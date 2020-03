Folkets hus låter vaccinkritiker föreläsa

Temat är risker med vaccinering och läkemedelsföretagens vinstjakt, tidpunkten slutet av mars, platsen Backa Folkets Hus i Göteborg. Föreläsaren är redaktör på en webbsida som ifrågasätter vaccinationer och i beskrivningen av evenemanget står att hon kommer att ta upp ”en grym verklighet” om vaccin.

Hon är i Sverige mycket ensam om att beskriva vaccin med de orden. När Världshälsoorganisationen, WHO, listade de tio största globala hälsoriskerna under förra året fanns vaccinationsmotstånd med på listan. Enligt WHO ökar mässling i flera länder där sjukdomen tidigare varit nära att utrotas. Vacciner beräknas rädda 2,5 miljoner liv om året. Ytterligare 1,5 miljoner dödsfall skulle kunna förhindras om fler vaccinerades.

– Det är extremt tydligt att nyttan med de vaccin som ingår i det allmänna vaccinationsprogrammet överstiger riskerna, säger Emma Frans, doktor i medicinsk epidemiologi och vetenskapsskribent.

Emma Frans, doktor i medicinsk epidemiologi och forskare vid Karolinska institutet. Foto: Nicklas Thegerström

Emma Frans tycker att det är problematiskt att erbjuda en plattform till organisationer som sprider desinformation.

– Det blir ett sätt att legitimera deras budskap, säger hon.

Ansvarig för bokningarna av lokaler på Folkets Hus i Backa är Peter Andersson. Han ser inget problem med att låta en person som kritiserar vaccinationer föreläsa.

– Vi lever väl i en demokrati eller? Bara för att man får lära sig vissa saker i skolan behöver det ju inte betyda att det stämmer.

Är det ett problem att den som bokar era lokaler är kritisk till vetenskap?

– Kom dit så får du se själv vad det handlar om.

Alla som städar ordentligt och inte överskrider tiden för bokningen är välkomna att hyra lokalen i Backa. Peter Andersson säger att han tidigare har varit i kontakt med den förening som bokat in föreläsningen.

– Jag har varit på deras möten och det är inga konstigheter de håller på med, säger han.

Adam Roth, chef för enheten för vaccinationsprogram på Folkhälsomyndigheten, säger att spridning av felaktig information om vaccin riskerar att leda till att människor väljer att inte vaccinera sig.

– Detta kan i sin tur göra att sjukdomar som vi annars skulle kunna förebygga sprids i samhället, säger han.

DN har nyligen rapporterat om det växande vaccinationsmotståndet i Ukraina. Där insjuknade 55.000 personer i mässling under 2019. I Sverige var antalet fall under samma år färre än 50.

Adam Roth, chef för enheten för vaccinationsprogram på Folkhälsomyndigheten. Foto: Lena Katarina Johansson/Folkhälsomyndigheten

Mässling, difteri, stelkramp och kikhosta är mycket allvarliga sjukdomar, betonar Adam Roth.

– Skyddet är helt väsentligt och räddar liv. Det är lätt att glömma bort i ett land som Sverige, där de flesta inte upplevt de sjukdomar man vaccinerar mot.

Kvinnan som ska hålla den vaccinationskritiska föreläsningen i Göteborg hävdar att medier och myndigheter är påverkade av propaganda från läkemedelsföretagen och därför inte rapporterar om vaccinens biverkningar.

– Man beskriver vaccinen som mänsklighetens räddning och springer därmed industrins ärenden, säger hon till DN.

Innehållet i föreläsningen säger hon att hon baserar på oberoende forskning publicerad på Pubmed, en nätbaserad vetenskaplig databas. Det är upp till läsaren själv att avgöra vad som är objektivt och vad som är styrt av ekonomiska intressen, menar hon.

– Det måste man använda hjärnan för att ta reda på. Man får följa trådarna och gräva lite.

Så fungerar vaccin De flesta vacciner består av sjukdomsframkallande mikroorganismer som har försvagats. Andra vacciner bygger antingen på inaktiva eller helt avdödade smittämnen. Det finns också vacciner som innehåller framrenade delar från bakterier eller virus. Gemensamt är att vacciner har en stimulerande effekt på kroppens immunförsvar. Till följd av detta minns immunförsvaret hur smittämnet ser ut och kan på kort tid producera stora mängder antikroppar vid ett nytt angrepp. Källa: Läkemedelsverket Visa mer

Emma Frans förnekar inte att läkemedelsföretag har ekonomiska intressen, men poängterar att branschen är hårt granskad.

– Läkemedel och vaccins potentiella bieffekter studeras och redovisas kontinuerligt, säger hon.

Folkets Hus och Parker är en del av arbetarrörelsen och består i dag av 520 lokala föreningar. Föreningarna bestämmer själva vem som får hyra deras lokaler, men uppmanas att inte hyra ut till rasistiska eller exkluderande organisationer.

– När det gäller den här vaccinationsföreläsningen så har vi inga rekommendationer. Men det är i mina öron definitivt en föreläsning om ”fake news” och det är allvarligt att någon går ut och föreläser om att vaccin är farligt, säger riksorganisationens vd Calle Nathanson och fortsätter:

– Men att vi skulle säga till våra medlemmar att vi förbjuder det? Nej, vi håller inte på med sånt, det är som att vi skulle förbjuda yttrandefriheten.

Calle Nathanson, vd för Folkets Hus och Parker. Foto: Janerik Henriksson/TT

Samtidigt tycker han att de svar som Peter Andersson på Folkets Hus i Backa ger till DN är ”lite märkliga”.

– Det är viktigt att bemöta den här typen av utsagor och då skulle det vara intressant att ha en diskussion. Det går lätt att bevisa vad som är sant när det gäller vaccinering och det ligger i andan av vad som är Folkets Hus verksamhet – att hålla på med bildning.

