna ser ut vill jag med hänsyn till förundersökningssekretessen inte gå in på, säger hon.

Barnen har varit mellan förskoleåldern och yngre tonåren när de blivit utnyttjade. Brottsligheten ska ha pågått fram till september 2017.

Utöver de tre kvinnorna är tre män misstänkta i det omfattande barnporrmålet. Tre av dem har suttit häktade sedan i september, och en av kvinnorna omhäktades på fredagen av Stockholms tingsrätt för bland annat grovt sexuellt övergrepp mot barn.

Ytterligare en av männen sitter häktad och övriga tre misstänkta är på fri fot. Av männen är två hemmahörande i Stockholmsområdet och en i södra Sverige.

Samtliga är misstänkta för en rad olika sexualbrott mot barn från kränkande fotografering till grova sexuella övergrepp och våldtäkt. Enligt Emelie Källfelt handlar det i dagsläget om närmare 100 olika brottsmisstankar.

Ingen av dem är dock häktad på den allvarligaste brottsmisstanken. En av de häktade männen har erkänt grovt sexuellt övergrepp mot barn, grovt utnyttjande av barn för sexuell posering samt grovt barnpornografibrott. Kvinnorna förnekar brott. En av dem, en fembarnsmamma, har suttit häktad sedan i september förra året. Enligt DN:s uppgiftslämnare har motivet till de misstänkte brotten varit pengar.

– Det utmärkande med det här fallet är givetvis att det är flera kvinnor som misstänks. Det är de som producerat materialet som männen sedan köpt. Prislapparna för materialet har legat på allt i från en hundralapp till flera tusen kronor, säger Emelie Källfelt.

Kammaråklagare Emelie Källfelt. Foto: Paul Hansen

Enligt henne finns det en internationell trend där man sett att det blir allt vanligare att kvinnor använder barn på det här sättet för att tjäna pengar.

Hon vill dock inte gå in på motiven i det aktuella fallet.

– Vi vet bara att efterfrågan på den här typen av bilder finns i hela världen.

Ärendet började med att svensk polis fick in ett tips redan 2016. Det gick ut på att det hade delats barnpornografiskt material via ett socialt medium. Tipset blev dock liggande en tid. Det var först när polisen började titta på det under 2017 som man insåg att brottsoffren var svenska barn, bosatta i Sverige.

– Då tog ärendet fart, konstaterar Emelie Källfelt som tillsammans med kammaråklagare Annika Wennström leder den omfattande förundersökningen.

Det första tillslaget mot en av de misstänkta ledde till ytterligare tillslag på andra adresser. Åklagaren beskriver det som att det uppstod en ”snöbollseffekt”. Sedan dess har misstankarna ”kommit i sjok”, som hon uttrycker det.

Det senaste tillslaget gjorde så sent som en vecka sedan i Stockholmsområdet, detta efter ett drygt år av utredning.

– Som det ser ut nu kan det tillkomma ytterligare misstänkta, säger Emelie Källfelt.

Kammaråklagaren kan dock ännu inte redogöra för hur mycket pengar de misstänka omsatt, då det ännu inte finns någon klar bild av det i nuläget.

Klart är dock att de bilder som kvinnorna misstänks ha tagit och sålt på barnen har levererats via olika delningstjänster på nätet, men också via sms och mejl. I något fall har det handlat om livesända övergrepp. Det är oklart om bilderna spridits vidare.

– Men med den erfarenhet vi har av den här typen av ärenden vet vi att de snabbt kan delas vidare, säger Emelie Källfelt.

Hon vill inte konkret gå in på vad barnen har utsatts för, men säger att de inte har drabbats av några fysiska skador.

– Bilderna är inte det värsta jag sett i mitt liv som förundersökningsledare, men i flera av fallen handlar det helt klart om grova, sexuella övergrepp. Något av fallen bedömer vi som våldtäkt, fortsätter Emelie Källfelt.

Då förundersökningen fortfarande pågår är hon förtegen om motiv och kopplingar mellan de misstänka. Bilden som polisen hittills har är dock att det finns ”medvetna eller omedvetna kopplingar" mellan de tre kvinnorna. Kvinnorna beskrivs ”utåt sett som vilka som helst”.

I utredningen finns det flera spår av fler beställare av barnpornografi, spår i form av chattar och andra konversationer man hittat i datorer och telefoner.

– Det är dock svårt att leda i bevis vad som är brott eller vad som är uttryckta fantasier i de samtalen, säger Emelie Källfelt.

Fallet kommer enligt henne att väcka flera intressanta rättsliga frågor. Stora delar av materialet består av nakenbilder på barn, där gränsen av vad som anses vara barnpornografiskt inte är självklar.

– Domstolen kommer behöva ta ställning till en rad frågor som rör var gränsen för en olaglig bild går. Är det till exempel okej att fotografera ett naket barn när det inte vet om det?

Även i övrigt är rättsläget intressant. Så sent som i december kom Högsta domstolen, HD, med ett avgörande som kan komma att få bäring på det här fallet eftersom brotten ska ha begåtts innan den 1 juli 2018.

HD slog i domen fast att det enligt den lydelse lagen hade innan dess är det inte brottsligt att förmå målsägare att genomföra sexuella handlingar på sig själva för att filma det och spara filmerna. Kortfattat uttryckt menar HD att för att ett övergrepp ska vara straffbart ska det ha skett i realtid, det vill säga livesänts.

– Det har gjort att vi tvingats fundera över brottrubriceringarna i det här målet, säger Emelie Källfelt.

Förundersökningen fortgår alltjämt, tidigast någon gång under våren räknar åklagarna med att väcka åtal.