Greta Thunberg reser till USA i tävlingssegelbåt

DN har tidigare berättat att klimataktivisten Greta Thunberg tar ett sabbatsår innan hon börjar gymnasiet - för att delta i två stora FN-möten om klimatet. Den 23 september ska hon delta i ett möte på FN-högkvarteret i New York. I början av december hålls FN:s årliga klimatkonferens för tjugofemte gången i ordningen när COP25 går av stapeln i Santiago, Chile. Eftersom Greta Thunberg inte flyger, tar hon sig över med båt. Det blir tävlingsbåten Malizia II som tar henne till USA, berättar hon själv på Twitter.

Greta Thunberg har tidigare berättat för DN att hon väljer att ta en paus i sina studier för att klimatkrisen kräver akut handlingskraft.

– Det är ett faktum att det är nu det måste hända. År 2020 måste vi ha vänt utsläppskurvan brant ner om vi ska ha chans att stanna under 1,5 eller 2 graders ytterligare uppvärmning. Min skolgång tar ingen skada av att jag gör den ett år senare. Jag kommer att gå gymnasiet sen, sa hon tidigare i år.

”Det verkar som att en stor del av vår framtid kommer att avgöras i New York och Santiago”, skrev Greta Thunberg själv på Twitter när hon kommenterade sina resplaner i juni. COP25 i Santiago har ledorden ”Time for action”. Värdlandet Chile skriver på konferensens hemsida att alla länder måste ”öka sina åtaganden för att begränsa den globala uppvärmningen”. Och tiden är knapp för att världens länder ska ha minsta möjlighet att klara de mål de själva har satt upp i Parisavtalet - att begränsa uppvärmningen jämfört med tiden före industrialiseringen till åtminstone 2 grader Celsius, helst under 1,5 grad.

FN:s klimatpanel, IPCC, konstaterade i sin rapport i oktober förra året att ”snabba och omfattande förändringar av hela samhället i en skala som saknar motstycke”, krävs för att målen i Parisavtalet ska nås.

Texten uppdateras.

