”Högre!”, ropar demonstranterna längst bak på Parliament square i London.

En av funktionärerna bär högtalaren på sin vänstra axel. Det är inget vidare tryck i den men den har fungerat hittills. Arrangörernas egna inledningstalare har vrålat ut sin ilska över de uteblivna politiska förändringarna, de ökande utsläppen, den ohållbara situationen.

Men nu har mikrofonen gått över till en av dagens huvudtalare, femtonåriga Greta Thunberg. Och Greta skriker inte.

Det blir en pragmatisk lösning. Greta Thunberg blir ombedd att tala i korta meningar och ta pauser emellan. Det hundratal demonstranter som står närmast högtalaren upprepar varje mening – i kör. Tillsammans håller de hela talet.

– I have Asperger's syndrome, and to me, almost everything is black or white, säger Greta Thunberg i vanlig samtalston.

– I HAVE ASPERGER’S SYNDROME, AND TO ME, ALMOST EVERYTHING IS BLACK OR WHITE, skanderar folkmassan så att de längre bak ska höra.

Greta Thunberg förbereder sig på hotellrummet i London inför talet. Foto: Roger Turesson

Det är ett tusental personer på plats den här sista dagen i oktober 2018. Färre än de 10.000 som hörde henne tala i Helsingfors knappt två veckor tidigare. Fler än det femtiotal som varje fredag sluter upp bredvid henne utanför Sveriges riksdag, när hon skolstrejkar för klimatet.

Greta Thunberg pratar bra engelska, har lätt för uttalet.

– Jag tror på många sätt att det är vi autistiska som är de normala och alla de andra som är ganska konstiga. De säger om och om igen att klimatförändringarna är ett existentiellt hot och den viktigaste frågan av alla. Ändå fortsätter de bara som förut.

Parlamentsledamoten Clive Lewis (Labour ) lyssnar på Greta Thunbergs tal och ber därefter att få ta en bild tillsammans med henne. Foto: Roger Turesson

Talkören repeterar. Ett folkhav av vuxna människor med beundran i blicken tar i från tårna för att sprida barnets budskap.

– Om utsläppen måste upphöra, måste vi upphöra med utsläppen. För mig är det svart eller vitt. Det finns inga gråzoner när det kommer till överlevnad. Antingen fortsätter vi som civilisation – eller så gör vi det inte. We have to change.

***

Knappt två veckor före besöket i London träffar jag Greta Thunberg för första gången. Jag har läst om henne, sett henne på tv och hört henne på radio. Men aldrig mött hennes blick.

Det är fredag, vi är på hennes vanliga strejkplats, Mynttorget utanför Sveriges riksdag. Där väckte hon uppmärksamhet första gången i augusti i år när hon inledde sin tre veckor långa skolstrejk för klimatet, den avslutades i samband med riksdagsvalet. Sedan dess sitter hon här varje fredag mellan klockan åtta och tre. Hon gör det i stället för att gå till skolan och tänker fortsätta tills Sverige uppfyller sin del i Parisavtalet, det som slöts på FN:s klimatmöte 2015.

Den del av Mynttorget i Stockholm som kallas för Tage Erlanders plats är Greta Thunbergs fredagstillhåll. Foto: Roger Turesson

Nu är det 2018, i dagarna inleds ett nytt klimatmöte i polska Katowice. Och femtonåriga Greta Thunberg ska dit.

Under hösten har hon blivit en ikon för klimataktivister i hela världen, hennes beslutsamhet har smittat av sig. I allt fler städer sätter sig vuxna och barn utanför sina stadshus och parlament med en förhoppning om förändring. Och en skylt med en bild på en femtonårig flicka i flätor.

Enligt uppgifter från organisationen ”Klimataktion” har skolstrejker genomförts i sjutton länder under Greta Thunbergs paroll ” Fridays for future”. I många länder strejkas det på flera platser – i Australien har Greta inspirerat till en stor nationell rörelse. Tidigare i veckan gick landets premiärminister ut och kritiserade strejkerna. Politikerna bryr sig om klimatfrågorna, menade han. ”Men jag ska berätta vad vi också bryr oss om: barn ska gå i skolan.”

I Australien har en stor nationell rörelse startat, direkt inspirerad av den svenska femtonåringens strejk. Här deltar Greta i ett Skypemöte med flera av aktivisterna. Foto: Roger Turesson

Inför FN:s klimatmöte planerades ett åttiotal strejker runt om i Sverige, uppemot trettio strejker på olika platser i Australien och ett femtiotal i övriga världen.

Situationer som andra anser stressande, tycker jag inte alls är stressande. Jag kan hålla mig lugn väldigt lätt

Internationella journalister har intervjuat henne, bland dem Masha Gessen på The New Yorker. Hon har synts i brittiska The Guardian och Sky News, otaliga europeiska tidningar, liksom australiensiska. I början av september rapporterade den taiwanesiska tidningen Storm om hennes strejk.

Hon har synts i sociala medieflödet hos internationella dignitärer, bland dem skådespelaren och Kaliforniens tidigare guvernör Arnold Schwarzenegger som har bjudit in henne till sitt eget klimatmöte i Wien. Och författaren och aktivisten Naomi Klein som på Twitter skriver: ”Jag bara avgudar den här människan.”

När vi träffas första gången är det dagen före talet i Helsingfors, det hon ska hålla inför 10.000 personer. Och jag frågar när hon höll tal för första gången i livet.

– Det beror på hur man definierar tal, svarar hon.

Hur definierar du tal?

– Jag vet inte. Alltså klimattal, att man pratar om klimatet. Menar du det?

När var första gången du höll ett tal inför många, som i Helsingfors nu?

– Det var några veckor sedan.

Vilket sammanhang var det då?

– Det var, tror jag, på klimatmarschen i Sverige. People’s climate march.

Mellan klockan 8 och 15 sitter Greta på Mynttorget, ofta i sällskap av andra som kommer för att stötta hennes sak. Människor passerar, tittar. Många stannar till för att säga att de gillar det Greta gör, det är inte ovanligt att de ber att få ta en selfie med henne. Foto: Roger Turesson

Gillar du det, att hålla tal?

– Jag vet inte. Det är roligt att ha något att säga. Att man får ut någonting.

Men att stå framför folk, roar det dig?

– Jag blir inte nervös av sånt. Jag har inget emot det.

Många skulle vara nervösa. Vad har du som inte andra har?

– Jag vet inte. Situationer som andra anser stressande, tycker jag inte alls är stressande. Jag kan hålla mig lugn väldigt lätt.

Under hösten har fotograf Roger Turesson och jag följt Greta Thunberg. Sett henne tala inför stora folkmassor, suttit bak i elbilen, varit med i skolan och när hon har tagit emot pris. Följt hur hennes engagemang har smittat människor runt om i Sverige, över hela världen.

Greta Thunberg rullar ut sitt liggunderlag på den plats hon skolstejkar för klimatet. Just denna dag är den 14:e fredagen som hon suttit på Mynttorget nära riksdagshuset. Foto: Roger Turesson

Och, vi har sett henne sitta. Varje fredag sedan mitten av oktober: ett utrullat liggunderlag. En ryggsäck slarvigt slängd på kullerstenarna. Vantar och mössa.

Med oss har en fråga varit ständigt närvarande:

Vad är det som gör att en femtonårig flicka lyckas nå människor med ett budskap som så många före henne har predikat utan framgång?

Att folk lyssnar när Greta Thunberg säger: ”Vår tids ödesfråga måste lösas. Nu.”

***

Det var fredag när läkaren på barn- och ungdomspsykiatriska mottagningen sa till Greta Thunbergs föräldrar att deras dotter snart skulle behöva läggas in på sjukhus på grund av undernäring. Hon hade knappt ätit någonting alls på två månader, klarade inte av att gå till skolan. Pratade inte med någon utanför den närmaste familjen.

Föräldrarna Svante Thunberg och Malena Ernman har beskrivit familjens svåra period i boken ”Scener ur hjärtat”. När jag frågar Greta Thunberg om tiden sitter hon på Mynttorget igen, det är fredag. Du behöver inte berätta, säger jag. Men om du vill. Hennes ansiktsuttryck är oförändrat, kanske går det att se att hon tänker efter lite. Men svaret är rakt, inga krusiduller.

– Jag var elva år och då gick jag in i en depression. Blev hemmasittare. Och slutade äta för att jag var så deprimerad.

Både andra skolelever och vuxna ansluter för att visa sitt stöd till Greta Thunberg vid Mynttorget. Foto: Roger Turesson

Föräldrarna har fått kritik för att boken är utlämnande för både Greta och hennes lillasyster Beata.

– Det kändes som att ta ett stort kliv över ett stup. Fruktansvärt obehagligt. Men våra barn är de som har varit mest drivande i att vi skulle skriva boken, sa Svante Thunberg till DN tidigare i höstas.

I boken berättar föräldrarna ingående om Gretas måltider. Några saker kan hon ibland äta, de potatisfyllda pastaknytena gnocchi är det säkraste kortet. Ofta sitter hon länge med maten, sorterar innehållet efter storleksordning.

På ett papper i köket antecknar Svante eller Malena:

”Lunch: 5 gnocchis. Tid: 2 timmar och 10 minuter.”

***

”Och så var vi två. #klimatstrejk”

Den 21 augusti klockan 09.14 startade Greta Thunbergs rörelse. I alla fall om man följer den amerikanske entreprenören Derek Sivers tre minuter långa föredrag ” How to start a movement”. I videoklippet han pratar till syns en halvnaken man som fuldansar i en grässlänt. Snart kommer en annan man och dansar med honom. Och innan tittaren vet ordet av är hela slänten fylld med folk som vevar med armarna och böjer på knäna.

Grunden i en rörelse är en modig ledare, menar Derek Sivers. En ledare som vågar sticka ut och bli förlöjligad. Genom att göra det enkelt att vara med får ledaren sin första följeslagare. För Greta var det fjortonåriga Mayson Joacimsbarn Persson.

”Min instinktiva tanke när jag såg om Greta i sociala medier på måndagen var: 'där kan hon ju inte sitta ensam'”, skriver Mayson i ett mejl.

Rörelsen fortsätter. Den första följeslagaren förvandlar enligt Derek Sivers en ensam knasboll – till en ledare. Vips kommer en till och ”tre är en folkmassa och en folkmassa är nyheter”. En rörelse måste vara offentlig.

Det är Gretas rörelse. Den väcker känslor.

Som åttaåring hörde hon talas om global uppvärmning första gången. En lärare berättade och Greta Thunberg hade svårt att ta in att ”en av jordens djurarter var kapabel att ändra planetens klimat”.

– Jag tänkte att om det var så, så skulle man ju inte prata om något annat. Det skulle vara vår första prioritering i alla frågor.

Johanna Zingmark tackar från sig själv, hennes barn och barnbarn för Gretas insats i klimatkampen. Foto: Roger Turesson

Klimatfrågan blev Greta Thunbergs prioritet. Och med tiden också familjens. Greta slutade flyga, äta kött och mejeriprodukter.

– Sen bestämde sig både min mamma och pappa för att sluta flyga också. Och mamma var beroende av att flyga för sitt jobb så då fick hon byta jobb. Så det var en vändpunkt då att man går från ord till handling.

Hur kändes det att du påverkade dina föräldrar till den förändringen?

– Det kändes väldigt konstigt men jag tänkte ändå: mammas jobb är inte viktigare än hela jordens ekosystem, biosfären. Man behöver tänka ur ett annat perspektiv, inse att man som människa är så liten.

När Greta Thunberg var elva år gick hon in i en depression, då var hunden Moses en stor tröst. Här syns hon med näsan i hans päls. Foto: Roger Turesson

Jag frågar Gretas pappa Svante Thunberg hur han och hans fru resonerade när deras dotter strejkade från skolan, uppmuntrade de henne? Stöttade de henne?

– Idén till skolstrejken kom helt och hållet från Greta själv. Vi sa tydligt till henne att vi som föräldrar under inga omständigheter kan stå bakom att hon inte går till skolan, ”om du gör det här får du göra det själv”.

Även du och din fru Malena är klimataktivister. Vems engagemang kom först?

– Vårt klimatengagemang kommer uteslutande från Greta. När hon fördjupade sig i frågan lärde vi oss också mer. Men om det inte hade varit för henne, hade vi nog inte brytt oss om klimatet i dag. Tyvärr. Vi hade nog gjort som de allra flesta andra, kört på som vanligt.

Vad fick er att lyssna på Greta?

– Vi märkte på henne att det inte fanns någon hejd på vad det här betydde för henne. Vi var ju två engagerade föräldrar som stod upp för mänskliga rättigheter, för utsatta människor och humanism. Samtidigt såg hon att vi levde ett liv som var det sämsta möjliga för klimatet. Hon fick inte ihop det och det fick oss att tänka efter.

Pappa Svante är ofta med, både hemma och utomlands – men håller sig i bakgrunden. Foto: Roger Turesson

Många som hört talas om Greta Thunberg har velat placera henne i ett fack.

Barn. Barn med diagnos. Hjärntvättad av sin kända mamma Malena Ernman. Utnyttjad av sina föräldrar som vill sälja sin bok.

Hon borde gå i skolan.

Hon är en förebild. En hjälte. En svensk Malala.

På sin profilsida på Twitter har Greta Thunberg själv fått beskriva sig, kort och koncist:

”15-årig klimatradikal med aspergers”.

Och hennes agenda är radikal.

***

Det brinner i Kalifornien, under den senhöst som vi bevakar Greta Thunberg. Brasiliens nya jordbruksminister planerar en skövling av ett område stort som Frankrike i Amazonas regnskog. Och budskapet i den senaste rapporten från FN:s klimatpanel är glasklart: det krävs omgående samhällsförändringar på en nivå som saknar motstycke i historien, för att inte den globala uppvärmningen ska skapa enorm skada.

Greta Thunberg har läst mycket om klimatfrågan. Och hon har lätt att lära. När hon skulle komma tillbaka efter depressionen, ta igen all skola hon missat, var det en hjälp: det fotografiska minnet. I kombination med läraren som undervisade henne extra på fritiden. När hon, med hotet om sjukhusinläggning hängande över sig, bestämde sig för att börja äta igen gick det sakta framåt. När hon var stark nog blev hon utredd och fick sina diagnoser: Aspergers syndrom, tvångssyndrom och högfungerande autism.

Varje fredag klockan åtta på morgonen kommer Greta Thunberg till riksdagshuset med sitt plakat och liggunderlag. Foto: Roger Turesson

Hur ser du på klimatfrågan?

– Jag ser på klimatkrisen som en vändpunkt i vår civilisation. Det här kommer vara en förändring… De flesta forskare säger att det kommer vara en förändring som saknar motstycke i människans historia. Och vi förstår inte hur mycket vi måste förändra oss. Hela samhället måste förändras i grunden.

Är inte det lite väl radikalt?

– Om vi hade börjat minska utsläppen för trettio år sedan så hade det inte krävts så radikala förändringar. Om vi hade börjat minska utsläppen för fem år sedan så hade det inte krävts så radikala förändringar. Men för varje dag som går så krävs det mer radikala förändringar. Och då får man tänka: vad är alternativet?

Jag har träffat politiker som har börjat gråta när jag har sagt som det är. Och andra som blir arga

– När till och med FN:s generalsekreterare säger att vi står inför en existentiell kris om vi inte gör det som krävs, så måste vi inse att det är allvar.

Den rödgröna regering som har styrt Sverige de senaste fyra åren har genomfört flera klimatpolitiska förslag, bland annat en helt ny klimatlag. Är du nöjd med deras arbete?

– Nej. Man kan sammanfatta det med att utsläppen ökar, både globalt och i Sverige. Första kvartalet i år ökade utsläppen med 3,6 procent. Och det kan man ju inte direkt se som en framgång. För det är ju resultatet av vad man gör.

Under hösten har niondeklassaren Greta Thunberg bytt skola – och hon trivs. När hon nu ”skolstrejkar” på fredagarna gör hon det med skolans goda vilja. Det är inte längre skolk – så länge hon läser den bok hon och lärarna har kommit överens om att hon ska läsa. Foto: Roger Turesson

Hur ser du på svenska politikers engagemang i klimatfrågan?

– Det låter väldigt konstigt men många politiker vet inte hur det ser ut. Jag har träffat politiker som har börjat gråta när jag har sagt som det är. Och andra som blir arga. De vet ju inte. Det är väldigt läskigt att politiker inte har baskunskaperna i vår tids största fråga i en krissituation som denna. Men så är det.

***

Fyra, fem personer försöker fästa banderollen på en lyktstolpe invid Greta Thunbergs strejkplats vid riksdagen. Det är vår näst sista fredag med Greta, mitten av november. Och strejkarna har fått besök av klimatforskare, en av dem berättar att de kommer från Stockholms universitet. De får inte strejka i universitetets namn, utan kommer som privatpersoner.

”Concerned climate scientists support Greta's demand for climate action”, står det. Ungefär: ”Bekymrade klimatforskare stödjer Gretas krav på klimatåtgärder”.

Vissa kommer och strejkar med Greta Thunberg varje fredag, andra är där för första gången. Foto: Roger Turesson

De är där för att berätta för de förbipasserande att Greta på sistone har ”gjort mer för att uppmärksamma det akuta läget för klimatet än någon av oss forskare.” Forskarna delar ut flygblad. Det står att de som naturvetare är skolade i att uttrycka sig försiktigt. Men att mycket av det som händer med klimatet nu är extremt. De skriver:

”Koldioxidhalten i atmosfären i dag är högre än på 800.000 år. Globala medeltemperaturen har ökat mer än 1°C sedan 1880-talet. Havsytan har höjts och haven har blivit varmare och surare. Arktis havsis på sommaren är mindre än den varit på 100.000 år.”

Vid sidan av forskarna finns de vanliga strejkarna. Vissa är där varje fredag, vissa för första gången. Några sitter större delen av strejkdagen, andra kommer förbi en liten stund. Under hösten har de fått sällskap på distans: människor strejkar i Mora, Säffle, Katrineholm, Visby och Nykvarn. Finland, Danmark, Kanada, Tyskland, Storbritannien, Holland och Australien. Det är bara några av alla platser.

”Hennes tal rörde mig till tårar”, skriver en av åhörarna på Twitter efter Greta Thunbergs TedX-tal i slutet av november. ”Det kändes lite som att träffa en ung Gandhi”, skriver en annan. Foto: Roger Turesson

De som strejkar utanför Sveriges riksdag de fredagar vi är där är en brokig skara. Tonåringar och äldre, medelålders och en ettåring med sin föräldralediga pappa. Någon pratar bara engelska, en annan är präst i Svenska kyrkan. Människor som inte strejkar stannar också till, vissa för att diskutera. De flesta för att visa sin uppskattning. Många vill ta en selfie med Greta.

Vad för strejkarna dit? Vad hos Greta Thunberg är det som gör att de lyssnar?

När jag frågar svarar de att de håller med Greta, att hon driver en väldigt viktig fråga. Att vuxna ofta krånglar till det och att hon som barn kan säga rakt ut hur det ligger till. Men många svarar en sak till. De fångas av hennes beslutsamhet. En kvinna jag träffar i slutet av oktober säger:

– Hon står så stadigt och ser oss i ögonen. Och verkligen betonar att vi måste ta det här på allvar.

En fredag ansluter Märta Velander och Stina Söderberg några timmar för att visa Greta Thunberg sitt stöd. Foto: Roger Turesson

***

FN:s klimatmöte närmar sig. I dagarna inleds den första veckan av två i polska Katowice där företrädare för världens länder ska besluta om gemensamma regler för att målen i Parisavtalet ska kunna nås. Greta Thunberg ska dit, första veckan som en del av organisationen ”Scientist's warning”. Den andra veckan är hon särskilt inbjuden till ett möte arrangerat av FN:s klimatorgan UNFCCC.

Hon åker elbil till Polen, pappa Svante kör. Han är ofta med, både på hemmaplan och under resorna. Håller sig i bakgrunden men finns där.

– Alla säger att mötet i Katowice är sista chansen. Om det inte händer någonting där så är det kört. Och som det ser ut i dag så kommer det inte hända något. Man kommer att söka lösningar som gynnar dagens system i stället för att försöka förändra systemet. Men det är klart att jag hoppas att det händer någonting, säger Greta Thunberg från sitt sittunderlag utanför riksdagen.

Greta och Svante Thunberg åker elbil till manifestationen i London. ”Det är förstås bättre att inte ha någon elbil alls. Men vi har en sedan flera år tillbaka och då är det bättre att vi använder den”, säger hon. Foto: Roger Turesson

Hon är nästan alltid ensam här en stund på fredagarna, innan någon kommer och sätter sig med henne. Det är mörkt nu när hon rullar ut underlaget och slår sig ner. Ibland tar hon upp sin bok. Hon har fått den av skolan, som en del i den anpassade studieplanen. Hon skolkar inte längre – om hon läser boken, behöver hon inte närvara på fredagarna.

När hon inte läser sitter hon mest, ser sig omkring. Aldrig syns det någon rastlöshet, någon tvekan i om hon gör rätt som är där. För Greta Thunberg finns det inget alternativ.

Jag frågar henne om det är ett karaktärsdrag, om hon alltid är så benfast i saker hon tar sig för.

– Alla säger ”du är så envis och sträng”. Det är jag inte alls. Jag är väldigt feg och blyg. Det är bara nu jag är så här. Så egentligen är jag motsatsen.

Numera behöver inte Greta Thunberg skolka från skolan på fredagar – iställer läser hon en bok som en del av den anpassade studieplanen. Foto: Roger Turesson

Oftast när vi pratar har Greta Thunberg blicken fäst en bit bort. Inte på ett otrevligt eller nonchalant sätt, hennes fokus är både i samtalet och i tanken. Då och då vänder hon ansiktet rakt mot mitt, hon kisar lite när hon sätter skärpan mot min blick. Det händer att hon ler, som nu.

– Jag vet nu att ett av skälen till att jag mådde så dåligt för några år sedan var att jag hade förstått hur illa det såg ut i klimatfrågan. Det var så deprimerande att ingenting hände. Men sen insåg jag att det här var något mycket större än bara jag. Så därför tänkte jag att det är onödigt att må så. Ur det här stora perspektivet.

När ni tänker på framtiden i dag, tänker ni inte förbi 2050

Har engagemanget gjort något med dig och ditt liv?

– Ja, det är klart att om man har någonting som man känner att man måste göra. Då får ju livet någon slags mening. Och jag känner att jag har fått mer mening. Någonting att leva för.

***

Precis innan Greta Thunberg kliver upp på den mur som tillfälligt tjänstgör som podium på Parliament square i London, har hon bytt några ord med en kvinna i publiken.

Det var kvinnan som gick fram till Greta, viskade något till henne, kramade om den späda kroppen ovetandes om att den här femtonåringen inte är så förtjust i främlingars kramar.

När de har skilts åt går jag fram till kvinnan. Hon är i femtioårsåldern, klädd i ankellång kappa och färgglad halsduk. Jag såg att du pratade med Greta, säger jag till henne. Det är närmast en fråga.

Många världen över har inspirerats av Greta Thunbergs skolstrejker. Foto: Roger Turesson

Kvinnan lyfter blicken, torkar bort ett par tårar ur ansiktet.

– Ja, det var väldigt känslomässigt. Hon är så fantastisk.

Det är svårt att rättvisande beskriva Greta Thunbergs alldeles egna sätt att angripa världen – och klimatfrågan. Den tidigare SVT-meteorologen Pär Holmberg har sagt att hon, till skillnad från många andra klimatdebattörer, struntar i att linda in sitt budskap. ”Hon är ren och ärlig”, sa han till Expressen tidigare i höstas.

Greta Thunberg är ung, fortfarande skolbarn. Som person tycks hon också ha förmågan att renodla stora utmaningar, rensa bort praktiska och politiska hinder. Hennes blick är klar.

På muren i London är Greta Thunberg halvvägs in i sitt tal.

– När ni tänker på framtiden i dag, tänker ni inte förbi 2050, säger hon.

– Men då kommer jag, i bästa fall, inte ens ha levt halva mitt liv. Vad händer sen?