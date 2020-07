Flera regioner: Palliativ vård sattes in för snabbt

Palliativ behandling av covid-19-sjuka äldre har diskuterats livligt.

Flera regioner har i styrdokument uppgett läkemedelsbehandling med morfin som förstahandsval vid palliativ vård vid covid-19, då syrgas inte kunnat ges på äldreboende.

Seniorprofessor Yngve Gustafson i Umeå har påpekat att syrgasbehandling, näringsdropp och blodproppsförebyggande medel hade kunnat ha god effekt vid covid-infektion.

– Att istället rutinmässigt ge äldre med lunginfektion morfin och midazolam, som är andningshämmande, är aktiv dödshjälp, för att inte säga något värre, har han tidigare sagt till DN.

Var femte region uppger nu för Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, att bedömningar om bland annat palliativ vård, vård i livets slutskede ”gjordes lite för snabbt till äldre under början av pandemin”, och att bedömningarna då var ”mer generella än individuella”. Det är från Region Stockholm, Västra Götaland, Kronoberg och Region Örebro som dessa uppgifter kommit in till Ivo under myndighetens nationella tillsyn av äldrevården, enligt underlag som DN får i ett mejl via Ivo:s presstjänst.

– Jag sade det för fyra månader sedan. Jag ser det som ett direkt brott mot läkaretiken. Jag undrar om någon ska få stå till svars för det här. Jag uppskattar att det rör sig om långt över tusen dödsfall i onödan, över hälften i Stockholm, säger Gustafson.

Som en orsak till misslyckandet lyfter han en riktlinje från Socialstyrelsen om att minska antalet fysiska läkarbesök.

– Socialstyrelsens riktlinje gick ut på att läkaren inte behövde undersöka äldre på plats, och det är ju emot all läkaretik.

Hälso- och sjukvårdsdirektören i Västra Götaland Ann Söderström uppger att hon inte känner igen regionens svar om palliativ vård. I regionens skriftliga svar till Ivo uppges dock att det i början av pandemin var svårt att ge en jämlik vård för äldre och att ”alla nog inte fått en individuell bedömning”, men att det har förbättrats med tiden bland annat när det gäller bedömningar av vård i livets slutskede, palliativ vård.

Hälso- och sjukvårdsdirektören i Region Stockholm Björn Eriksson:

– Jag har inte talat med Ivo om detta, men de har ju intervjuat många i regionen. Vi har sagt att alla bedömningar av vårdbehov ska vara individuella och efter behov.

Eriksson säger att han inte har någon kunskap om enskilda kliniska beslut men välkomnar Ivo:s utredning.

Ivo har identifierat allvarliga brister vid 91 av landets äldreboenden och går nu vidare med journalgranskningar.

Regionens riktlinjer har samtidigt slagit fast att äldre så långt det är möjligt skulle vårdas på boendet, och inte föras till sjukhus.

– De som samordnat vården för de äldre har varit medvetna om att det funnits syrgas på geriatriken och akutsjukhusen. Men samtidigt har det varit en tuff situation och det är viktigt att reda ut om alla bedömningar varit korrekta, säger Björn Eriksson.

När DN vill ställa frågor om palliativ vård i materialet som Ivo lämnat ut, uppger myndigheten att det rör sig om ett ”urklipp ur ett arbetsmaterial som inte är kvalitetssäkrat”.

”Därför kan vi inte säga att det bara förekom i dessa regioner”, skriver Marie Åberg, ansvarig för Ivos nationella granskning av äldrevården.

Enligt Ivo utgörs svaren från regionerna av underlag från de intervjuer som myndigheten gjort bland annat med hälso- och sjukvårdsdirektörerna eller motsvarande, liksom de medicinskt ansvariga sjuksköterskorna. Tidigt i pandemin förekom i vissa regioner lokala instruktioner om generella bedömningar av äldre, enligt Ivo.

– Vi får också uppgifter från andra källor – genom klagomål, anmälningar och tips till Ivo, säger Marie Åberg.

Men att det gjordes ”lite för snabba bedömningar, om bland annat palliativ vård”, och att de varit ”generella snarare än individuella”, är både specifikt och allvarligt.

– Ja, det är de signaler som vi har fått. Det är därför vi går vidare med den fördjupade granskningen av journaler, från pandemins utbrott fram till den sista juni. Vi vill se på en tidsaxel om de äldre har fått vård efter sina individuella behov.

De verkar även ha kunnat få en förtida död?

– Det är det som den fördjupade granskningen kommer att ge svar på.