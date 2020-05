Fler döda i covid-19 än vad statistiken visar

Den statistik som Folkhälsomyndigheten redovisar vid sina presskonferenser är hur många som har avlidit i bekräftad covid-19. På torsdagen var detta 4.220. Men det kan röra sig om betydligt fler som avlidit till följd av covid-19.

Enligt Folkhälsomyndighetens statistik från den senaste veckorapporten, som sträcker sig från den 23 mars till den 3 maj, har det varit en överdödlighet på 4.046 fall, vilket ska jämföras med att myndigheten under samma period fått in 3.039 dödsfall som säkert har kunnat knytas till covid-19 genom laboratorietest.

Överdödlighet är det antal fler personer som avlidit jämfört med ett förväntat normalvärde för årstiden, som baseras på data över dödsfallen de senaste fem åren. Här används vår- och höstveckor som oftast är influensafria och har normal temperatur, under de senaste fem åren. Skillnaden blir då 1.007 avlidna som alltså inte räknas i Folkhälsomyndighetens statistik över avlidna bekräftade fall.

– Under den perioden fångade vi in 75 procent av alla fall men nu är vi uppe i över 90 procent under de senaste veckorna. Det speglar sannolikt att provtagningen har ökat på till exempel särskilda boenden. Men alla kommer inte att fångas i statistiken eftersom alla inte provtas och alla infektioner inte är kända av sjukvården, säger AnnaSara Carnahan, epidemiolog vid Folkhälsomyndigheten.

Är det rimligt att tro att de flesta av dessa 1.000 dödsfall har orsakats av covid-19?

– Överdödligheten under perioden speglar sannolikt covidpandemin men vi kommer inte att veta säkert förrän i efterhand vad som orsakade dödsfallen. Det är rimligt att tro att de är covidrelaterade, men om det är personer som har avlidit direkt i covid-19 eller som hade smittan men avled av andra orsaker det vet vi inte.

– Även andra effekter av pandemin när det gäller dödsorsaker kommer att synas först i efterhand.

AnnaSara Carnahan säger att det alltid kommer att finnas ett mörkertal. Också under vanliga influensasäsonger avlider människor efter en influensainfektion utan att man vet orsaken.

– En del av de 1.000 kommer att kunna härledas till covid-19. Men hur många det blir vet vi inte, säger AnnaSara Carnahan.

– De flesta länder har någon form av mörkertal i sin statistik.