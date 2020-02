Fi:s partiledare Gita Nabavi avgår

Trettiosjuåriga partiledaren Gita Nabavi, gick med i Fi 2006 och har varit med i partistyrelsen sen 2011. Hon har arbetat sida vid sida med partiets grundare Gudrun Schyman och valdes till hennes parhäst den 24 februari 2018.

Nabavi kastades rakt in i valrörelsen under vilken Fi kämpade för att komma över riksdagsspärren, trots att partiet tagit blygsam plats i den politiska debatten under den gångna mandatperioden. Den då nytillträdda partiledaren var ändå positiv och menade att FI:s förutsättningar ”aldrig varit så bra som nu”.

– Vi har fler medlemmar, vi har flera lokala grupper och vi får våra valsedlar utlagda i alla vallokaler. Dessutom har vi den gångna mandatperioden arbetat i 13 kommuner, så vi har en parlamentarisk kännedom som vi inte haft tidigare, sa Gita Nabavi då.

Men partiet fick bara knappt 30.000 röster och var nere på 2010 års nivå med drygt 0,4 procent. Jämfört med succévalet 2014 då partiet fick nästan 195.000 röster, eller 3,16 procent, kunde valresultatet knappast ses som en succé.

Men varför gick det så dåligt för ett feministiskt parti i ett riksdagsval bara ett år efter metoo?

– Våra frågor har inte uppmärksammats. Det hänger ihop med att nationalismen och rasismen sprider sig och dominerar det politiska samtalet, det innebär att feminismen har fått stå tillbaka. Nationalismen och feminismen är varandras motpoler, säger Gita Nabavi till DN.

Kan ni ångra er nu i efterhand att ni inte plockade poänger under metoo-rörelsen?

– Jag tror aldrig att man ska utnyttja folkliga rörelser. Som politiker är det oerhört viktigt att lyssna på rörelserna. Annars hamnar man i en situation där man gör sig till talesperson för något, i stället för att ge människorna ett utrymme att ha en egen röst.

Intresset för feminism har förändrats under 2010-talet. I dag talas det i vissa kretsar om en ”borgerlig” eller en konservativ feminism, som står långt ifrån den vänsterfeminism som FI har som politisk ideologi.

Gita Nabavi tycker inte att ordet ”feminism” över huvud taget hör hemma i den konservativa idévärlden.

– Det finns ingenting feministiskt hos de här konservativa feministerna som KD förespråkar. Den politiken bygger på en föreställning om att kvinnor ska leva på mäns villkor för alltid. Och då handlar det om ekonomisk självständighet, det handlar om löner, om arbetstidsförkortning, om individualiserad föräldraförsäkring. Och KD backar på alla de frågorna, säger hon.

Hon vänder sig också emot uttryck som ”genusflum” som kastats en del i debatten.

– Att kalla feminismen för flum eller att kalla effekterna som vårt ojämlika, ojämställda samhälle har på människors liv för flum är att vara helt blind för de strukturer som styr våra liv, säger Gita Nabavi.

Hennes eget engagemang i partiet tar inte slut för att hon lämnar sin post som ordförande, men hon ser fram emot att kunna spendera mer tid med sin familj.

– När barnen är så pass små är det enda som räknas i livet tid och kärlek och att man finns där. Och det är svårt att få till det i uppdraget som partiledare, säger Nabavi.

Hon menar att beslutet bakom hennes avgång hänger ihop med hur samhället ser ut i dag.

– Det här pusslet, att kunna ha utrymme för ideellt arbete utan att ta pengarna ur egen ficka, att kunna ha en arbetstidsförkortning. Nu har jag ju förmånen att dela mitt föräldraskap med en partner som tycker att det är viktigt att vi delar lika. Men det är inte alla som har den förmånen.

Framtiden för Fi finns i kommunerna, tror Nabavi. Hon lyfter fram det röd-grön-rosa samarbetet i Göteborg som ett exempel på där Fi haft möjlighet att påverka politiken.

Tror du att Vänsterpartiet och Feministiskt initiativ kan slås samman i framtiden?

– Det har jag väldigt svårt att se med tanke på att vi har väldigt olika syn på olika politiska frågor. Till exempel fred, säkerhet och nedrustning, och hur vi ser på nationalitet, medborgarskap och öppna gränser. Vi har ju en helt annan klimatpolitik än Vänsterpartiet. Vi är det enda tillväxtkritiska partiet, vi tycker att ekonomi hänger ihop med klimathotet. Så jag tror inte att en sammanslagning skulle vara möjlig, säger Gita Nabavi.

Hennes ersättare kommer att väljas på partiets kongress 2021. Fram till dess kommer Nabavis partiledarkollega Farida al-Abani att fortsätta leda partiet ensam. Al-Abani tog över efter Gudrun Schyman för knappt ett år sen.