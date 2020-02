Folkhälsomyndigheten: Inga bevis för att coronaviruset sprids under inkubationstiden

Enligt en vetenskaplig artikel som bland annat publicerats i den högt renommerade tidskriften New England Journal of medicine, kan det nya coronaviruset vara smittsamt även under inkubationstiden, alltså även när den smittade personen inte ännu uppvisat symptom.

– Den här specifika artikeln är fel. Den grundar sig på felaktiga data, säger Anders Tegnéll, statsepidemiolog på Folkhälsomyndigheten.

När man tittat närmare, säger han, har det visat sig att artikelns indexfall – den som smittade de övriga personerna – faktiskt hade symptom när denne kom i kontakt med andra.

– Vi tycker det är lite anmärkningsvärt att man publicerar en artikel utan att ha kontrollerat det ordentligt. Tidskriften är extremt högt renommerad och därför är vi lite förvånade. Det är förstås mycket tryck nu och det är bra att så mycket information som möjligt kommer ut snabbt, men det får inte gå så snabbt så att man slarvar.

https://twitter.com/Folkhalsomynd/status/1223587292759101441?s=20

I själva verket finns det inget vetenskapligt bevis för att det nya coronaviruset smittar under inkubationstiden. Det är därför Folkmyndigheten står fast vid sin bedömning, säger Anders Tegnéll.

– Den artikeln har skickat signaler om att det sker väldigt mycket smittsamhet innan man blir sjuk. Men om man tittar på de andra stora coronavirusinfektionerna, sars och mers, så smittar man inte alls innan man blir sjuk. Och virus brukar uppföra sig ungefär likadant, säger han och fortsätter.

– Om man tittar på luftvägsinfektioner brett så finns det vissa som smittar till viss del även innan man blir sjuk, men då rör det sig om en väldigt begränsad period på max ett dygn. Det är då väldigt mycket kopplat till att man hostar och nyser och sprider ut viruspartiklar. Men det gör man ju inte när man inte är sjuk. Därför är det så viktigt att man i en sån här situation använder kunskap och erfarenhet från andra områden.

Det första bekräftade fallet av de nya coronaviruset i Sverige hålls isolerad på Ryhovs sjukhus i Jönköping. Att kvinnan skulle ha smittat de människor hon kommit i kontakt med under sin resa hem är inte alls troligt, även i ett scenario då hon faktiskt varit smittsam under inkubationstiden.

– Det får inga effekter om det visar sig att det är en viss smittsamhet precis innan eller i samband med att man insjuknar, det gick så många dagar mellan det att hon träffat andra människor och att hon uppvisat symtom, säger Anders Tegnéll.

Om de svenskar som just nu evakueras från Kina ger Anders Tegnéll lugnande besked.

– Det här är inte hemtransport av sjuka människor från det området utan av friska svenskar.

De ska enligt honom tas hem via ett specialplan från Kina, och sedan ett till från Frankrike.

– Men det är inte för att de behöver isolerats utan bara för att göra transporten så smidig som möjligt, säger Anders Tegnéll.