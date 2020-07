Fler svenskar släpps in i Danmark

När Danmark återigen öppnade sina gränser under lördagen gällde det för de flesta europeiska länderna. Från Sverige var däremot bara personer från Västerbotten välkomna. Länet var då landets enda område som klarade den danska regeringens krav på att ha under 20 nya fall per 100.000 invånare.

Nu kan västerbottningarna få sällskap över gränsen. Från och med torsdagen får även boende i Blekinge och Kronoberg komma in i Danmark, efter att landet omprövat beslutet.

Omprövningar kommer att göras varje torsdag.

Förutom personer i de tre länen får även boende i Halland och Skåne passera gränsen – med villkoret att de kan visa ett negativ corona-test som är högst tre dagar gammalt.