Förseningar i tågtrafiken både till och från Stockholm C efter elfel

Det är just nu stora störningar i trafiken mellan Stockholm C och Stockholm Södra på grund av ett fel i en kontaktledning.

Trafikverkets prognos är att felet ska vara åtgärdat klockan 19.30. Tills dess kan inga tåg köra på banan, vilket påverkar all trafik söderut från Stockholm C, och de tåg som är på väg in mot Stockholm C.

– Alla tåg förutom pendeltåget påverkas, både fjärr- och regionaltåg. Inga tåg kan gå eller komma in söderifrån, säger Josefine Gröndahl, presskommunikatör på Trafikverket.

De resenärer som är på väg in mot Stockholm får gå av vid Stockholm södra eller Flemingsberg och sedan ta sig vidare till Stockholm C på annat sätt än med fjärrtåg.

SJ räknar med förseningar resten av kvällen.

– Det är inställda tåg eller omledda tåg fram till att felet är åtgärdat. Fram till klockan 18 var tio tåg inställda från Stockholm, men det ökar på hela tiden, Camilla Johansson, på SJ:s presstjänst.

Sträckorna som berörs är Stockholm-Malmö, Stockholm-Göteborg, Stockholm-Linköping, Stockholm-Eskilstuna, Stockholm-Hallsberg, och Stockholm-Karlstad/Oslo, enligt SJ.