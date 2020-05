Från icke-fråga till säkerhetsskandal – historien om den falske officeren

Den falske officer som DN avslöjat erkänner brott och har nu fått sin dom.

Försvarets internutredning visar att mannen så sent som 2017 arbetade för säkerhetstjänsten Must. Nu säger två officerare att de slog larm i Afghanistan, under början av 2010-talet.

Allt började med ett anonymt tips. Här är berättelsen bakom avslöjandet om den falske officeren.