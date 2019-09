Greta Thunberg får årets Right Livelihood-pris

Prisregnet fortsätter för Sveriges i dag mest kända person 16-åriga Greta Thunberg. Right Livelihood-priset är bara en i raden av priser och utmärkelser som klimataktivisten föräras med sedan förra hösten då hon inledde sin skolstrejk för klimatet. Dessutom har hon prytt omslagen på en rad internationella tidskrifter och är också nominerad till det kanske finaste priset av alla - Nobels fredspris 2019.

Nu kan hon alltså lägga ytterligare ett prestigefullt pris till samlingarna.

Prisutdelningen av Right Livelihood-priset sker på Cirkus i Stockholm den 4 december och nytt för i år är att allmänheten för första gången bjuds in att delta. Under galan medverkar bland andra Edward Snowden, som fick Right Livelihood-priset 2014, på länk från Moskva, och artisten José González.

Förutom Greta Thunberg är årets pristagare Aminatou Haidar en icke-våldsaktivist och människorättsförsvarare från Västsahara, Guo Jianmei, advokat som slåss för kvinnors rättigheter i Kina och Davi Kopenawa, ledare för Yanomami-folket i Brasilien.

Enligt Right Livelihood stiftelsen har alla fyra på olika sätt inspirerat och skapat hopp om förändring för en bättre framtid om klimatförändringar och växande främlingsfientlighet genom att sprida sina lösningar till såväl makthavare som en bred allmänhet.

”I samband med vårt 40-års jubileum hedrar vi fyra praktiska visionärer vars ledarskap har gett miljoner människor möjlighet att försvara sina oförstörbara rättigheter och sträva efter en bebolig framtid för alla på jorden.”, säger Ole von Uexkull, chef på Right Livelihood-stiftelsen i ett pressmeddelande.

I motiveringen för priset till Greta Thunberg står att ”hon är den kraftfulla rösten från en ung generation som måste bära konsekvenserna av dagens politiska misslyckande med att stoppa klimatförändringarna. Hennes beslut att inte acceptera den hotande klimatkatastrofen har inspirerat miljoner jämnåriga att också höja sina röster och kräva omedelbara klimatåtgärder.”

Fakta. Right Livelihood-priset Right Livelihood-priset grundades 1980 och är även känt som det ”Alternativa Nobelpriset”. Pristagarna utses av en internationell jury, som består av framstående experter från olika delar av världen, och ges till personer som hedrar och stöttar modiga människor som på ett visionärt och föredömligt sätt arbetar för att lösa globala problem. Totalt har 174 pristagare från 70 länder hedrats under åren, däribland Edward Snowden, Astrid Lindgren och Denis Mukwege. Prissumman är 3 miljoner kronor per år, och delas av pristagarna. Visa mer