Förskolebarn hittade granat – sprängmedel ligger kvar på skjutfält

På tisdagen spärrades en förskola i Kristianstad av efter att ett barn hade tagit med sig en skarpladdad granat dit för att visa sina kompisar. Barnet hade hittat granaten på Rinkaby skjutfält tidigare under sommaren och förvarat den hemma.

Skjutfältet ligger strax söder om Kristianstad och gränsar ut mot havet. När det inte används vid övningar av Försvarsmakten är det öppet för allmänheten, bland annat går det en populär vandringsled genom området.

För att öka säkerheten söker Försvarsmakten igenom övningsområden efter odetonerad ammunition en gång per år, men det kan ändå gömma sig farligt materiel under markytan.

– Det är över 20 år sedan Försvarsmakten sköt med granater av den typen som hittades nu och beroende på hur marken rör sig kan granaten ha kommit upp till ytan, säger Marcus Nilsson.

Den ammunition som används vid skjutövningar i dag är betydligt säkrare än för 20 år sedan, enligt Marcus Nilsson. Det är så kallad barlastgranater som är en betongklump som skjuts iväg. Längre tillbaka i tiden användes ammunition som sprängdes när den träffade målet.

– Från vår sida räknar vi barlastgranater som skarpladdade och därför söker vi av området för att leta efter små metalldelar som kan ha lossnat. Problemet är att det ligger kvar gammalt sprängmedel och det är svårt för oss att veta var det finns. Men det är väldigt ovanligt.

Vid övningar spärrar Försvarsmakten av skjutfälten med vägbommar och flaggar rött. Dessutom finns varningsskyltar om att det kan vara förenat med livsfara att passera under övning och att man ska iaktta försiktighet när det är tillåtet att vistas där. Ändå är det inte ovanligt att människor tar sig in under övningar, säger Marcus Nilsson.

– Man kommer inte in på skjutfälten utan att gå förbi varningsskyltar. Det är svårt att inte se dem och säga att man inte visste om att det inte fanns en risk.

Enligt Marcus Nilsson är allmänhetens kunskap om vad som gäller för skjutfält generellt väldigt låg, därför har Försvarsmakten haft informationskampanjer de senaste åren för att öka medvetenheten om riskerna.

Att helt spärra av fälten för allmänheten – och barn – för att undvika risken att trampa på eller hitta exempelvis en odetonerad granat eller liknande tror inte Marcus Nilsson är möjligt.

– Tittar vi på var våra övningsfält ligger i Skåne är det längs kusterna och det är oerhört populära sträckor. Så det blir nog en känslig politisk fråga om vi ska stänga fälten som är fantastiska naturområdena för allmänheten, säger han.

Om man hittar ett okänt föremål på ett skjutfält ska man inte röra det utan kontakta polisen.