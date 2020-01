Göteborgs kommun anmäler sitt eget boende för smuts och misskötsel

Det finns 129 platser på Bergsjöhöjd, men bara 100 har varit belagda under hösten. Det är under den tiden rapporterna trillat in om framför allt bristande hygien och städning.

Fyra lägenheter var så smutsiga att de betraktas som sanitär olägenhet. Två brukare har inte duschat på lång tid. En brukare har inte fått någon omsorgsplan och har till följd av det misskött sin hygien, blivit passiv och isolerad.

Rapporterna kommer från anställda på Bergsjöhöjd och nu har den samlade bilden lett till en lex Sarah anmälan från Social resursförvaltning till IVO – inspektionen för vård och omsorg.

– Vi har startat en egen utredning av vad som gått snett, men vi väntar inte på den utan det här är så allvarligt att vi redan nu anmält det till IVO, säger Anna Holmqvist som är verksamhetschef för socialtjänstens boenden i Göteborg.

Kommunen har också tillsatt nya chefer för verksamheten och kommer att ha högre närvaro på boendet för att skärpa rutinerna där. Hur illa de enskilda individerna drabbats av missförhållandena vill Anna Holmqvist inte uttala sig om ännu.

– Jag vill avvakta utredningen, men det har helt klart gått över gränsen, säger hon till DN.

