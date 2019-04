Fördubblad restid med tåg mellan Stockholm och Göteborg

Mellan den 30 maj och 2 juni, under Kristi himmelsfärd, genomför Trafikverket järnvägsarbeten genom Hallsberg. Det innebär att samtlig tågtrafik kommer att vara avstängd och påverka flera järnvägssträckor. Främst berör det resenärer på sträckorna Stockholm – Katrineholm – Göteborg, Stockholm – Karlstad – Oslo, samt Stockholm – Västerås – Örebro – Göteborg. Vissa tåg kommer att ställas in, andra ledas om via alternativa järnvägssträckor och några ersättas med buss.

SJ:s snabbtåg, som trafikerar sträckan mellan Stockholm och Göteborg via Katrineholm, kommer att ledas om via Linköping för vidare färd söderut. Det innebär att dessa tåg får fördubblad restid, från dagens cirka tre timmar till omkring sex timmar.

På SJ anser man att informationen om den ökade restiden på de olika sträckorna som ges när biljetten bokas har varit tillräcklig.

– Alla som har biljetter på de här sträckorna har fått rätt information i samband med bokningen. Vi kommer också att göra utrop i de här tågen en vecka innan så att resenärerna är medvetna om vad som sker, säger Anders Edgren, presskontakt på SJ.

Eftersom många pendlare inte kan boka platsbiljett måste de söka information på andra håll, exempelvis via tågbolaget eller Trafikverkets hemsida.

Arbetet som ska göras i Hallsberg består i huvudsak av spår- och växelarbeten samt signal- och kontaktledningsarbeten. Detta görs med anledning av att det så kallade Godsstråket mellan Hallsberg och Degerön ska byggas ut till dubbelspår.

– Vi ska bland annat lyfta över trafiken från ett spår till ett nytt, vilket vi gör för att få plats med det nya Godsstråket, säger Linda Lingdell, projektledare på Trafikverket.

