Försvarsmakten bekräftar: ”Misstag har begåtts”

Försvarsmakten bekräftar att mannen ljugit om sin bakgrund, saknar den officersutbildning som krävs för flera av tjänsterna och att han genom åren därmed har fått uppdrag och tillgång till hemliga uppgifter som han inte borde ha haft.

– Jag tycker att det är väldigt beklagligt att det här har skett. Det borde inte ha fått gå till på det här viset, säger överstelöjtnant Carl-Axel Blomdahl, chef för ledningsstabens samordningssektion vid Försvarsmaktens högkvarter och den som leder utredningen.

Har Försvarsmakten blivit lurade?

– Det vågar jag nog påstå att vi har blivit.

– Det är allvarligt att vi har haft en medarbetare i Försvarsmakten som i grund och botten måste bedömas inte vara sanningsenlig och riktigt pålitlig.

Kan hemliga uppgifter ha röjts?

– Jag vill inte kommentera det.

Han säger att han inte kan svara på varför Försvarsmakten misslyckats med att avslöja mannen.

– Det finns ingen granskning som är hundraprocentigt heltäckande. Och någonstans i den här kedjan så har det brustit med att kolla upp bakgrund, referenser, betyg, intyg och annat.

Så sent som i somras blev han handplockad för att vara stabschef för Mali.

– Jag är väl medveten om det. Där begicks det misstag.

Carl-Axel Blomdahl, överstelöjtnant som leder utredningen vid Högkvarteret. Foto: Mickan Palmqvist

Du var själv med och byggde upp den svenska närvaron i Mali. Hur ser du på att en falsk officer skulle skickas dit som stabschef?

– Jag tycker att det är mycket olyckligt det som har skett då. Nu har vi ju tågordningen att vi bara ska anställa folk vid de här förbanden som är riktiga officerare. Det är fel som har begåtts.

I det här fallet verkar det som att ingen någonsin har kontrollerat hans uppgifter om att han har en officersexamen. Det handlar inte om något enskilt fall utan om en karriär som är nästan 20 år lång.

– Ja och det är mycket beklagligt. Men jag kan inte gå in och recensera hur enskilda kolleger och kamrater har burit sig åt när man har rekryterat. Och vi får hålla isär det som hände då i slutet på 90-talet, början på 00-talet och hur vi i Försvarsmakten arbetar i dag, säger Carl-Axel Blomdahl.

Vad säger det här om vilken kontroll som Försvarsmakten egentligen har över de som arbetar som officerare?

– Vi tycker att vi har en bra metod för att göra säkerhetsprövning av de individer som vi anställer i Försvarsmakten. Ingen metod är hundraprocentig och jag kan bara konstatera att vi har brustit i det här fallet.

Kan det finnas andra falska officerare inom Försvarsmakten?

– Det vill jag inte uttala mig om då, men jag hyser stor tilltro till det system som vi har idag.

Mannen har utgett sig för att vara reservofficer, trots att han alltså saknar en officersexamen. En sådan examen är ett krav för att kunna ha flera av de jobb som personen haft. För att ens kunna påbörja officersutbildningen hade det dessutom krävts en gymnasieexamen, vilket mannen också saknade.

Utöver personer med officersexamen kan Försvarsmakten anställa reservofficerare utifrån deras civilt erhållna kunskaper, så kallad särskild kompetens. Exempel på sådana färdigheter är läkare och sjuksköterskor. Den aktuella personen uppfyller inte dessa kriterier.

Carl-Axel Blomdahl säger dock att mannen fått goda vitsord från sin tjänstgöring.

För att bli befordrad som officer till högre grader krävs ett formellt beslut av Försvarsmakten. Några sådana beslut finns inte.

– Här inträffar något som inte riktigt går att förklara. Det finns alltså inga papper någonstans som kan bekräfta att mannen har blivit befordrad vare sig till löjtnant eller till kapten. Han är bara kapten helt plötsligt.

Han har också jobbat vid Must. Vad känner du till kring de arbetsuppgifterna?

– Jag vill inte kommentera de exakta arbetsuppgifterna som han har haft vid Must. Jag kan bara bekräfta att han har haft en anställning vid Must under en viss tid under den här perioden.

Är något av det som inträffat här olagligt?

– Det vågar jag inte svara på eftersom jag inte är jurist.

Hur går ni vidare?

– Det vi gör nu är ju att vi avslutar kontakten med honom allt eftersom. Nu väntar vi på att den nuvarande anställningen ska upphöra. Därefter avser vi inte att ha honom anställd hos oss längre.

Här är en person som i nästan 20 år har farit med falska uppgifter, utgett sig för att vara officer när han egentligen inte har den examen. Men ni låter honom sitta kvar med lön?

– Vi kan inte göra någonting annat. Det är en annan lagstiftning som styr de här sakerna. Man kan tycka att det är jättekonstigt och jag tycker själv att det är väldigt olyckligt men det är så det är.