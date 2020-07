Folkhälsomyndigheten ändrar regler kring smittspårning

Föreskrifterna om smittspårning i Smittskyddslagen behöver göras om. Det har Folkhälsomyndigheten konstaterat och därför vill myndigheten upphäva den – trots att det inte finns några nya föreskrifter på plats.

– De är gamla, snåriga och svårtillämpliga. Det är inte bra nu när man ska underlätta för smittspårningen, säger Bitte Bråstad, chefsjurist på Folkhälsomyndigheten.

Föreskrifterna ska enligt planen upphävas redan denna vecka.

– Sedan får vi göra ett omtag och göra det mer modernt. Vi har börjat redan nu, men det kommer att ta några månader. Vi kommer upphäva föreskriften och komma med en vägledning i slutet av veckan, vägledningen kommer att fungera under tiden till de nya föreskrifterna är klara.

Enligt Bitte Bråstad har föreskrifterna ”levt på i lugn och ro” fram tills coronapandemin knackade på dörren.

– Det var först nu när vi började titta på den som vi såg att det här går inte. Den är så detaljstyrd. Smittspårning kommer att pågå i mycket större skala framöver, då måste det vara lätt att följa regler, säger hon.

I föreskrifterna som ska upphävas står det exempelvis utskrivet hur smittspårning ska delegeras och vilka kompetenser som ska krävas för att få utföra den.

– Det är för omständligt. I och med att vi upphäver dem kommer de vanliga reglerna att gälla, att verksamhetsansvarig fördelar arbetet. När man ska hålla på med delegeringar gäller ett byråkratiskt regelverk och det är det vi tänkte ta bort, säger Bitte Bråstad.

Finns det någon risk med att upphäva föreskrifterna?

– Ingen av våra jurister eller experter har invänt mot förslaget. Smittskyddslagen är bra, det finns bra regler, men det gäller att stötta upp under tiden. Vi trodde först att vi skulle kunna få till nya föreskrifter under sommaren, men vi får sätta igång så fort som möjligt i augusti. Vi måste få tag i alla som är berörda som ska lämna synpunkter på ändringarna och det är svårt under semestertider.