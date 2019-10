FN-rapport: Hammarskjölds död troligtvis inte olycka – nya foton visar kulhål

Rapporten lades fram vid FN-högkvarteret i New York sent på måndagen. Den har skrivits av den tidigare chefsdomaren Mohamed Chande Othman från Tanzania. Han har under tre års tid undersökt kraschen som inträffade under Kongokrisen.

Alla 16 ombord på FN-planet, varav nio svenskar, omkom när planet kraschade vid midnatt 17–18 september 1961. Planet, en fyrmotorig DC-6:a, från det svenska flygbolaget Transair hade hyrts av FN och flögs av en svensk besättning.

Planet, som döpts till Albertina, var på väg att landa i Ndola i Nordrhodesia (nuvarande Zambia). Där skulle Dag Hammarskjöld möta ledaren för utbrytarrepubliken Katanga, Moise Tshombe, för att få till stånd en vapenvila i Kongo. Strax före landningen inträffade kraschen. Orsaken har aldrig blivit helt klarlagd och i 58 år varit föremål för spekulationer.

I sin första undersökning för två år sedan kom Othman fram till att ”det är troligt att en extern attack eller ett hot kan ha varit orsaken till kraschen”. Han står fast vid detta i sin nya rapport som tillför nya uppgifter från en rad länder, bland annat ett helt nytt fynd som kommit via Sverige.

Det gäller tidigare okända fotografier. De kommer från efterlevande familjemedlemmar till det nordrhodesiska polisbefälet Michael Cary. Han var en av de första poliserna på haveriplatsen och deltog i utredningen av kraschen.

Fotografierna visar kulhål i olika flygplansdelar, och flera av bilderna har inte förekommit i tidigare haveriutredningar. Fotografierna överlämnades av Carys släktingar till ambassadör Mathias Mossberg som har svenska regeringens uppdrag att bistå Othman med information ur svenska arkiv.

”Enligt en informell forensisk analys som gjorts av den svenska polisen och Nationellt forensiskt centrum, kan hålen vara kulhål från ett finkalibrigt vapen”, skriver Othman.

Fotona visar olika lösa detaljer från flygplanet med påskrifter som ”höger vinge”, del av ”motor nummer 3”. Ett av fotona har den nordrhodesiska polisens stämpel på baksidan.

De svenska experter som 1961 följde haveriutredningen på plats krävde att provskjutning mot flygplansdelar skulle ske. Rhodesierna var motsträviga, men till slut gjordes några prov. Men dateringen på de nu påträffade fotona stämmer inte med när proven skedde.

Othmans mycket tätskrivna rapport på 95 sidor saknar bilder, och Carys foton finns nu i FN:s kassaskåp. Han rekommenderar fortsatt analys av bilderna för att fastställa vilken betydelse de har.

Othman konstaterar att en attack mot Hammarskjölds plan kan ha skett på flera sätt. Han skriver:

”Det kan ha varit tillräckligt att ett annat plan trakasserat SE-BDY (FN-planets svenska registrering) för att orsaka kraschen”. Detta skulle i så fall ha distraherat besättningen så att planet gick i marken.

Ett indicium för att det inte var en vanlig flygkrasch är att Othman konstaterar att flera regeringar försökte påverka haveriutredningarna. Detta gjordes för att utredarna skulle slå fast att det var ”pilotfel” av den svenska Transair-besättningen som orsakat kraschen.

Som DN rapporterat hade utrytarrepubliken Katanga i september 1961 ett tyskt plan av typen Dornier 28, som skulle kunna ha satts in mot Hammarskjölds plan. Othman nämner planet och den tyske piloten Heinrich Schäfer som flög ner Dornier-planet till Kongo. Othman rekommenderar att nya insatser görs för att få fram information om vad Schäfer, en erfaren före detta SS-officer och stridspilot, gjorde i Katanga.

I själva verket fanns det ett tiotal europeiska legosoldater som var stridspiloter i Katanga. Vad de gjorde de aktuella dygnen utreddes aldrig, påpekar Othman. Det fanns också ett stort antal flygfält som kan ha använts av ett attackerande plan. Han påpekar att även Nordrhodesia kan ha haft stridsflygplan i luften kring Ndola den aktuella natten.

En mängd ögonvittnen på marken har berättat att ett annat plan var i närheten av FN-planet, och några att ett mindre plan besköt det. Othman konstaterar att flera av FN:s medlemsländer 1961 fick likartad information, bland annat USA, även om det i sig inte är bevis nog.

Liksom 2017 konstaterar Othman att bevisbördan ligger hos FN:s medlemsstater som har ett ansvar att gå igenom sina arkiv om kraschen.

Flera länder har under 2018 och 2019 bidragit till hans undersökning, men han tvingas konstatera att han inte nått full klarhet. Bland annat Ryssland, Storbritannien, Sydafrika och USA bör enligt Othman ta fram information ur sina arkiv. Othman rekommenderar att undersökningen fortsätter till dess skulden för kraschen klarlagts och lagts fram inför FN:s generalförsamling.

Den nya rapporten lämnades till FN:s generalsekreterare António Guterres redan den 31 juli i år. Den skulle ha presenteras offentligt före den 16 september, inför det årliga minnet av Hammarskjölds död. Men så blev det inte, på grund av ”förseningar i dokument-processen” i FN.

Generalsekreterare Guterres framför nu via sin presschef Stephane Dujarric ”att det står klart att arbetet behöver fortsätta med förnyad skyndsamhet, med målet att fastställa sanningen om den tragiska händelsen”.