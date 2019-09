Greta Thunberg: Jag har ingen önskan om att träffa president Trump

– Jag har ingen önskan om att träffa president Trump, säger Greta Thunberg. Jag känner inget behov av det. Det jag försöker göra nu är att skapa allmänbildning och informera människor om vad som händer och jag ser inte vad ett möte med Donald Trump skulle göra rent konkret.

I USA finns det en grupp republikanska politiker och opinionsbildare som tycks ha den intellektuella förmågan att ta till sig vetenskaplig information om klimatkrisen men som väljer att inte göra det. Hur bör man hantera dem?

– Personligen ignorerar jag dem. För jag vill inte normalisera vad de står för. Jag kommer inte att ödsla tid på folk som inte förstår eller accepterar forskningen.

Du har träffat Barack Obama. Hur förbereder du dig när du träffar världspolitiker?

– Jag förbereder mig inte. Jag träffade honom nyss – för mindre än en timme sedan. Man kan tro att det är stor grej, och det är klart att han är en viktig person som har väldigt mycket att säga till om, men det jag tänker inte så mycket på det. Faktiskt tänkte jag i går kväll: jag borde vara mer taggad eller förbereda mig mer än vad jag gör. Jag tänkte att det var konstigt att jag inte reagerar mer. Men jag ser inte de här personerna som viktiga människor – det är bara vanliga människor, så jag förbereder mig inte, jag går bara in och säger det jag ska säga.

Vad pratade du och Obama om?

– Vi delade erfarenheter, kunskap och idéer. Det var bra för vi har så olika perspektiv: jag är aktivist och han är president. Men det var väldigt intressant att få höra hur det är att vara så högt uppsatt och jobba från insidan.

I vilken riktning ska du ta din rörelse nu – djupare in i forskning eller mot sakpolitik?

– Jag försöker medvetet hålla mig undan från politik så mycket som möjligt och bara kommunicera vad forskningen säger. Det är ett medvetet val att vi inte lämnar några sakpolitiska förslag. Vi anser att det inte är upp till oss barn. Vi är outbildade. Ni ska lyssna på dem som faktiskt har bildning. Det är vad jag kommer fortsätta att göra under överskådlig framtid.

Samtidigt är du lite mer än ett outbildat barn. Du ägnar dig åt detta på heltid. Kliar det i fingrarna när du träffar världsledare att komma med politiska förslag?

– Det är klart man vill ge sig in i debatter och debattera, för att kunna göra skillnad. Men jag ska akta mig från att börja debattera, för då signalerar man att detta är något man kan debattera, när forskningen är klar. Och så fort man börjar prata om enskilda politiska lösningar brukar alla oftast snöa in på dem och då brukar man inte se helheten, vilket vi saknar just nu.

Skribenten Ola Wong argumenterade i en artikel våras för att klimataktivister måste sluta vara så upptagna med USA och istället koncentrera sig på Kina, där en tredjedel av alla utsläpp kommer ifrån, enligt honom. Varför har du valt att tillbringa tid här i USA? Kommer du att fortsätta korståget till Kina?

– Jag har valt att åka hit till USA eftersom jag fick en inbjudan hit. Om jag fick en inbjudan till Kina skulle jag åtminstone försöka åka dit. Men det känns som ett argument som används för att vi inte ska försöka göra mer än vad vi gör. Och i stället för att fokusera på att vi inte kan påverka Kina borde vi koncentrera oss på det som vi faktiskt kan göra: Kina tillverkar många av de saker som vi köper – så ett sätt att påverka Kina är att sluta köpa onödiga saker därifrån.

Inför fredagens strejker har rektorer och chefer uppmuntrat anställda och elever att strejka. Finns det någon risk med att din strejkrörelse blir en del av systemet som ni vänder er emot? Kan ni kramas ihjäl?

– Ja, det kanske det finns. Grejen är ju att skapa uppmärksamhet. Och protestera mot samhället i sin nuvarande form. Vi strejkar inte mot skolor eller arbetsplatser. Utan mot samhället som det ser ut nu. Och det finns säkert de som hävdar att det förminskar oss, och vårt syfte, att det inte blir lika kraftfullt, men allt som bidrar är bra. Jag bryr mig ärligt talat inte om det.

I takt med att du får ökad makt får du också kritik. Finns det kritik som du lärt dig av eller fört dig i en ny riktning?

– Ehm, nä. Haha. Det är alltid samma argument. ”Hon är bara ett barn, vi ska inte lyssna på barn” och sedan är jag plötsligt en vuxen som måste tåla kritik. ”Hon används som en frontfigur för eliten, hon försöker tjäna pengar”. Det är väldigt roligt för det verkar så desperat.

– Jag får väldigt mycket kritik för att jag säger att jag vill att de ska få panik, och att panik inte löser någonting. Men med panik menar jag inte att folk ska få panik bokstavligen talat utan att man ska gå ur sin bekvämlighetszon och inse problemet. För om ens hus brinner och man vill släcka elden kräver det en liten nivå av panik för att man ska inse att det är på allvar.

Vissa äldre klimatengagerade intellektuella och författare säger att det är för sent för att ställa om. Vad tänker du om det slags undergångstoner?

– Jag förstår inte varför man säger något sådant, det är självklart inte sant. Varenda liten nivå av uppvärmning spelar roll. Oavsett hur dålig situationen är måste vi fortsätta förhindra den från att bli värre. Det finns inte ett datum där allt är förlorat. Vi kan alltid göra mer. Vi kan vända skutan. Det visar den samlade forskningen.