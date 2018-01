Fyra personer i familj hittade döda i villa

Polisen larmades till platsen vid 15.30-tiden på tisdagseftermiddagen, då en person inte kommit till sin arbetsplats som avtalat.

– När patrullen kom till platsen var villan låst så de två poliserna fick ta sig in. När de kom in påträffades fyra avlidna personer. Vi hanterar i nuläget det inträffade som något som hänt inom familjen, säger Stephan Söderholm, pressinformatör på ledningscentralen i region syd.

De avlidna är två vuxna och två barn. Polisen har spärrat av villan och området runt omkring och har fortfarande mycket personal på plats. Den tekniska undersökningen kommer att ta lång tid, enligt Stephan Söderholm.

– Det som har hänt har hänt inne i huset, säger Stephan Söderholm.

Polisens tekniker på plats. Foto: Anders Hansson

Polisen letar inte efter någon gärningsman på annan plats och vill i nuläget inte kommentera eventuella brottsmisstankar i ärendet.

– Det handlar om att det finns ett enormt stort sorgearbete för de familjemedlemmar som finns kvar, säger Ewa-Gun Westford, presstalesperson vid Skånepolisen till TT.

De poliser som gick in i villan har erbjudits samtalshjälp.

Ordföranden i Lomma kommunstyrelse, Anders Berngarn, fick beskedet när han kom hem på tisdagskvällen:

– Vi är ett litet och skyddat samhälle och i Bjärred känner de flesta varandra, det som har hänt är fruktansvärt, säger Anders Berngarn till DN.

Socialförvaltningen i Lomma träffades under kvällen och extra personal har kallats in. Under onsdagen kommer kommunstyrelsens arbetsutskott att mötas för att informeras om det som hänt. Under tisdagen informerades också de skolor där de två barnen går om händelsen.

DN rapporterade på plats under kvällen: