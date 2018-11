Ett lågtryck från Norska havet håller på att svepa in över Sverige just nu. Lågtrycket drar med sig mildare luft, men också en del nederbörd under torsdagsmorgonen. Eftersom temperaturen de senaste dagarna har varit låga går nu SMHI ut med klass 1-varning på flera håll i landet.

– Kylan vi har haft de senaste dagarna har gjort att temperaturerna på marknivå är ganska låga, de ligger på minussidan. När vi får in en del snö och regn så kan det frysa till och det är det vi har lagt ut klass 1-varningar för, både för plötslig ishalka och kraftigt snöfall, säger Henrik Reimer.

Varningar gäller främst stora delar av Götaland och Värmlands län.

– För Värmlands län har vi lagt ut klass 1-varning för snöfall. Där kan det också uppstå plötsligt ishalka, säger Henrik Reimer.

Nederbörden, som väntas dra in från och med natten till torsdagen, består till största delen av snö.

– Vi kan väntas oss cirka fem till tio centimeter snö, men det kommer att efterföljas av regn, säger Henrik Reimer och tillägger:

– I södra Sverige kommer vi få in en del regn under natten till torsdagen.

Men det är inte bara plötslig ishalka och kraftig nederbörd som väntar. Sverige får även ta del av resterna av stormen Diana som slagit till hårt mot de brittiska öarna.

– Det kommer blåsa en del, uppemot hårda byvindar i stora delar av Götaland. Vi har inte lagt ut några varningar där, men det kommer vara en del kraftiga vindar främst längs västkusten, men också i södra Jämtlandsfjällen kommer det att blåsa till rejält, säger Henrik Reimer.

Hur länge kommer det att vara så här?

– Den stora chocken kommer i morgon (torsdag), men det lättar senare på dagen. Vi kan räkna med att vi kommer ha liknande väder resten av veckan.

